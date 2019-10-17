Заседание по делу "Нового величия" перенесли на 24 марта

Суд в Москве перенес прения сторон по делу "Нового величия", которые ожидались во вторник, 3 марта. По сведениям адвоката Максима Пашкова, они отложены до 24 марта из-за болезни судьи. В конце февраля прения уже переносили по аналогичной причине.

Ожидалось, что обвинение предложит наказание для фигурантов этого резонансного дела. Между тем у здания Люблинского районного суда 3 марта прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов резонансных дел "Сети" и "Нового величия", сообщает корреспондент DW с места событий.

Активистов движения "Новое величие" задержали в марте 2018 года. По версии следствия, они планировали свергнуть конституционный строй и установить в России временное правительство. Фигурантов дела обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Защитники активистов утверждают, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России.

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