Заснеженные виноградники на Мозеле (фото)

Эта фотография сделана в винодельческом регионе Коберн-Гондорф на Мозеле, где делают популярные рислинги.
02.02.2019, Коберн-Гондорф • Туристический сезон на Мозеле обычно начинается в пасхальные праздники, а так этот популярный винодельческий регион выглядит нынешней зимой.
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