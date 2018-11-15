Запуск спутника с рассадой на борту отложен на неопределенное время

Запуск европейского спутника Eu:CROPIS, на борту которого планировалось выращивать помидорную рассаду, отложен на неопределенное время. Об этом Немецкий центр аэрокосмических исследований (DLR) сообщил в воскресенье, 18 ноября. Отмена запуска обусловлена проверкой ракеты-носителя. "Дата нового старта пока не определена", - добавили представители центра.
Первоначально запуск планировался на вечер 19 ноября по центральноевропейскому времени. Ракета-носитель Falcon 9 должна была взлететь с военно-воздушной базы Ванденберг на юге американского штата Калифорния и вывести на орбиту аппарат с двумя системами жизнеобеспечения.
Задачей миссии был сбор важных сведений для астронавтов, которые примут участие в будущих длительных полетах на Луну и Марс. 230-килограммовый аппарат размером в один кубический метр был разработан и построен совместными усилиями DLR и университета Эрлангена-Нюрнберга.
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Автор: Ксения Сафронова