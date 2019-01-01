Затишье перед бурей на Балтийском море (фото)

Синоптики предупреждают об опасностях штормового циклона на севере Германии.
02.01.2019, Штральзунд • На севере Германии год начался со шторма. Сегодня в городах на побережье Балтийского и Северного морей ожидаются ураганный ветер и наводнение. Из-за непогоды даже пришлось отменить традиционный новогодний заплыв на острове Зюльт.
Декабрьские кадры из Германии
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Зюльт, Рюген, Хиддензе, Йюст, Боркум, Санкт-Петер-Ординг, Узедом, Амрум, Тиммендорфер-Штранд и Преров. Порядок - произвольный. Если вы там еще не были, то теперь точно захотите!
Обойти остров Зюльт в Северном море за 24 часа - такую задачу поставили перед собой участники этого похода.
В 1933 году ему дали немецкое имя - Gorch Fock. Позже он снимался в "Алых парусах" и многих других советских фильмах. Сегодня этот легендарный барк находится в Штральзунде.
Заплыв от деревни Альтефер на острове Рюген до Штральзунда состоялся в этом году в 54 раз. На старт вышло более тысячи человек.