Захвативший в заложники ребенка в Висмаре задержан

Полицейский спецназ в Висмаре на северо-востоке Германии задержал мужчину, на протяжении примерно пяти часов удерживавшего в заложниках маленького ребенка. Выходец из Ганы требовал в городском ведомстве по делам иностранцев предоставления ему вида на жительство в ФРГ и использовал ребенка в качестве средства давления, сообщил в четверг, 19 сентября, отдел полиции Висмара.

С малышом все в порядке, заявил представитель полиции вечером после окончания операции. По его словам, мужчина пришел вместе с матерью ребенка в отдел по делам иностранцев и затем отказался его отдавать, потребовав проведения теста на отцовство с целью получения возможности остаться в Германии.

Мужчина не был вооружен. Полицейские и врач на протяжении нескольких часов пытались деэскалировать ситуацию и мирным образом убедить его отдать ребенка. Каждый раз, когда кто-либо к нему приближается, он крепко прижимал малыша к груди, пишет газета Ostsee-Zeitung. Возраст ребенка не называется. По сведениям издания, речь идет о младенце.

СМИ также сообщают, что африканец является беженцем, ему грозит скорая депортация. После начала инцидента все сотрудники ведомства покинули здание, оно было окружено полицией.

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