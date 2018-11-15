 Запуск спутника с рассадой на борту отложен на неопределенное время | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Запуск спутника с рассадой на борту отложен на неопределенное время

Перенос запуска Eu:CROPIS вызван проверкой ракеты-носителя Falcon 9. На борту построенного в Германии спутника планировалось выращивать помидорную рассаду для будущих полетов на Луну и Марс.

Спутник Eu:CROPIS

Запуск европейского спутника Eu:CROPIS, на борту которого планировалось выращивать помидорную рассаду, отложен на неопределенное время. Об этом Немецкий центр аэрокосмических исследований (DLR) сообщил в воскресенье, 18 ноября. Отмена запуска обусловлена проверкой ракеты-носителя. "Дата нового старта пока не определена", - добавили представители центра.

Контекст

У университета двух городов - порядка 500 программ международного сотрудничества, в том числе с российскими вузами. Альма-матер философа Фейербаха и физика Ома входит в число 15 крупнейших вузов Германии. (24.09.2010)

В Германии готовится к полету космическая оранжерея. Через год-полтора в ней должен вырасти урожай помидоров, предназначенных для полета на Марс. (02.07.2018)

Первоначально запуск планировался на вечер 19 ноября по центральноевропейскому времени. Ракета-носитель Falcon 9 должна была взлететь с военно-воздушной базы Ванденберг на юге американского штата Калифорния и вывести на орбиту аппарат с двумя системами жизнеобеспечения.

Задачей миссии был сбор важных сведений для астронавтов, которые примут участие в будущих длительных полетах на Луну и Марс. 230-килограммовый аппарат размером в один кубический метр был разработан и построен совместными усилиями DLR и университета Эрлангена-Нюрнберга.

Смотрите также:

  • Снимок из космоса, сделанный Александером Герстом

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Африка: вид из космоса. DW представляет снимки командира МКС Александера Герста (Alexander Gerst).

  • Ураган Флоренс

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

  • Париж из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Париж из космоса выглядит именно так.

  • Александер Герст на весах

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Как узнать свой вес в полной невесомости? Этот аппарат помогает астронавту Александеру Герсту следить за своим весом на МКС.

  • Килиманджаро из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Потухший вулкан Килиманджаро...

  • Тренировка астронавтов на МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    На МКС нужно быть готовым ко всему! Так астронавты тренировались на случай утечки кислорода или пожара.

  • Курильские острова: вид из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Курильские острова. Вид из космоса.

  • Стыковка Союза МС-09 с МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Стыковка с МКС "Союза МС-09", который доставил на станцию Александера Герста (ESA), Сергея Прокопьева ("Роскосмос") и Серину Ауньен-Чэнселлор (NASA). Снимок сделал российский астронавт Олег Артемьев ("Роскосмос"), уже работавший в тот момент на МКС.

  • Фото из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

  • Выход в открытый космос

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

  • Луна из иллюминатора

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Луна в иллюминаторе видна...

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 03:10
Now live
03:10 мин

Александер Герст – первый в истории немец-командир МКС

Контекст

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

Как выглядят из космоса Париж, Курилы и Килиманджаро? Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта! (13.09.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как обедать в космосе  

Александер Герст – первый в истории немец-командир МКС  

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов  

Также по теме

USA Start SpaceX Falcon 9 Rakete in Cape Canaveral

Запуск в космос ракет частными компаниями становится рутиной 22.02.2017

Успешный старт ракеты Falcon 9 осуществила в США частная компания - хотя и по заказу государственного агентства. Тренд к частной космонавтике набирает силу, подтвердил DW немецкий эксперт.

Реклама

Самые читаемые

Высокие цены на бензин: у немцев и россиян сейчас схожие проблемы  

Маша на экспорт: почему мультик "Маша и Медведь" полюбили в Европе  

Комментарий: Для Путина нет политика Навального, а для ЕСПЧ - есть  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно