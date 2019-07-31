Запрет на ношение паранджи в Нидерландах: кто будет за ним следить

C 1 августа в Нидерландах введен запрет на ношение в общественных местах - включая школы, больницы, государственные учреждения и транспорт - элементов одежды, закрывающих лицо. Он касается таких религиозных предметов гардероба женщин-мусульманок, как, например, паранджа и никаб. А также распространяется на обычные цельные мотоциклетные шлемы и балаклавы.

Министерство внутренних дел страны призвало компетентные органы и муниципальные власти обеспечить соблюдение запрета. Но до сих пор неясно, будет ли он действовать в полной мере. Некоторые учреждения, в частности, больницы, общественный транспорт и полиция, уже заявили, что не будут его придерживаться.

В больницах не будут следить за тем, как одеты пациенты

В большинстве нидерландских больниц еще до введения запрета заявили о том, что его соблюдение означает ограничение доступа пациентов к медицинской помощи, а это недопустимо. Сотрудники медучреждений считают, что их задача состоит в том, чтобы оказывать людям необходимую помощь, а не контролировать их внешний вид. Следить за тем, чтобы пациенты не нарушали введенный запрет, должна полиция, полагают в медучреждениях.

В свою очередь, полиция тоже не торопится выполнять эту задачу, ссылаясь на то, что контролировать соблюдение правил должны сотрудники медучреждений. Если же кто-то из пациентов отказывается следовать принятым нормам, то тогда в дело может вмешаться полиция.

На улице женщины по-прежнему могут носить религиозную одежду, закрывающую тело и лицо

Впрочем, в тексте закона четко прописано лишь то, что можно вызвать полицию, если кто-то нарушает запрет и отказывается выполнить требование и снять запрещенный элемент одежды. Но и сама нидерландская полиция, единственная инстанция, которая может штрафовать за нарушение запрета, стремится быть в этом вопросе более терпимой. Если в полицейском участке появится мусульманка в никабе или парандже, ее сначала отведут в специальную комнату, где она в присутствии женщин-полицейских должна будет снять паранджу, а уже затем займутся рассмотрением ее дела.

Что будет с женщиной в парандже в общественном транспорте

Не только медучреждения Нидерландов отказываются обеспечивать действие запрета на ношение предметов одежды, закрывающих лицо. Подобную позицию занимают и предприятия общественного транспорта. Вначале они хотят понять, как часто имеют место нарушения этого запрета в общественном транспорте. Ведь среди 17 млн жителей Нидерландов лишь 200-400 женщин носят мусульманскую одежду, полностью закрывающую лицо и тело.

"Нашим приоритетом является снятие напряженности и беспрепятственная работа общественного транспорта", - заявил в интервью нидерландскому агентству ANP Педро Петерс из объединения предприятий общественного транспорта OVNL. По его словам, если будут доказательства того, что на каком-то определенном маршруте регулярно встречаются пассажиры, нарушающие запрет, например носящие паранджу, то на этой линии будет осуществляться контроль. Но пока, по выражению Петерса, эта проблема не была актуальной для сферы общественного транспорта. И вряд ли что-то кардинально изменится после вступления в силу запрета о ношении предметов одежды, закрывающих лицо.

Как на запрет реагируют мусульмане

Нежелание следить за соблюдением запрета вовсе не означает, что эта тема не имеет значения для страны. Причем в исламском мире она вызывает более острую реакцию, чем в светских Нидерландах, указывает Ян Яап де Руйтер, арабист из университета Тилбурга: "В Нидерландах запрет рассматривают как часть политики, которая носит символический характер и при которой теперь можно вновь вернуться к повседневной жизни. Но так просто это не произойдет. Для сторонников правоверного ислама запрет на ношение паранджи - это подавление западным миром их братьев по вере".

Мэр Амстердама Фемке Хальсема не собирается выполнять запрет на ношение паранджи

Абдул-Джаббар ван де Вен, принявший ислам нидерландский проповедник и сторонник ваххабизма, призвал женщин, которые носят религиозную мусульманскую одежду, игнорировать запрет. Председатель исламской партии NIDA Нурдин эль Уали, который является членом городского совета Роттердама, сообщил агентству ANP, что опасается не того, что полиция будет слишком строга к нарушителям запрета. А того, что граждане могут взять контроль над действием запрета в свои руки.

В Нидерландах действует так называемое право гражданина, согласно которому в случае нарушения закона любому гражданину позволено, не дожидаясь полиции, задержать нарушителя. Но, как показывает опыт, жители Нидерландов редко пользуются этим правом.

Проблемы больших городов: до паранджи дела нет

Запрет на ношение паранджи не одобряют не только мусульмане. Ни в одном из больших городов не рассматривают обеспечение его действия как что-то приоритетное. Мэр Амстердама Фемке Хальсема еще в ноябре 2018 года заявила о том, что в городе запрет не будет выполняться. Ее поддержал и мэр Роттердама.

"Существует так много законов, а у нас слишком мало полицейских. В Роттердаме хватает других более серьезных проблем: убийства, наркотики, криминализация общества", - заявил местной прессе мэр города Ахмед Абуталеб.

В свою очередь, правый популист Герт Вилдерс призывает строго следить за соблюдением нового запрета. В своем Twitter Вилдерс написал: "Они грозят джихадом из-за запрета на ношение паранджи. И будет еще хуже. Они плюют на наши законы, наши ценности и демократию и хотят господствовать над нами посредством насилия и террора".

В 2005 году Вилдерс одним из первых предложил ввести запрет на ношение паранджи. Но тогда его инициатива не прошла, поскольку нарушала статью конституции, гарантирующую свободу вероисповедания. Но в 2015 году появился законопроект, которым вводился запрет на ношение паранджи в общественных местах и который сейчас вступил в силу. Правда, на улицах, как подчеркивает министр внутренних дел Нидерландов Рональд Пластерк, одежда, закрывающая лицо и тело, по-прежнему разрешена.

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