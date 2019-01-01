 Затишье перед бурей на Балтийском море (фото) | Кадр дня | DW | 02.01.2019

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Кадр за кадром

Затишье перед бурей на Балтийском море (фото)

Синоптики предупреждают об опасностях штормового циклона на севере Германии.

Непогода в Штральзунде

02.01.2019, Штральзунд • На севере Германии год начался со шторма. Сегодня в городах на побережье Балтийского и Северного морей ожидаются ураганный ветер и наводнение. Из-за непогоды даже пришлось отменить традиционный новогодний заплыв на острове Зюльт.

Декабрьские кадры из Германии

  • Бад-Хомбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Кошкин дом под Франкфуртом

    27.12.2018, Бад-Хомбург • Фасад этого дома в гессенском городе Бад-Хомбург облицован природным шифером. Материал, который получают, раскалывая слоистые горные сланцы, используется в Германии уже много столетий. В последнее время он вновь вошел в моду. Стоит такая облицовка дорого, но держится вечно, так что улыбаться эта кошка будет еще долго.

  • Рождественский гусь

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Когда толстеют в Германии

    26.12.2018 • Килограммы прибавляются не между Рождеством и Новым годом, а между Новым годом и Рождеством, - гласит немецкий афоризм, охотно цитируемый перед праздниками в разных вариантах, например, в таком: Man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Важно, однако, помнить, что в Германии Рождество отмечают до Нового года.

  • Зайффен

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Зимний вечер в Рудных горах

    25.12.2018, Зайффен • Этот регион находится в двух странах на границе немецкой земли Саксония и чешской Богемии. Зимой здесь всегда много снега и созданы прекрасные условия для катания на лыжах, а так эти места выглядят вечером, когда туристы уже отдыхают после занятий всякими разными зимними видами спорта или просто длительных прогулок на свежем воздухе.

  • Оснабрюк

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественский вертеп в романском соборе

    24.12.2018, Оснабрюк • Этот рождественский вертеп, установленный в кафедральном соборе нижнесаксонского города Оснабрюка, состоит из более чем четырех десятков фигур. Они были созданы в 1919-1929 годах в мастерской тогдашнего соборного скульптора Якоба Хольтмана. Храм был возведен в конце романской эпохи в XII-XIII веках. Первую церковь на этом месте заложили во времена Карла Великого в 785 году.

  • Баварский лес

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Снежное Рождество в Баварском лесу

    23.12.2018, Нойшёнау • Трудно поверить, но в Германии есть места, где на Рождество лежит снег. Эта фотография была сделана незадолго до праздника в Национальном парке Баварский лес.

  • Карлсруэ

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественский парк Юрского периода

    22.12.2018, Карлсруэ • Говорят, что много миллионов лет назад птерозавры питались рыбами и насекомыми, но в наши дни они явно предпочитают рождественские пирамиды. Этот представитель данного отряда хорошо устроился - обитает около Музея естественной истории в Карлсруэ, где по соседству в предпраздничные недели работает одна из городских рождественских ярмарок.

  • Эссен

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Небесная покровительница горняков

    21.12.2018, Эссен • В конце 2018 года в Германии завершается целая эпоха: прекращается добыча каменного угля. В пятницу закрывается последняя угольная шахта в Рурской области - Prosper-Haniel. В Эссене состоялась прощальная и очень эмоциональная церковная служба, на которую из-под земли доставили эту фигуру святой великомученицы Варвары - небесной покровительницы горняков.

  • Кобленц недалеко от места, где Мозель впадает в Рейн

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Наводнению века - 25 лет

    20.12.2018, Кобленц • Эту природную катастрофу, случившуюся на Рождество четверть века назад, в Германии называют "Наводнением века". Особенно сильно тогда пострадали города и регионы на Среднем и Нижнем Рейне, а также вдоль Мозеля. Общий ущерб оценивается в полмиллиарда евро. После катастрофы были существенно увеличены инвестиции в строительство дамб и других защитных сооружений.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Успел подрасти!

    19.12.2018, Берлин • Около двух недель назад мы уже показывали вам этого медвежонка, появившегося на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. Сейчас зоопарк опубликовал новый снимок, которым мы также охотно делимся.

  • Эртинген

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Красный "Жук" - старый верный друг

    19.12.2018, Эртинген • Немцы в большинстве своем, как известно, испытывают особую привязанность и нежную любовь к родным автомобилям. Немецким Санта-Клаусам ничто человеческое тоже не чуждо. Этот Рождественский Дед из баден-вюртембергского Эртингена оленьей повозке предпочитает такого классического "Жука" (VW Käfer), кончено же, красной праздничной лакировки.

  • Эссен

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Новый броневик для немецкого спецназа

    18.12.2018, Эссен • Такой новогодний подарок получил полицейский отряд специального назначения земли Северный Рейн - Вестфалия - новый 17,5-тонный броневик модели "Survivor R" особой комплектации стоимостью 1,2 млн евро. Он сменит модель 1979 года и будет использоваться в антитеррористических операциях и борьбе с оргпреступностью. Ранее такие новые машины поступили на службу в Берлине и Саксонии.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Два года после трагедии

    18.12.2018, Берлин • В немецкой столице работает более восьмидесяти рождественских базаров. Эта фотография была сделана сейчас в районе Шарлоттенбург на площади Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел террористический акт с использованием угнанного грузовика, в результате которого погибло 12 человек и более пятидесяти получили ранения. 19 декабря этому трагическому событию исполняется два года.

  • Бронвайлер, город Ройтлинген (Баден-Вюртемберг)

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мамонтово Рождество в Германии

    17.12.2018, Ройтлинген • Это мамонтово дерево было посажено около евангелической церкви в баден-вюртембергском Бронвайлере в 1864 году. Перед Рождеством здешнюю 37-метровую гигантскую секвойю украшают гирляндами. Еще одно такое дерево можно увидеть в этой же земле - в Райнфельдене. Родиной секвой является Северная Америка. В Европу первые семена для ботанических садов завезли в XIX веке.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Снежный стрит-арт

    17.12.2018, Гамбург • Эта фотография была сделана в Гамбурге, где в прошлое воскресенье выпал первый снег - для снеговика маловато, но смайлик на машине вышел чудесный.

  • Броккен

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Зима на горе Броккен

    16.12.2018, Гарц • Немецкий регион Гарц, расположенный в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии, интересен для туристов в любое время года. Одна из достопримечательностей Гарца - гора Броккен, на вершину которой проложена узкоколейная дорога. Весной на Вальпургиеву ночь, согласно легенде, на вершину горы слетаются ведьмы, но сейчас им здесь слишком холодно.

  • Штёттен-ам-Ауэрберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мороз и солнце - день альпийский

    15.12.2018, Штёттен-ам-Ауэрберг • В Баварских Альпах скоро начнется очередной лыжный сезон. В перерывах между катанием можно также осмотреть здешние достопримечательности - например, церковь Святого Георгия, расположенную на горе Ауэрберг в регионе Восточный Альгой.

  • Миндельхайм

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Музей рождественских вертепов

    14.12.2018, Миндельхайм • Немецкая традиция создания рождественских композиций (нем. Weihnachtskrippe), воспроизводящих сцену Рождества Христова, уходит во времена Средневековья. В этом году, незадолго до праздника, в баварском Миндельхайме после ремонта вновь открылся музей Krippenmuseum, в котором собраны такие экспонаты. Эта резная фигура шагающего Младенца Христа была создана в XV веке.

  • Кельн в июле 2018 года

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Слово года в Германии

    14.12.2018, Висбаден • Общество немецкого языка в Висбадене выбрало Слово 2018 года в Германии: Heißzeit. Пререводится как "пекло" или, если дословно, по аналогии с ледниковым периодом, - "жаркий период". Прошедшее аномальное и эпохально жаркое лето вошло в историю наблюдений за погодой, продемонстрировав перспективы, ожидающие человечество в результате изменения земного климата.

  • Приспособление для срезания верхушки яйца

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Гильотина для куриных яиц

    13.12.2018, Бонн • Вы ничего не пропустили в жизни, если до сих пор обходились без таких штучек для срезания скорлупы - своего рода яичных гильотин. Однако это их немецкое название рекомендуем запомнить, чтобы при случае блеснуть филологическим шедевром - Eierschalensollbruchstellenverursacher. Не будем лишать вас радости самостоятельно его перевести. Есть также короткий вариант - Eierköpfer.

  • Бад-Фильбель

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Сколько стоят елки

    13.12.2018, Бад-Фильбель • Ежегодно в Германии продается более 29 миллионов рождественских елок. В нынешнем сезоне цена за метр самого популярного вида - кавказской пихты (нем. Nordmanntanne) составит от 18 до 24 евро. На фотографии - елочный базар в гессенском Бад-Фильбеле.

  • Борщ

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Borschtsch - рекордсмен

    12.12.2018, Берлин • Borschtsch - так название борща пишется по-немецки. Согласно данным словарного издательства Duden, среди простых слов в немецком языке оно занимает первое место по количеству идущих подряд согласных - восемь букв, то есть держит филологический рекорд в своей категории. Вот такие пироги! Вернее - Piroggen.

  • Куксхафен

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой подарок к Рождеству

    12.12.2018, Куксхафен • Два золотых слитка по 250 грамм каждый - такой рождественский подарок от анонимного благотворителя получил по почте приют для животных в нижнесаксонском городе Куксхафене. Стоимость этих слитков составляет сейчас около 17 тысяч евро.

  • Бамберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Ночной Бамберг

    11.12.2018, Бамберг • Эта фотография была сделана в баварском городе Бамберге в начале этой недели. Старая ратуша, построенная на искусственном острове посреди реки Регниц, внесена в список Всемирного культурного наследия вместе с другими архитектурно-историческими памятниками этого небольшого города - одной из популярных туристических целей в Германии.

  • Rentier on tour, Вульфтен (Нижняя Саксония)

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Северные олени из Гарца

    10.12.2018, Вульфтен • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время сейчас - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские байкеры

    10.12.2018, Гамбург • В ганзейском городе Гамбурге состоялся предпраздничный заезд на мотоциклах - Santa Claus Tour. В этом году в нем приняло участие около полусотни Рождественских-Дедов-Морозов-Санта-Клаусов. Цель акции - сбор пожертвований для детской больницы в гамбургском районе Альтона.

  • Бернкастель-Кус

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Фахверковое Рождество

    09.12.2018, Бернкастель-Кус • Девятое декабря - время открывать девятые дверки на рождественских календарях - маленьких, больших, покупных, самодельных... Такой рождественский календарь сейчас можно увидеть в городе Бернкастель-Кус на Мозеле - популярном туристическом и винодельческом регионе. В него превратили фасад одного из здешних фахверковых домов.

  • Фридберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Элвис Пресли на светофоре

    08.12.2018, Фридберг • Такие пешеходные светофоры можно теперь увидеть в немецком городе Фридберге около Франкфурта-на-Майне. В 1958-1960 годах "король рок-н-ролла" проходил в этих местах срочную военную службу на здешней американской военной базе. Жил Элвис Пресли в это время на соседнем курорте Бад-Наухайм, где сейчас ежегодно проводится музыкальный фестиваль, посвященный его памяти.

  • Берлин-Фридрихсфельде

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Белый мишка

    07.12.2018, Берлин • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде около недели назад и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности. Особо критическими в жизни новорожденных белых медведей считаются первые 10 дней. В целом их смертность в зоопарках Германии составляет почти 60 процентов. Желаем здоровья маме и малышу.

  • Экспонат выставки в Штутгарте
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    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Жизнь в янтарном лесу

    06.12.2018, Штутгарт • Личинка богомола, попавшая в древесную смолу много миллионов лет назад. В немецком городе Штутгарте открылась выставка "Жизнь в янтарном лесу" ("Leben im Bernsteinwald"). Она проходит в земельном Музее естественной истории (Naturkundemuseum Stuttgart) до 28 июля 2019 года. Особое внимание организаторы экспозиции уделили инклюзам - ископаемым останкам живых организмов.

  • Бургберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Время прогонять злых духов

    06.12.2018, Бургберг • Эта фотография была сделана в баварском Альгое, где в эти дни проходят шествия - Klausentreiben, традиционные для этих альпийских регионов. Молодые люди в одеждах из шкур после наступления темноты устраивают шумные процессии, цель которых - изгнать злых духов.

  • Кельн
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    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Cамые красивые рождественские рынки

    05.12.2018, Кельн • В Европе ищут лучшие рождественские рынки. Германию среди двадцати финалистов конкурса на сайте www.europeanbestdestinations.com представляют Кельн (фото), Ахен, Нюрнберг, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт. Принять участие в голосовании можно до десятого декабря. В последние три года победителем становился Загреб.

  • Урсула Ванецки

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Двойник Ангелы Меркель

    05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам.

  • Ринтельн

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мировой рекорд

    04.12.2018, Ринтельн • Сюзанна и Томас Йеромин из Нижней Саксонии очень любят Рождество и наряжают дома целый рождественский лес. В этом году они установили 316 рождественских елок и стали обладателями мирового рекорда по их количеству в одном месте, что подтвердил представитель Института рекордов Германии (RID). Для создания праздничной атмосферы использовали 300 гирлянд и 42 тысячи шаров.

  • Малек речного угря

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Бэби-угрей выпустили в Рейн

    04.12.2018, Франкфурт-на-Майне • Килограмм мальков речного угря (ангулас), считающихся деликатесом в Испании, стоит около тысячи евро. Немецкая таможня в аэропорту Франкфурта недавно изъяла партию такого товара - две тысячи живых экземпляров, которых пытались вывезти во Вьетнам. Теперь их выпустили в Рейн в районе Майнца. Популяция угрей здесь сильно сократилась. Они находятся под особой охраной.

  • Любек

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские рынки отказываются от пластика

    03.12.2018, Любек • Эта фотография была сделана в ганзейском городе Любеке - на родине сладостей из марципана, где в этом году объявили последовательную борьбу пластиковому мусору на рождественских рынках. Глинтвейн и пунш здесь теперь разливают только в такие керамические кружки, а покупки кладут в бумажные пакеты с надписью: "Любек - рождественская столица Северной Германии".

  • Замок Мариенбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Замок за один евро

    03.12.2018, Ганновер • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.

  • Регенсбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождество в княжеском замке

    02.12.2018, Регенсбург • Князья фон Турн-и-Таксис считаются самым богатым из бывших владетельных домов Европы. Их предки сыграли важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Графиня Глория фон Турн-и-Таксис уже много лет устраивает во дворе родового дворца Санкт-Эммерам в Регенсбурге рождественский рынок - один из более чем 2500 таких рынков в Германии.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой гость

    01.12.2018, Дрезден • В начале декабря в Германии повсюду открылись рождественские рынки. Один из самых древних находится в Дрездене - Striezelmarkt. А эта фотография сделана на рынке Augustusmarkt, названого в честь саксонского курфюрста Августа Сильного, памятник которому изображен на этой фотографии на фоне колеса обозрения, на котором там можно прокатиться.



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Что посмотреть в Штральзунде

  • Дом в стиле кирпичной готики

    Достопримечательности Штральзунда

    Немецкий город Штральзунд на Балтийском море - настоящий заповедник кирпичной готики и истории средневекового Ганзейского союза. В 2002 году его достопримечательности включили в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Под охраной этой организации в Германии также находятся ганзейские памятники Любека, Висмара и Бремена, о которых мы также подробно рассказываем в нашей туристической рубрике.

  • Штральзунд на рисунке начала XVII века

    Достопримечательности Штральзунда

    "Stral" - стрела, "Sund" - пролив. Имя городу дал пролив со славянским названием Штрелазунд между побережьем Померании и Рюгеном. Штральзунд служил морскими воротами, ведущими к острову. Здесь ловили рыбу и выращивали зерно, был один из главных немецких портов на Балтике в ганзейские времена. Через него везли российские меха, шведское железо, голландское сукно, немецкие вина и многое другое.

  • Лодка со средневекового герба Штральзунда на вывеске одного из городских ресторанов

    Достопримечательности Штральзунда

    Путь на Рюген пролегал здесь издревле. Ширина пролива в этом месте составляет лишь около километра. Археологи обнаружили на территории города лодки, выдолбленные из единого ствола дерева, возраст которых оценивается в шесть тысяч лет. В свою очередь, такой одномачтовый парусник украшал средневековый герб этого города, а на современном сейчас изображена серебряная стрела на красном фоне.

  • Городская панорама

    Достопримечательности Штральзунда

    Такой вид на исторический центр Штральзунда, пролив и Рюген открывается со смотровой площадки храма Святой Марии - одной из трех приходских церквей Старого города. Высота башни Мариенкирхе вместе с готическим шпилем составляла более 150 метров, но шпиль сгорел в 1647 году после попадания молнии. Считается, что до этого колокольня была самым высоким сооружением своего времени в мире.

  • Мариенкирхе

    Достопримечательности Штральзунда

    Так она выглядит сейчас, увенчанная куполом эпохи барокко. Первое упоминание этого храма на Новом рынке датировано 1298 годом. В качестве образца для его зодчих служила Мариенкирхе в Любеке - главном городе Ганзы. Самая большая приходская церковь Штральзунда считается одним из главных памятников поздней готики в Центральной Европе. Об этом храме мы расскажем более подробно в отдельном репортаже.

  • Карта осады Штральзунда во время Тридцатилетней войны

    Достопримечательности Штральзунда

    Городские права Штральзунд получил в 1234 году от князя Рюгена Вислава I. Он также наделил его налоговыми привилегиями, разрешил рубить лес, рыбачить и пользоваться землями соседних деревень. Место было выбрано среди болот, которые позже запрудили, чтобы дополнительно защитить его от нападений. Новый город находился на пересечении важных торговых путей и рос очень быстрыми темпами.

  • Вид на Штральзунд через пролив с острова Рюген
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    Достопримечательности Штральзунда

    В те времена Рюген был западнославянским княжеством, правители которого находились в вассальной зависимости от королей Дании. В первой половине XIII века сюда начали прибывать германские переселенцы, в частности, из Вестфалии и Нижней Саксонии. Среди жителей Штральзунда также оказались выходцы из Дании, Швеции, Норвегии, Италии и Новгорода, то есть из мест, с которыми торговали здешние купцы.

  • Слева - фрагмент стены монастыря Святого Иоанна, справа - средневековые городские ворота Кютертор
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    Достопримечательности Штральзунда

    Первое письменное упоминание городской стены в Штральзунде датировано 1256 годом. В 1300 году она была полностью закончена, включая десять городских ворот, из которых до наших дней дошли лишь двое. В это же время здесь уже были основаны две обители и один монастырский госпиталь. Чтобы указывать путь кораблям, в 1308 году на южной оконечности соседнего острова Хиддензе был возведен маяк.

  • Музей Кремерхаус

    Достопримечательности Штральзунда

    В конце XIV века в Штральзунде работало восемь верфей, а его население превышало 13 тысяч человек. Согласно записям, здесь проживало 350 купцов, занимавшихся морской торговлей, в том числе, посещавших Великий Новгород. На фотографии - шахта для подъема грузов в одном из традиционных купеческих домов, верхние этажи которого служили для хранения товаров. Сейчас в нем работает музей.

  • Пивная У переправы

    Достопримечательности Штральзунда

    В портовом квартале памятников ганзейского периода сохранилось немного, так как его неоднократно расширяли и перестраивали, однако на подступах находится этот кабачок "Zur Fähre", построенный "У переправы" на Рюген в 1278 году. Тот, кто опаздывал к закрытию городских ворот, был вынужден коротать здесь время до утра. Это питейное заведение считается одной из старейших портовых пивных в Европе.

  • Порт
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    Достопримечательности Штральзунда

    Катера на Рюген отсюда ходят до сих пор, но попасть на остров сейчас можно также по железнодорожной дамбе и автомобильному мосту. В портовом квартале в 2008 году было возведено современное здание с белым фасадом. В нем находится Ozeaneum, ставший самым популярным музеем всей этой федеральной земли - Мекленбурга-Передней Померании. В 2016 году он принял своего 5-миллионного посетителя.

  • Парусник Gorch Fock
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    Достопримечательности Штральзунда

    Прежде, чем покинуть причалы и вернуться в Старый город, остановимся около этого трехмачтового барка. Парусник Gorch Fock был построен в Германии в 1933 году. После Второй мировой войны он перешел в собственность СССР и бороздил моря под именем "Товарищ". В Штральзунд вернулся в 2003 году. Сейчас на его борту работает музей, которому мы посвятили отдельный репортаж.

  • Кирпичный дом в Старом городе

    Достопримечательности Штральзунда

    Первые здания в Штральзунде были деревянными, но после опустошительного пожара 1271 года здесь перешли на другой материал… В Европе как раз набирала популярность каменная готика, зародившаяся во Франции. Однако месторождений песчаника или других строительных камней поблизости не было. Северогерманские зодчие создали собственный вариант этого стиля - готику кирпичную.

  • Штральзундская ратуша

    Достопримечательности Штральзунда

    В стиле кирпичной готики в Штральзунде построены церкви, монастыри, дома купцов и ремесленников, а также ратуша, парадный фасад которой мы видим на этом снимке. Сегодня она является главным архитектурным символом города. Репрезентативное здание на Старом рынке было заложено в середине XIII века. Свой нынешний вид Штральзундская ратуша приобрела в результате расширений и перестроек в XIV веке.

  • Старый рынок

    Достопримечательности Штральзунда

    Старый рынок - главная площадь Штральзунда. Помещения ратуши, находящейся слева за кадром, сначала использовали для торговли и хранения товаров. На первом этаже насчитывалось около четырех десятков лавок. Фасад ратуши украшают гербы ганзейских городов. Во время осмотра этого готического памятника можно также увидеть дополнения более поздних эпох - ренессансную лестницу и барочную галерею.

  • Старый рынок

    Достопримечательности Штральзунда

    Эти фасады выходят на Старый рынок слева от ратуши. В двух шагах за домами находится церковь Святого Николая Чудотворца - храма городского совета, ганзейских купцов и ремесленных гильдий. Он символизировал независимость города, его богатство, а также купеческие амбиции. Первое упоминание датировано 1276 годом.

  • Новгородский рельеф XIV века
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    Достопримечательности Штральзунда

    Помимо богослужений здесь проходили некоторые заседания городского совета, приемы иностранных послов и делегаций других городов Ганзы. В этом храме находятся уникальные резные рельефы XIV века, изображающие сцены заключения сделок между ганзейскими и русскими купцами, а также охоты под Великим Новгородом. Подробнее об истории этой церкви читайте по ссылке в конце страницы.

  • Церковь Святого Иакова

    Достопримечательности Штральзунда

    Третий готический храм Старого города - церковь Святого Иакова. Она была заложена в Штральзунде позже других. Первое упоминание датировано 1303 годом. Сейчас, после генеральной реконструкции, используется как площадка для проведения культурных мероприятий. В 2006 году в парке около храма был открыт Памятник жертвам катастрофы в Чернобыле.

  • Штральзунд

    Достопримечательности Штральзунда

    Исторический центр Штральзунда во многом сохранил планировку и структуру, которые были характерны для ганзейских городов. Это значительно повлияло на решение ЮНЕСКО присвоить ему статус Всемирного наследия. Здесь действовало Любекское право, в котором были также четко прописаны строительные нормы. В частности, было запрещало менять границы земельных участков и нарушать линии застройки улиц.

  • Дома в Старом городе

    Достопримечательности Штральзунда

    Новые дома обычно возводили на фундаментах старых, сохраняя между зданиями глухие брандмауэры - стены из несгораемых материалов, которые должны были препятствовать распространению пожаров. В доме, расположенном на снимке слева, родился Карл Вильгельм Шееле - химик, открывший множество неорганических и органических веществ. В частности, он первым получил в лабораторных условиях кислород.

  • Бывший монастырь Святого Иоанна

    Достопримечательности Штральзунда

    Недалеко от Старого рынка находится еще один памятник ганзейского периода - бывший монастырь Святого Иоанна, заложенный францисканцами в 1254 году. Уже вскоре он стал важнейшей обителью этого ордена во всем Балтийском регионе. Монастырь был распущен в XVI веке в ходе Реформации. Его готическая церковь пострадала во время пожара 1624 года, после чего так и не была восстановлена.

  • Бывший монастырь Святого Иоанна

    Достопримечательности Штральзунда

    Эти фахверковые фасады выходят во внутренний двор бывшего монастыря. После роспуска обители в них располагался приют для бедных, позже работал госпиталь, а сейчас находятся квартиры. В ГДР монастырские залы стали использовать для проведения концертов и других культурных мероприятий. Часть помещений сейчас занимает городской архив, который хранит здесь библиотеку шведского генерал-губернатора.

  • Шведская комендатура

    Достопримечательности Штральзунда

    Во времена Тридцатилетней войны протестантский Штральзунд успешно противостоял католическим войскам под командованием Валленштейна. Помощь городу оказали Дания и Швеция, после чего он по Вестфальскому миру 1648 года перешел под контроль последней. Шведская комендатура располагалась в этом доме на Старом рынке. В 1815 году, после Венского конгресса, эти земли в Померании стали частью Пруссии.

  • Старый рынок

    Достопримечательности Штральзунда

    День в Штральзунде можно закончить в одном из ресторанчиков на площади перед городской ратушей и храмом Святого Николая, чтобы еще раз полюбоваться этим неповторимым архитектурным ансамблем в стиле кирпичной готики.

    Автор: Максим Нелюбин


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