Засуха в Германии (фото)

Ситуация пока не критическая, но кое-где почва подсохла уже основательно. Лесные тропы устланы сгоревшими на солнце листиками, на лужайках - увядшие без влаги трава и цветы.

Засохший мак на поле возле города Мерциг в федеральной земле Саар

Жалуются на жару и рыбные хозяйства Германии, которым тоже не хватает воды. В городах и деревнях местные жители призывают друг друга на сайтах общин или в соцсетях оказывать посильную помощь властям, хотя бы изредка поливая общественные зеленые насаждения.

Подсолнухи на поле возле города Бад-Кроцинген, земля Баден - Вюртемберг

Не успели дети в нескольких федеральных землях страны сесть за парты после каникул, а их, возможно, снова отправят домой. Только на этот раз не из-за коронавируса, а из-за жары. Решение принимает каждая школа на свое усмотрение. Сидеть на уроке в защитной маске, когда температура в классе переваливает за +30? Согласитесь - не самые оптимальные условия для усвоения новых знаний.

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