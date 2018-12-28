 Запрет на въезд мужчин из РФ в Украину снят | Новости из Германии об Украине | DW | 28.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Запрет на въезд мужчин из РФ в Украину снят

По словам Олега Слободяна, "угроза вторжения российских войск" в Украину снизилась. Тем не менее в отношении граждан РФ мужского пола действует контроль второй линии.

Гоптовка, пограничный пункт пропуска на украинско-российской границе

Гоптовка, пограничный пункт пропуска на украинско-российской границе

Госпогранслужба Украины в усиленном порядке проверяет граждан России мужского пола при въезде в страну. Об этом пресс-секретарь ведомства Олег Слободян сообщил в комментарии интернет-порталу "Гордон", который издание разместило на своем сайте в пятницу, 28 декабря. "Запрет на въезд мужчинам из РФ снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину", - отметил он.

Слободян пояснил, что для въезда в страну россиянам необходимо иметь при себе загранпаспорт. "Но с учетом угроз, исходящих от России, наши пограничники могут проводить контроль второй линии, чтобы выяснять все подробности и обстоятельства", - добавил он.

"Женщины могут работать по заданиям спецслужб РФ"

В этой связи могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель визита. Положительное решение принимается при рассмотрении всех бумаг и при условии, что гражданин "никогда не нарушал украинское законодательство при въезде в оккупированный Крым", подчеркнул глава ведомства.

Контекст

Украинские пограничники тщательнее проверяют российских граждан при въезде в страну и чаще отказывают в пересечении границы. Но о полном запрете на въезд россиян речи не идет, выяснила DW. (04.12.2018)

Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Карикатурист Сергей Елкин предположил, по какому принципу составлялся запрет. (30.11.2018)

На своей странице в Facebook Олег Слободян позднее сообщил, что "пограничному контролю второй линии подвергаются и женщины, так как и они могут работать по заданиям спецслужб РФ". При этом он признал, что раз режим военного положения (ВП) в Украине не продлили, "значит, угроза вторжения российских войск снизилась".

Полного запрета на въезд не было 

Впрочем, полного запрета на въезд россиян мужского пола в Украину и не было. После принятия ВП в десяти украинских областях Слободян подтвердил DW, что в фокусе внимания пограничников находятся мужчины из России в возрасте от 16 до 60 лет. "Но это не значит, что мы не пропускаем через границу всех мужчин, - подчеркнул украинский чиновник. - С российскими гражданами сейчас проводятся дополнительные мероприятия: фильтрация, собеседование. При малейших сомнениях относительно цели поездки мы принимаем решение об отказе в разрешении на въезд".

Смотритетакже:

  • Азовское море

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Сотрудничество между Украиной и Россией - на бумаге

    "Все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по соглашению Украины и России... " Это слова из преамбулы Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенного в 2003 году.

  • Плакат Крым и Россия

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Конфликты в Керченском проливе: на каком основании?

    Согласно международному праву, торговые суда и военные корабли должны пользоваться в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Однако после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года реальность в Азовском море начала все дальше отдаляться от этого правового принципа.

  • Здание Европарламента в Страсбурге

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    ЕС критикует Россию

    Ситуация обострилась с открытием Керченского моста, соединяющего Таманский полуостров с Крымом. До этого, говорится в резолюции Европарламента от 25 октября 2018 года, проверки Россией кораблей в Азовском море совершались выборочно и не нарушали свободного движения судов и грузов. Но с весны 2018 года, по словам пресс-службы ЕС, Москва демонстративно создает препятствия для торгового судоходства.

  • Строительство моста через Керченский пролив

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Чрезмерные" проверки в Азовском море

    Суда, следующие из украинских портов и в украинские порты, на несколько часов задерживаются российскими пограничниками для досмотра. Порты, торговцы и перевозчики несут значительные убытки. Согласно данным, предоставленным Киевом, по состоянию на конец сентября 2018 года усиленным проверкам подверглись более 200 судов, среди которых 120 были под флагами стран ЕС.

  • Рыболовецкое судно Норд, апрель 2018 года

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Аргументы России

    Тем временем российская сторона обвиняет в эскалации в Азовском море украинцев. Так, в конце марта 2018 года Украина задержала в Азовском море и впоследствии конфисковала зарегистрированное в Крыму рыболовецкое судно "Норд".

  • Керченский пролив 25 ноября 2018 года

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Керченский кризис

    Самый крупный до сих пор инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда рейд украинских военных кораблей из Одессы в Азовское море завершился обстрелом со стороны российских пограничников, которые утверждали что украинцы нарушают российскую границу, и задержанием украинских военных. Все три судна были задержаны и отправлены в порт Керчи.

  • Захваченные украинские суда в порту Керчи

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды"

    ФСБ России заявляет, что украинские корабли "незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды". На заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский объяснил силовое задержание кораблей тем, что "было подозрение, что они могли перевозить радикалов, которые угрожали взорвать Керченский мост".

  • Даниэль-Эразмус Хан

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Чей Крым" - на этот раз об этом речь не идет

    Как рассказал DW профессор мюнхенского Университета бундесвера Даниэль-Эразмус Хан, вопросы прохождения Керченского пролива регулируются так же, как и вопросы прохождения Босфора или любого другого пролива мира. "Согласно Конвенции по морскому праву от 1982 года, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. Для этого не нужны никакие разрешения России", - отметил эксперт.

    Автор: Евгений Тейзе


Смотреть видео 02:57
Now live
02:57 мин

Украина хочет создать "москитный флот" в Азовском море

Контекст

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

Инциденту 25 ноября с обстрелом российскими кораблями украинских катеров и буксира предшествовали месяцы напряженности в Азовском море. DW - о главных этапах противостояния в Керченском проливе. (28.11.2018)  

Ссылки в интернете

Материал "Гордон"

Facebook Олега Слободяна

Аудио- и видеофайлы по теме

Украина хочет создать "москитный флот" в Азовском море  

Дурдом в Азовском море. Освоение бюджета на Луне. Путин и Трамп на G20 – "Заповедник", выпуск 52  

Военное положение в Украине, выборы в Грузии и конфликт Ингушетии с Чечней - DW Новости  

Также по теме

Hoptivka-Kontrollpunkt an der Grenze zwischen Ukraine und Russland

Запрет, которого нет: почему россияне по-прежнему могут въезжать в Украину 04.12.2018

Украинские пограничники тщательнее проверяют российских граждан при въезде в страну и чаще отказывают в пересечении границы. Но о полном запрете на въезд россиян речи не идет, выяснила DW.

Russland Symbolbild Pass

Запрет на въезд россиян в Украину: что нужно знать, собираясь в поездку 30.11.2018

После введения военного положения Украина ограничила въезд на свою территорию гражданам РФ. Всем, кому откажут в пересечении границы, будет запрещен въезд в Украину на три года.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Facebook ввела новые ограничения в обсуждении вопросов секса  

Глава РУСАДА заявил, что спорт РФ оказался "у края пропасти"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно