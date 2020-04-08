 Засуха в Германии (фото) | Кадр дня | DW | 11.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Засуха в Германии (фото)

Температура воздуха выше 30 градусов и малое количество, а то и полное отсутствие осадков, - лето в Германии в самом разгаре.

Сотрудник рыбного хозяйства в Саксонии идет по дну одного из прудов

Сотрудник рыбного хозяйства в Саксонии идет по дну одного из прудов. Этот водоем высох полностью и для разведения рыбы сейчас не пригоден

Ситуация пока не критическая, но кое-где почва подсохла уже основательно. Лесные тропы устланы сгоревшими на солнце листиками, на лужайках - увядшие без влаги трава и цветы. 

Засохший мак на поле

Засохший мак на поле возле города Мерциг в федеральной земле Саар

Жалуются на жару и рыбные хозяйства Германии, которым тоже не хватает воды. В городах и деревнях местные жители призывают друг друга на сайтах общин или в соцсетях оказывать посильную помощь властям, хотя бы изредка поливая общественные зеленые насаждения.

Подсолнухи на поле

Подсолнухи на поле возле города Бад-Кроцинген, земля Баден - Вюртемберг

Не успели дети в нескольких федеральных землях страны сесть за парты после каникул, а их, возможно, снова отправят домой. Только на этот раз не из-за коронавируса, а из-за жары. Решение принимает каждая школа на свое усмотрение. Сидеть на уроке в защитной маске, когда температура в классе переваливает за +30? Согласитесь - не самые оптимальные условия для усвоения новых знаний.

Смотрите также:

  • Пожарные тушат пожар в поле

    Засуха в Германии

    Пожарная бригада на задании

    Когда наступает засушливая погода, растет риск возникновения пожара. В деревне Лемберг в федеральной земле Северный Рейн-Вествафалия бригада пожарных боролась с огнем в поле. В Тюрингии в этом году пожарные бригады уже 14 раз выезжали на борьбу с лесными пожарами - чаще, чем за два прошедших года вместе взятых.

  • Засуха на полях

    Засуха в Германии

    Беспокойство об урожае

    Во многих регионах Германии наблюдается экстремально засушливая погода. Кое-где земля в последний раз была настолько сухой полвека назад. Верхний земляной слой глубиной до 60 сантиметров полностью высох. Особенно страдает от засухи сельское хозяйство - как, к примеру, здесь, в саксонском Каменце. Сельхозпроизводители опасаются неурожая таких культур как картофель или кукуруза.

  • Отмели на берегу Рейна

    Засуха в Германии

    Низкий уровень воды в реках

    Отмели из гравия там, где обычно течет вода. В немецких реках в настоящее время наблюдается крайне низкий уровень воды. В районе Бингена-на-Рейне образовалось множество отмелей. Из-за низкого уровня Рейна баржи и другие корабли не могут быть полностью нагружены.

  • Голодные камни на дне Эльбы

    Засуха в Германии

    "Голодные камни"

    На Эльбе в некоторых местах стали заметны "голодные камни" - так называют валуны, лежащие в реке, которые становятся видны при сильном падении уровня воды ("голодными" их называют потому, что их появление связывается с сильной засухой, неурожаем и голодом). Года, выбитые на таких камнях, напоминают о сильных засухах.

  • Обмелевшая река рядом с Франкфуртом-на-Одере

    Засуха в Германии

    Проблемы судоходства

    В регионе Франкфурта-на-Одере речное судоходство полностью прекращено. Уровень воды сейчас составляет здесь лишь 99 сантиметров - это более чем на 20 сантиметров ниже, чем обычно в летний период. На юге Германии засуха также затрудняет движение речного транспорта.

  • Обмелевшее водохранилище Эдерзее

    Засуха в Германии

    Где же вода?

    Водохранилище Эдерзее в Гессене сбрасывает сейчас почти два миллиона кубических метров воды каждый день. Благодаря этому объему уровень воды в реке Везер остается достаточным для судоходства. Те же, кто хочет просто искупаться в прохладной воде водохранилища, должен сначала дойти до нее.

  • Затопленное кладбище у Эдерзее

    Засуха в Германии

    Затопленные деревни

    С другой стороны из-за низкого уровня воды можно увидеть и скрытые ранее вещи. Как, например, остатки трех деревень, которые были затоплены в ходе строительства плотины Эдерзее. Среди них и плиты старого деревенского кладбища.

  • Затопленный мост через Эдер

    Засуха в Германии

    Гессенская Атлантида

    Старый мост, который раньше вел через реку Эдер, также находится на дне озера. Однако сейчас у пешеходов вновь появилась возможность прогуляться по столетнему сооружению. Похоже, что пройдет еще немало времени, прежде чем мост вновь скроется под водой - дождя пока не ожидается.

  • Гроза в Нижней Саксонии

    Засуха в Германии

    Гром и молнии

    Однако если все же идет дождь, то он нередко приносит с собой новые беды: из-за летних грозовых дождей заливает водой подвалы, молнии вызывают пожары, дороги становятся непроходимыми. В начале августа особенно интенсивными грозы были в Нижней Саксонии (на фото), Северном Рейне-Вестфалии, Передней Померании и Гессене.

  • Солнце над кукурузным полем

    Засуха в Германии

    Конца не видно

    Сухая погода, похоже, продлится еще какое-то время. По прогнозам немецких метеорологов, к концу недели температура поднимется до 38 градусов. На выходных ожидаются грозы, затем температура должна будет опуститься. Однако никаких затяжных дождей пока не ожидается.

    Автор: Кристоф Рикинг, Максим Филимонов


Контекст

Жара и белки: как спасают диких животных в Германии

В Германии работают добровольные службы спасения диких животных. Сейчас они переполнены. Одна из причин - изменение климата.  

Коронавирус и жара привели к нехватке воды в немецкой коммуне

Перебои с водоснабжением в Лауэнау в Нижней Саксонии затронули около 4000 человек. Потребление выросло в условиях жары и редких в свете пандемии поездок. Водохранилище не успело заполниться.  

Чему и как угрожает аномальная жара в Сибири

Разливы нефти, лесные пожары и таяние вечной мерзлоты: Сибирь переживает разрушительные последствия изменения климата. Ученые говорят, что если не принять срочных мер, ситуация будет ухудшаться.  

В Сибири - не просто жара! Ученый из ФРГ озадачен климатическим феноменом

Аномальная погода вызвана изменением воздушных потоков над Россией, предупреждает немецкий физик Андерс Леверман. Он призывает россиян включиться в борьбу против глобального потепления.  

Учим немецкий: пословицы и поговорки о лете (фотогалерея)

Лето и его атрибуты - солнце, жара, голубое небо и тому подобное - часто озвучиваются в немецких пословицах и поговорках. И порой весьма необычно.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Засуха и таяние ледников: каким странам грозит уничтожение?  

Жители Индии спасаются от беспощадного солнца  

Вино может подорожать из-за плохого урожая на юге Европы  

Также по теме

BdT | Hitze in Deutschland | Duisburg

Коронавирус и жара: каким будет лето в Европе 08.04.2020

Пандемия коронавируса заставила забыть о глобальном потеплении, но с приближением лета встает вопрос, грозит ли Европе повторение рекордных температур прошлых лет. Эксперты видят угрозу в другом.

Trockenheit und Dürre in Deutschland

Глобальное потепление: фермеры ФРГ начали приспосабливаться 01.09.2018

Этим летом от жары и засухи пострадали многие страны Европы, в том числе Россия. В Германии аграрии осознали: из-за изменения климата придется иначе хозяйствовать.

Russland Hitzewelle Hitze Klima Sommer

Первая жара - насколько горячим может быть в России лето-2019? 07.06.2019

В европейской части РФ лето началось с 30-градусной жары. Каким оно будет, как это связано с глобальным потеплением, и в каком регионе последствия самые опасные? DW опросила метеорологов.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW