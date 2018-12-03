Запрет, которого нет: почему россияне по-прежнему могут въезжать в Украину

Сразу после введения в десяти областях Украины военного положения стали поступать сообщения о сложностях российских граждан с пересечением украинской границы. В пятницу, 30 ноября, руководитель украинской Госпогранслужбы Петр Цигикал даже сообщил: "Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола". Такое заявление прозвучало во время президентского совещания по усилению обороноспособности, видеозапись которой была обнародована на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook. Однако, как выяснила DW, тотального запрета на въезд в Украину для российских мужчин нет.

Мужчин из РФ от 16 до 60 лет проверяют тщательнее

Новость о полном запрете на въезд россиян появилась после совещания при участии Порошенко

Это подтвердил в беседе с DW и помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, в фокусе внимания пограничников действительно находятся мужчины из России в возрасте от 16 до 60 лет. "Но это не значит, что мы не пропускаем через границу всех мужчин, - подчеркнул украинский чиновник. - С российскими гражданами сейчас проводятся дополнительные мероприятия: фильтрация, собеседование. При малейших сомнениях относительно цели поездки мы принимаем решение об отказе в разрешении на въезд".

Граждан России в последние дни действительно стали чаще останавливать на украинской границе: как утверждают в Госпогранслужбе Украины, если до введения военного положения было 10-15 отказов в сутки, то теперь отказывают ежедневно примерно 80 россиянам. Уменьшилась и интенсивность поездок граждан РФ в Украину. По официальным данным, до введения военного положения в Украину ежесуточно въезжало до пяти тысяч российских граждан, теперь заметно меньше: 1300-1400 человек. Основная причина отказов, как до введения военного положения, так и сейчас - неподтвержденная цель поездки или предварительное превышение разрешенного срока пребывания на территории Украины.

Шум ради самопиара?

В условиях военного положения военное командование вместе с военными администрациями могут самостоятельно или с привлечением центральных органов исполнительной власти устанавливать особый режим пересечения украинской границы. Но особый режим въезда и выезда так и не был введен, проверки на границе, как и раньше, осуществляются на основании закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". Разве что проверять, как свидетельствуют события последних дней, стали тщательнее.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник полагает, что украинская власть информационно "раздула" применение этих правил для "самопиара" и тем самым дала российским СМИ дополнительную возможность спекулировать на теме пересечения границы для российских граждан. "Те, кто собирается в Украину со злой целью, и так сюда попадут. У них будут идеальное подтверждение цели поездки, бронирование (отеля. - Ред.), билеты, справка о смерти родственника и так далее. Их эти дополнительные проверки не остановят. Но простых россиян испугают", - рассуждает Мельник.

Возвращение за счет перевозчика

К слову, точного списка документов, которые нужно брать с собой в поездку в Украину, до сих пор нет. Но, как советует помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, желательно иметь официальное приглашение или нотариально заверенное письмо-приглашение, если это частная поездка к родственникам, подтверждение бронирования гостиницы или апартаментов, обратные билеты в Россию. Именно наличие этих документов украинские пограничники проверяют в обязательном порядке. На всех пограничных пунктах пропуска для российских граждан существует отдельный коридор прохождения пограничного контроля и специальные помещения, где проводятся собеседования, добавил Слободян.

Возвращение тех, кого не пустили в Украину, урегулировано законодательством: таких лиц авиакомпания или бригада поезда должна бесплатно принять на борт самолета или посадить на обратный поезд. Однако вернуться можно лишь тогда, когда будет обратный рейс по расписанию. А это может затянуться более чем на трое суток. Все это время человек может находиться в местах временного ожидания на пограничном пункте пропуска.

Через некоторое время гражданин РФ может повторить попытку пересечь границу Украины, собрав документы для подтверждения цели поездки, объясняют в Государственной пограничной службе Украины.

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