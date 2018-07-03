 Заседание по делу правозащитника Титиева перенесено | Новости из Германии о России | DW | 03.07.2018

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Россия

Заседание по делу правозащитника Титиева перенесено

Сторона защиты подала ходатайство о рассмотрении дела Олега Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков, в любом другом регионе кроме Чечни.

Оюб Титиев

Оюб Титиев

Предварительное заседание суда по делу главы чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков, перенесено на 9 июля. Об этом во вторник, 3 июля, сообщили в пресс-службе организации.

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Решение принято в связи с тем, что адвокаты обвиняемого подали в Верховный суд ходатайство о переносе рассмотрения "в другой регион, например, в Москву".

Пока постановление по этому запросу не вынесено, Шалинский городской суд Чеченской Республики не может приступать к рассмотрению, пояснили в пресс-службе.

В ходе предварительного заседания 3 июля должны были установить дату слушаний по существу.

Дело Оюба Титиева

Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января. Полиция заявила об обнаружении у него около 180 граммов марихуаны. Правозащитнику предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в крупном размере), максимальное наказание по ней - 10 лет лишения свободы.

В "Мемориале" считают, что Титиев арестован на основании сфальсифицированных доказательств, при этом нарушено его право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конституцией России. Вскоре после задержания Титиева телевидение Чечни показало выступление главы республики Рамзана Кадырова, который назвал независимых правозащитников "врагами народа", занимающимися "стукачеством".

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    Автор: Елена Барышева


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