Эта фотография была сделана на берегу Рейна в Дюссельдорфе. После нескольких недель аномальной жары главная немецкая река сильно обмельчала.
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"Не зная броду, не суйся в воду!", - гласит народная мудрость. В воду также лучше не соваться, если нет уверенности в ее чистоте.
Эта фотография сделана в среду, 25 июля, в немецком городе Гамбурге, где для поливки парков из-за длительной засухи стали использовать полицейские водометы.
Школьные каникулы, отпускной сезон и жаркая погода в Германии привели к очевидному перенаселению многих пляжей на немецикх морских курортах.
После длительного периода жаркой погоды платаны в Германии начали сбрасывать кору.