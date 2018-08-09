 Засохшие поля в Германии. Вид из космоса (фото) | Кадр дня | DW | 09.08.2018

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Кадр за кадром

Засохшие поля в Германии. Вид из космоса (фото)

Так сейчас выглядят из космоса поля вокруг столицы северогерманской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн - города Киля.

Шлезвиг-Гольштейн

Только в одной этой немецкой земле убытки сельского хозяйства от нынешней засухи оцениваются в 400 миллионов евро.

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Необычные, запоминающиеся и просто интересные июльские фотографии

  • Зиверсдорф

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  • Гамбург

    Германия в июле - 2018

    "Поливальные машины"

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  • Кельн

    Германия в июле - 2018

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  • Мюнстер

    Германия в июле - 2018

    Немцы и мороженое

    В среднем каждый житель Германии съедает каждый год 113 шариков мороженого. В этом сезоне цены выросли, составив в среднем по стране 1,5 евро за шарик. Подорожание вызвано ростом цен на сырье - ваниль, фисташки, вишни амарена и так далее.

  • Одер

    Германия в июле - 2018

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    Эта фотография сделана на реке Одер, по которой проходит граница между Германией и Польшей. Уровень воды во многих немецких реках опустился до необычно низкого уровня.

  • Тиммендорфер-Штранд

    Германия в июле - 2018

    Яблоку упасть...

    Школьные каникулы, отпускной сезон и жаркая погода в Германии привели к очевидному перенаселению многих пляжей. Так в один из июльских дней выглядел морской курорт Тиммендорфер-Штранд в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • Хеппенхайм

    Германия в июле - 2018

    Ранний урожай

    Продолжительный период жаркой погоды привел в Германии к раннему созреванию винограда. Сбор урожая начнется уже в августе - на две-три недели раньше обычного срока.

  • Бахарах

    Германия в июле - 2018

    Виноградник посреди Рейна

    Кстати, о винограде... В Германии на Рейне есть два острова с виноградниками. Один из них находится в земле Рейнланд-Пфальц в районе города Бахарах. Второй - около города Эльтвилле-ам-Райн в Гессене.

  • Ганновер

    Германия в июле - 2018

    Немецкие "бесстыдницы" сбрасывают кору

    После длительного периода жаркой погоды платаны в Германии начали сбрасывать кору - например, в столице Нижней Саксонии Ганновере. Глядя на нее, становится понятно, почему эти деревья в народе называют "бесстыдницами".

  • Бенедикта фон Бранка коллекционирует помидоры

    Германия в июле - 2018

    Больше томатов - вкусных и разных

    В целом по Германии из-за засухи крестьяне терпят огромные потери, однако в некоторых хозяйствах урожай при достаточном поливе удался на славу. Эта фотография была сделана около бранденбургского города Бесков, где на одной из ферм выращивают помидоры 220 сортов. Теперь - к другим темам, не связанным с жарой.

  • Мюнхен

    Германия в июле - 2018

    Кружка Октоберфеста

    Трудно поверить, но очередной Октоберфест уже не за горами. Меньше двух месяцев осталось. В этом году крупнейший пивной праздник в мире будет проводиться в 185-й раз. Он откроется в баварской столице 22 сентября и продолжится до 7 октября. Так будут выглядеть памятные коллекционные кружки 2018 года, представленные на этой неделе в Мюнхене.

  • Кельн

    Германия в июле - 2018

    Сенсационная находка

    В центре Кельна во время строительных работ был обнаружен фундамент второго века нашей эры. Археологи пришли к выводу, что речь в данном случае идет о библиотеке - самой старой в Германии. Напомним, что Кельн был основан древними римлянами на Рейне в 38 году до нашей эры.

  • Рисунок к патенту 1953 года

    Германия в июле - 2018

    65-летний юбилей

    65 лет назад, в июле 1953 года в Германии был выдан патент на пластиковую мухобойку. Придумал ее житель Баден-Вюртемберга Эрих Шумм. Поверхность была решетчатой, чтобы ее приближение не выдавал поток воздуха, а мухи не так сильно размазывались по поверхности, оставляя следы на стенах и мебели.

  • Берлин

    Германия в июле - 2018

    Подсвечники Фридриха Великого

    Эти серебряные подсвечники принадлежали Фридриху Великому. Недавно их приобрел Фонд прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга. В июле они стали частью экспозиции берлинского дворца Шарлоттенбург.

  • Мюнхен

    Германия в июле - 2018

    "Бал кухарок"

    Раз в году в середине июля в мюнхенском Английском саду проводится так называемый "Бал кухарок" - в том месте, где в XIX веке по воскресеньям собирались на танцы горничные, повара, гувернантки, посыльные и другие слуги. Традицию возобновили в 1989 году по случаю празднования 200-летия этого парка.

  • Фельхорн

    Германия в июле - 2018

    Баварцы дружно дунули в альпгорны

    Такую картину можно было наблюдать на баварской горе Фельхорн, где состоялась церковная служба, посвященная Святому Иакову - покровителю альпийских пастухов. Участники службы также смогли услышать звуки альпийского рога - альпгорна.

    Автор: Максим Нелюбин


Чем занимаются немцы в жаркий летний вечер

  • Хильдесхайм

    Дело было вечером

    Фотокорреспондент агентства dpa Юлиан Штратеншульте документировал, как выглядит Германия с высоты птичьего полета в один из вечеров этого знойного лета. Маршрут был проложен над Нижней Саксонией в районе городов Ганновер, Хильдесхайм, Зарштедт и Латцен. На первой фотографии - канал в Хильдесхайме.

  • Хильдесхайм

    Дело было вечером

    Гребная лодка на этом же канале.

  • Ганновер

    Дело было вечером

    Стадион с беговой дорожкой в Ганновере.

  • Нижняя Саксония

    Дело было вечером

    Поле под Хильдесхаймом.

  • Ганновер

    Дело было вечером

    Искусственное озеро Машзе, созданное в Ганновере в 1930-х годах на месте болота.

  • Зарштедт

    Дело было вечером

    Открытый бассейн в Зарштедте.

  • Латцен

    Дело было вечером

    Гольф-клуб в Латцене.

  • Латцен

    Дело было вечером

    Это не солнечные часы, а двенадцать футболистов во время тренировки в этом же городе.

  • Ганновер

    Дело было вечером

    Озеро в заболоченной низине реки Лайне около Ганновера.

  • Ганновер

    Дело было вечером

    Один из пляжей на бывших песчаных карьерах Риклингер Кистайхе в Ганновере.

  • Зарштедт

    Дело было вечером

    Теннисный клуб в Зарштедте.

  • Ганновер

    Дело было вечером

    Поле для тренировок футбольного клуба "Ганновер 96".


Контекст

Ученые доказали: жара в Европе - прямое следствие глобального потепления

Жара, накрывшая этим летом Европу, - следствие глобального потепления, а в будущем экстремальные погодные явления будут повторяться все чаще. Группа ученых нашла тому новые доказательства.  

Из-за жары в Гамбурге эвакуировали альстерских лебедей

Власти немецкого города Гамбурга решили временно перевезти лебедей, живущих на озере Альстер, на загородный пруд, где они обычно проводят зиму.  

В результате аномальной жары уже пересыхают реки

Эта фотография была сделана в немецкой земле Бранденбург, где в некоторых местах полностью пересохла река Шварце-Эльстер ("Черная сорока"), впадающая в Эльбу.  

В Германии - почти 40-градусная жара

Эта фотография засыхающих на корню подсолнухов была сделана в Мекленбурге - Передней Померании.  

Можно ли в Германии пить воду из-под крана?

Жара - жарой, но жажда не знает времен года. В это трудно поверить, но немцы утоляют жажду не только пивом! Чем же еще?  

Дело было вечером  

Германия в июле - 2018  

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