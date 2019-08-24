Заседание в спортивном зале, или Бундестагу - 70 лет (фото)

Бонн • Эта историческая фотография была сделана в Бонне 7 сентября 1949 года во время первого заседания парламента Западной Германии - немецкого бундестага. Незадолго до этого была принята и вступила в действие новая конституция - Основной закон ФРГ. Первые заседания бундестага проходили в перестроенном спортивном зале бывшей боннской Педагогической академии. Заседание было открыто исполнением увертюры Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven) "Освящение дома" (Die Weihe des Hauses).

Первым заседанием руководил старейший по возрасту депутат нового парламента - Пауль Лёбе (Paul Löbe, 1875-1967). Член Социал-демократической партии, он начал свою политическую карьеру во времена Веймарской республики, был членом рейхстага и на протяжении многих лет возглавлял этот парламент - до прихода к власти национал-социалистов в 1933 году. Сейчас именем Пауля Лёбе названо одно из зданий парламентского комплекса в Берлине.

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По историческим местам Бонна

По историческим местам Бонна Первые шаги На этой фотографии запечатлен один из первых ключевых моментов в послевоенной политической истории Германии. В сентябре 1949 года Конрад Аденауэр был избран первым канцлером ФРГ и уже вскоре приступил к переговорам с верховными комиссарами западных держав-победительниц, чтобы добиться большего суверенитета для своего правительства.

По историческим местам Бонна "Путь демократии" Встречи Аденауэра и комиссаров проходили в гостинице на горе Петерсберг под Бонном, где находилась их штаб-квартира. На ближайшие 40 лет этому небольшому городу на Рейне предстояло стать временной столицей ФРГ - до официального воссоединения Германии 3 октября 1990 года. Правительство работало здесь еще дольше, до переезда в Берлин в 1999 году.

По историческим местам Бонна Правительственный квартал Заглянуть в недавнее прошлое Бонна можно, совершив прогулку по маршруту "Путь демократии" (Weg der Demokratie). Большая часть исторических мест расположена в бывшем правительственном квартале. Около каждого из них установлены информационные табло. На фотографии - памятник Конраду Аденауэру (ХДС) на аллее, названной именем еще одного канцлера ФРГ - Вилли Брандта (СДПГ).

По историческим местам Бонна Особый статус Прежде, чем отправиться на прогулку по маршруту, отметим, что Бонн сейчас является городом федерального значения. Это закреплено в особом законе. Здесь продолжает работать около 7000 правительственных чиновников, расположены главные офисы шести из четырнадцати министерств, некоторые ведомства, другие официальные учреждения и организации.

По историческим местам Бонна Музей истории Отправной точкой "Пути демократии" служит Музей истории ФРГ (Haus der Geschichte der Bundesrepublik), расположенный напротив бывшего Ведомства федерального канцлера. Он был открыт в 1994 году и сейчас является одним из самых посещаемых музеев Германии - около 850 тысяч человек ежегодно. Среди экспонатов - этот правительственный "Мерседес".

По историческим местам Бонна Дом федерации Первая остановка маршрута - Дом федерации (Bundeshaus). В этих зданиях на берегу Рейна находился парламент: бундесрат и бундестаг. Самая старая часть комплекса - бывшая Педагогическая академия, возведенная в 1930-х годах в стиле новой вещественности. В северном крыле академии в 1948-1949 годах был разработан Основной закон (Конституция) ФРГ.

По историческим местам Бонна Первый зал Бундестаг первого созыва начал работать в бывшей Педагогической академии, перестроенной всего за семь месяцев, в сентябре 1949 года. Через несколько лет рядом возвели новое восьмиэтажное офисное здание для депутатов. В своем первом пленарном зале бундестаг заседал до 1988 года. Затем его снесли и построили на этом месте новый зал, который использовался до переезда в Берлин.

По историческим местам Бонна ООН в Бонне Сейчас большинство бывших парламентских зданий в Бонне передано в распоряжение подразделений ООН, расположенных в бывшей столице ФРГ, - в частности, секретариата Рамочной конвенции об изменении климата. Всего в городе работает около тысячи сотрудников этой международной организации.

По историческим местам Бонна Из стекла и бетона Следующая остановка - около нового зала пленарных заседаний бундестага, строительство которого было завершено в 1992 году. Последний раз депутаты собирались здесь на Рейне в июле 1999 года накануне переезда в берлинский Рейхстаг и новый парламентский комплекс на берегах Шпрее.

По историческим местам Бонна Новый зал Пленарный зал сейчас не пустует. В нем регулярно проводятся разные встречи и мероприятия. Эта фотография сделана в бывшем бундестаге в июне 2016 года во время конференции Global Media Forum. Ее ежегодно проводит медиакомпания Deutsche Welle, редакционный комплекс которой расположен рядом. Напротив него построили международной конгресс-центр WCCB и большой пятизвездочный отель.

По историческим местам Бонна Старая водокачка С сентября 1986 года по октябрь 1992 года пленарные заседания бундестага, пока строили новый зал, временно проходили в бывшей водонапорной станции на берегу Рейна - Altes Wasserwerk. Это импозантное сооружение в неоготическом стиле было возведено в 1875 году. В 1958 году водокачку вывели из эксплуатации. Здание было куплено правительством и стало частью парламентского комплекса.

По историческим местам Бонна Из Бонна в Берлин 3 октября 1990 года, в день воссоединения страны, столицей единой Германии вновь стал Берлин, однако вопрос, где будет работать правительство, оставался еще открытым. Местом принятия исторического решения о переезде из Бонна стал пленарный зал в старой водокачке. Это произошло 20 июня 1991 года после острых десятичасовых дебатов. Перевес составил всего 18 голосов.

По историческим местам Бонна Парламентская высотка Следующая остановка "Пути демократии" - высотное здание "Langer Eugen", то есть "Длинный Ойген". Так его прозвали в честь председателя бундестага Ойгена Герстенмайера, особо ратовавшего за этот проект. Рядом расположены белые корпуса Deutsche Welle. В этих зданиях должны были разместиться офисы парламента, расширившегося после воссоединения страны, но из-за переезда в Берлин планы изменились.

По историческим местам Бонна "Тюльпановое поле" Офисный комплекс "Тюльпановое поле" (Tulpenfeld) возвели в 1960-х годах по заказу концерна Allianz специально, чтобы сдавать в аренду правительству. Дело в том, что ранее власти ФРГ приняли решение больше не строить новые здания в Бонне, так как город рассматривался в качестве временной столицы. Помещения здесь снимали бундестаг, различные ведомства и Федеральная пресс-конференция.

По историческим местам Бонна Боннские редакции Этот снимок был сделан в зале Федеральной пресс-конференции в 1979 году во время визита министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. По соседству с "Тюльпановым полем" на улице Дальманштрассе (Dahlmannstraße) располагались боннские редакции ведущих немецких СМИ и корреспондентские бюро зарубежной прессы и информационных агентств.

По историческим местам Бонна Канцлерское бунгало Об этой резиденции немецких канцлеров мы уже рассказывали подробно в отдельном репортаже, который можно посмотреть по ссылке в конце страницы. В 1964 году первым хозяином канцлерского бунгало, построенного в стиле классического модерна, стал отец немецкого экономического чуда Людвиг Эрхард. Дольше других здесь жил и работал Гельмут Коль, возглавлявший правительство ФРГ 16 лет.

По историческим местам Бонна Новое ведомство канцлера От канцлерского бунгало - рукой подать до Ведомства федерального канцлера. C 1976 по 1999 годы здесь располагались офисы Гельмута Шмидта, Гельмута Коля и Герхарда Шредера. На лужайке перед главным входом в 1979 году установили работу британского скульптора Генри Мура "Large Two Forms". Сейчас здесь расположен центральный офис министерства экономического сотрудничества и развития.

По историческим местам Бонна Дворец Шаумбург Ранее офисы немецких канцлеров находись во дворце Шаумбург. Он был возведен в 1860 году по заказу одного текстильного фабриканта, позже куплен принцем Адольфом цу Шаумбург-Липпе и перестроен в стиле позднего классицизма. С 1939 года здание находилось в распоряжении вермахта, а в 1945 году перешло командованию бельгийских частей в оккупированной Германии.

По историческим местам Бонна От Аденауэра до Шмидта В 1949 дворец Шаумбург стал местом работы первого федерального канцлера Конрада Аденауэра. Так выглядел его кабинет. Затем этот дворец вплоть до 1976 года использовали канцлеры Людвиг Эрхард, Курт Георг Кизингер, Вилли Брандт и Гельмут Шмидт. В 1990 году здесь были подписаны германо-германские соглашения о создании валютного, экономического и социального союзов.

По историческим местам Бонна Вилла Хаммершмидт Соседнюю виллу Хаммершмидт, построенную в середине XVIII века, занимали немецкие президенты - до 1994 года, когда Рихард фон Вайцзеккер решил переехать в берлинский дворец Бельвю. При этом боннская вилла сохранила за собой статус президентской резиденции в городе федерального значения на Рейне.

По историческим местам Бонна Музей Кёнига Первые страницы послевоенной истории ФРГ были написаны… в зоологическом музее Кёнига. В 1948 году в нем начал заседать Парламентский совет, в задачи которого входила разработка новой конституции. Также здесь в течение двух месяцев после избрания его канцлером, до переезда во дворец Шаумбург, работал Конрад Аденауэр. Эта фотография сделана во время посещения бывшего его кабинета Ангелой Меркель.

По историческим местам Бонна Старая ратуша За свои столичные десятилетия Бонн видел много политиков и государственных деятелей со всего мира. Одним из пунктов их обязательной программы было посещение городской ратуши для того, чтобы оставить запись в Золотой книге почетных гостей. Эта фотография была сделана на парадной лестнице во время визита в ФРГ Михаила Горбачева в 1989 году.

По историческим местам Бонна Петерсберг Многие главы государств, посещавшие Бонн, останавливались в отеле Петерсберг, где мы начали репортаж. Он служил гостевой правительственной резиденцей. Здесь жили Елизавета II, император Акихито, Борис Ельцин, Билл Клинтон. Этот снимок сделан в 1973 году во время визита Леонида Брежнева, севшего за руль только что подаренного ему "Мерседеса" 450 SLC. В этот же день он его помял на боннской дороге.

По историческим местам Бонна P.S. Наш репортаж подошел к концу, но "Путь демократии" не заканчивается. Маршрут далее проходит мимо министерств на берегу Рейна, офисов парламентских партий и парка Хофгартен. Он был местом митингов, собиравших более 300 тысяч человек. Например, в 1981 году здесь протестовали против размещения американских ядерных ракет на территории Западной Германии. Автор: Максим Нелюбин



Федеральная география Германии

Федеральная география Германии География власти Германия - государство федеративное. Состоит из шестнадцати субъектов федерации - земель. Принципы федеративного устройства отражаются не только в структурах законодательной, исполнительной и судебной властей, но и в распределение центральных учреждений. Далеко не все органы власти и организации федерального уровня находятся в Берлине или Бонне - нынешней и бывшей немецких столицах.

Федеральная география Германии Федеральный президент Знакомство с немецкой федеральной географией начнем в Берлине. Здесь находится дворец Бельвю - резиденция главы государства. В Германии президент исполняет, прежде всего, представительские функции. В политической системе он имеет особый статус своего рода арбитра и не относится ни к одной из трех классических ветвей власти.

Федеральная география Германии Федеральный город Бонн После воссоединения Германии в 1990 году бывшая столица ФРГ - Бонн - получила особый статус федерального города. В Бонне находятся главные офисы шести из полутора десятка федеральных министерств, а также многих федеральных ведомств. Здесь, на берегу Рейна, расположена вторая резиденция главы государства - вилла Хаммершмидта. В 1950-1994 годах она была основной резиденцией президентов ФРГ.

Федеральная география Германии Бундестаг Федеральные органы законодательной власти Германии находятся в Берлине. Парламент состоит из двух палат. Зал пленарных заседаний бундестага расположен в здании Рейхстага. Депутаты принимают федеральные законы; утверждают ежегодный бюджет; избирают канцлера, могут выразить ему конструктивный вотум недоверия, избрав нового; осуществляют контроль над правительством, армией и спецслужбами.

Федеральная география Германии Бундесрат В бундесрате заседают представители земельных правительств. Он фактически выполняет функции второй палаты парламента, хотя является самостоятельным конституционным органом. Обязательному утверждению здесь подлежат законопроекты, затрагивающие конституционные интересы субъектов федерации, общие сферы ответственности земель и федеральных властей, а также законы, связанные с членством Германии в ЕС.

Федеральная география Германии Федеральное правительство Центр федеральной исполнительной власти в Германии - ведомство канцлера в Берлине. Здесь находятся офис канцлера, проходят заседания кабинета министров, работает аппарат правительства. Федеральные министерства распределены между Берлином и Бонном. В Берлине, в частности, находятся главные офисы МИД, МВД и министерства финансов, в Бонне - министерств обороны, здравоохранения, образования и науки.

Федеральная география Германии Федеральный конституционный суд Главным центром судебной власти в Германии считается Карлсруэ. Здесь находятся Федеральный конституционный суд и Федеральная судебная палата, а также Федеральная прокуратура, в ведении которой находится, в частности, расследование наиболее серьезных преступлений, затрагивающих внутреннюю и внешнюю безопасность страны. Свои конституционные суды также есть во всех федеральных землях.

Федеральная география Германии Федеральные суды Помимо Карлсруэ (Баден-Вюртемберг) федеральные суды расположены еще в четырех немецких городах. На этой фотографии - здание Федерального административного суда в Лейпциге (Саксония). Федеральный суд по трудовым спорам находится в Эрфурте (Тюрингия). Федеральный финансовый суд и Федеральный патентный суд - в Мюнхене (Бавария), Федеральный социальный суд - в Касселе (Гессен).

Федеральная география Германии Федеральный банк Штаб-квартира независимого от правительства Немецкого федерального банка - бундесбанка - находится во Франкфурте-на-Майне. Здесь же хранятся золотые запасы страны. Бундесбанк является центром кредитно-денежной системы Германии. Он располагает региональными управлениями и филиалами, в которых можно сдать скопившуюся мелочь, обменять старые немецкие марки или испорченные евро-банкноты.

Федеральная география Германии Культура есть, министерства нет Авторы конституции извлекли уроки из прошлого и передали вопросы культуры и просвещения в ведение земель, чтобы исключить возможность их превращения в орудия массовой пропаганды. В Германии нет федерального министерства культуры - есть лишь должность уполномоченного по вопросам культуры и СМИ. Из бюджета финансируются важные фестивали и другие значимые проекты в самых разных областях искусства.

Федеральная география Германии Федеральное агентство по труду Помимо полутора десятка министерств в ФРГ насчитывается около сотни федеральных ведомств, агентств, институтов и прочих учреждений, подчиненных министерствам или независимых. Некоторые постоянно находятся на слуху, другие звестны лишь специалистам. В число самых известных входит, например, Федеральное агентство по труду в Нюрнберге, которое каждый месяц публикует сведения о безработице.

Федеральная география Германии Федеральное статистическое ведомство Большой интерес в Германии часто вызывают данные, которые собирают в этом здании в Висбадене (Гессен) - Федеральном статистическом ведомстве, структурно подчиненном МВД. В задачи этой организации входит подготовка почти четырехсот видов официальных статистических отчетов. Глава ведомства также традиционно занимает должность председателя Федеральной избирательной комиссии.

Федеральная география Германии Ведомство автодорожного транспорта Одно из самых нелюбимых немцами федеральных учреждений расположено во Фленсбурге (Шлезвиг-Гольштейн). Здесь в Ведомстве автодорожного транспорта находится картотека со сведениями о баллах за нарушения ПДД, которых водители в Германии боятся больше денежных штрафов. Набрал восемь "пунктов" - лишился прав. Например, в один-два балла обходятся проезд на красный или существенное превышение скорости.

Федеральная география Германии Федеральное ведомство по уголовным делам Охрана общественного порядка находится в Германии в ведении федеральных земель, то есть за работу полиции отвечают земельные министерства внутренних дел. Однако особо важные расследования осуществляет и координирует Федеральное ведомство по уголовным делам со штаб-квартирой в Висбадене (Гессен).

Федеральная география Германии Федеральная полиция Другой общегерманской полицейской структурой является Федеральная полиция, но такое название она получила в 2005 году, а до этого называлась Федеральной пограничной охраной. Помимо пограничного контроля, она отвечает за безопасность на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, охрану немецких дипмиссий за рубежом и т.д. Штаб-квартира находится в Потсдаме. На фотографии - служащие спецназа GSG 9.

Федеральная география Германии Ведомство по охране конституции От полиции - к спецслужбам, работу которых контролирует бундестаг, вернее - специальный парламентский комитет. Его заседания проходят в секретном режиме. Одна из этих структур - Федеральное ведомство по охране конституции в Кельне, подчиненное МВД. Главная задача службы, аналогичной контрразведке, - наблюдение за организациями, угрожающими свободному и демократическому правопорядку в Германии.

Федеральная география Германии Федеральная разведывательная служба Федеральная разведывательная служба (BND) - внешняя разведка. Подчинена ведомству федерального канцлера. Раньше штаб-квартира располагалась в Пуллахе около Мюнхена, но в 2018 году переехала в новый комплекс, построенный в Берлине. В столице Германии теперь работает около четырех тысяч немецких разведчиков. Некоторые подразделения и около полутора тысяч сотрудников остались в Баварии.

Федеральная география Германии Служба военной контрразведки Чтобы завершить тему немецких спецслужб, вернемся в Кельн, где в малоприметной казарме имени Конрада Аденауэра на южной окраине города расположена штаб-квартира военной контрразведки (MAD). В штате - около 1100 военных и гражданских сотрудников. У MAD восемь региональных подразделений - в частности, в Киле, Кобленце, Ганновере и Мюнхене.

Федеральная география Германии Служба технической помощи Такие синие автомобили и спецтехнику можно увидеть в Германии на местах катастроф, во время наводнений, в других чрезвычайных ситуациях, а также во время массовых мероприятий. Служба технической помощи (THW) - особая общественно-правовая структура при МВД. В штате - всего 800 сотрудников, но в работе участвует около 80 тысяч добровольцев по всей Германии. Штаб-квартира находится в Бонне.

Федеральная география Германии Управлением воздушным движением После Берлина и Бонна по числу федеральных учреждений на третьем месте находится Кельн - немногим более десятка. Но сейчас заглянем в несколько других городов. Например, Федеральное ведомство по надзору за управлением воздушным движением расположено в гессенском Лангене - прямо около Франкфуртского аэропорта. Здесь же находится штаб-квартира диспетчерской службы Deutsche Flugsicherung.

Федеральная география Германии Восточная Германия В восточногерманских землях, если не считать Берлина, расположено лишь немного центральных офисов федеральных учреждений. Помимо Потсдама, они есть в Ростоке: Федеральное ведомство мореходства и гидрографии, в Кведлинбурге: Федеральный институт по исследованию культурных растений, а также в Дессау: Федеральное ведомство по охране окружающей среды, здание которого изображено на этой фотографии.

Федеральная география Германии Институт Пауля Эрлиха Помимо НИИ в Кведлинбурге, в Германии есть еще несколько научных учреждений, имеющих статус федеральных ведомств. Одно из таких учреждений - Институт Пауля Эрлиха в гессенском Лангене, названный в честь знаменитого немецкого врача-иммунолога и нобелевского лауреата. Здесь занимаются исследованиями и разработками вакцин и сывороток.

Федеральная география Германии Институт Роберта Коха Не менее важные функции в области здравоохранения возложены и на другой медицинский НИИ - берлинский Институт Роберта Коха, носящий имя нобелевского лауреата, открывшего бациллу сибирской язвы, холерный вибрион и туберкулезную палочку. Специалисты этого учреждения занимаются изучением инфекционных заболеваний и непереносимых болезней - для эффективной защиты населения и профилактики.

Федеральная география Германии Федеральное патентное ведомство Чтобы проиллюстрировать информацию о следующем пункте на карте федеральной географии, мы выбрали фотографию автора одного широко распространенного изобретения - Мелитты Бенц, придумавшей бумажный фильтр для кофе. Изобретения в Германии регистрирует Федеральное ведомство по патентам и товарным знакам в Мюнхене, где также находится Европейское патентное ведомство.

Федеральная география Германии Монополия на винный спирт В качестве примера ведомств, как говорят, широко известных в узких кругах, мы выбрали Федеральное управление по надзору за монополией на винный спирт, введенной в 1922 году, - в первую очередь для того, чтобы препятствовать отравлениям некачественной продукцией. Офис находится в Оффенбахе. На фото - один из складов, где до проверки и уплаты акцизов хранится высокопроцентный алкоголь.

Федеральная география Германии Общественно-правовое вещание Принципы федеративного устройства также воплощены в структуре общественно-правового телерадиовещания. В Германии есть Первый канал (Das Erste), но нет центрального или государственного телевидения. Первый канал (ARD) - совместная программа девяти независимых друг от друга региональных общественно-правовых компаний, крупнейшей из которых является телерадиокомпания WDR в Кельне.

Федеральная география Германии Второе немецкое телевидение В систему общественно-правового вещания также входит Второе немецкое телевидение (ZDF) в Майнце, созданное в 1961 году федеральными землями. Финансирование ARD и ZDF осуществляется в основном за счет специального сбора - 17,50 евро ежемесячно с квартиры или домашнего хозяйства. Общий бюджет распределяется в зависимости от числа сотрудников и филиалов. В целом это около 8 млрд евро в год.

Федеральная география Германии Общественно-правовые радиостанции За счет сбора на общественно-правовое вещание также финансируется ряд тематических телеканалов (Phoenix, Arte, 3Sat, Kika), многочисленных радиостанций - региональных и земельных, а также двух федеральных информационных радиостанций - Deutschlandfunk и Deutschlandfunk Kultur, осуществляющих вещание из Кельна и Берлина.

Федеральная география Германии Deutsche Welle Немецкая иновещательная медиакомпания Deutsche Welle также входит в систему ARD, но финансируется не за счет сбора, а из федерального бюджета Германии. На фотографии - главный офис DW в Бонне.

Федеральная география Германии Немецкая метеорологическая служба В заключение - о погоде. Предсказывают немецкую погоду в Оффенбахе (Гессен). Здесь расположен главный офис федеральной метеорологической службы - Deutscher Wetterdienst. В этой организации по всей Германии работает около штатных 2300 сотрудников, на прогнозы которых вполне можно положиться. Автор: Максим Нелюбин



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