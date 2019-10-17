 Заседание по делу ″Нового величия″ перенесли на 24 марта | Новости из Германии о России | DW | 03.03.2020

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Россия

Заседание по делу "Нового величия" перенесли на 24 марта

Гособвинение собиралось предложить наказание для фигурантов резонансного дела "Нового величия", но прения сторон были перенесены из-за болезни судьи.

Пикетчик с плакатом у здания суда в Москве

Одиночный пикет у здания суда, 3 марта 2020 года

Суд в Москве перенес прения сторон по делу "Нового величия", которые ожидались во вторник, 3 марта. По сведениям адвоката Максима Пашкова, они отложены до 24 марта из-за болезни судьи. В конце февраля прения уже переносили по аналогичной причине.

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Ожидалось, что обвинение предложит наказание для фигурантов этого резонансного дела. Между тем у здания Люблинского районного суда 3 марта прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов резонансных дел "Сети" и "Нового величия", сообщает корреспондент DW с места событий.

Активистов движения "Новое величие" задержали в марте 2018 года. По версии следствия, они планировали свергнуть конституционный строй и установить в России временное правительство. Фигурантов дела обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Защитники активистов утверждают, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России.

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    Автор: Елена Барышева


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Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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