Запретная любовь и другие проклятия семьи нобелевского лауреата

Элегантная белоснежная вилла в стиле "калифорнийский модерн" была построена в 1942 году на тихоокеанском побережье в фешенебельном пригороде Лос-Анджелеса специально для выдающегося немецкого писателя, нобелевского лауреата Томаса Манна (Thomas Mann). После прихода к власти в Германии национал-социалистов он эмигрировал вместе с семьей в Швейцарию, а затем в США.

Бывшая вилла Томаса Манна в пригороде Лос-Анджелеса

Два года назад правительство Германии выкупило эту виллу, которой давно владели другие люди, реставрировало ее и открыло здесь творческую резиденцию для почетных стипендиатов: писателей, поэтов, журналистов, философов, ученых. В первой группе стипендиатов - Фридо Манн (Frido Mann). Такой своеобразный подарок психолог, писатель, теолог и музыкант, которому 31 июля исполнилось 78 лет, получил ко дню своего рождения. Фридо Манн был любимым внуком знаменитого писателя. Правда, его самого статус "фаворита" в немалой степени тяготил и вызывал раздражение со стороны других членов семьи. А отношения в семье Томаса Манна были очень непростыми…

В тени великого деда

Именно Фридо Манн, сын музыканта и литературоведа Михаэля Манна (Michael Mann, 1919-1977), стал прототипом обаятельного Непомука Шнейдевейна из "Доктора Фаустуса". Томас Манн сделал этого пятилетнего мальчика олицетворением старой доброй Германии - прекрасной, чистой душой и сердцем. В романе мальчик заболевает менингитом и в страшных мучениях умирает.

Фридо было семь лет, когда роман "Доктор Фаустус" вышел в свет. Его глубоко задело то, что в своей книге дед уготовил ему смерть. Фридо вообще тяготило родство с великим писателем и постоянное ощущение того, что над ним нависает тень деда.

Фридо Манн

Свобода пришла к нему, когда Фридо повзрослел, навсегда покинул семейное гнездо и после этого в течение более чем двух десятилетий не прикасался к книгам деда.

Сегодня, правда, он пересмотрел свое отношение к Томасу Манну и, вспоминая о нем, с благодарностью говорит, что дед и бабушка Катя Манн (Katia Mann, 1883-1980), в отличие от отца и матери, всегда проявляли нежную заботу о нем и его брате Тони (Toni Mann). После Второй мировой войны и возвращения нобелевского лауреата и его жены в Швейцарию мальчики находились на их попечении: родители, решившие вновь перебраться из Европы в США, взять их с собой не захотели.

Психические проблемы детей нобелевского лауреата

Отец Фридо, Михаэль Манн, отличался вспыльчивостью и чрезвычайной агрессивностью: однажды он убил свою собаку, бил жену, был жесток по отношению к сыновьям.

"Трудными" оказались и другие дети нобелевского лауреата. Судя по всему, у каждого из них были психические проблемы, причем, достаточно серьезные. Из шести детей Томаса Манна двое покончили жизнь самоубийством. Да и с другими было непросто.

Как пишет в своем историко-социологическом исследовании "В сети волшебников. Другая история семьи Томаса Манна" немецкая писательница и социолог Марианне Крюль (Marianne Krüll), внешне семья Томаса Манна была олицетворением благополучия: талантливая, успешная, богатая. Но на самом деле счастья в ней было мало.

Согласно предположениям очень многих биографов, Томас Манн с раннего возраста питал слабость к юношам, но времена и происхождение писателя (он родился в консервативной богатой семье, принадлежавшей к элите Любека) никак не позволяли ему открыто проявлять свои склонности.

В отличие от отца, старший сын Томаса Манна, писатель Клаус Манн (Klaus Mann, 1906-1949), не скрывал своей бисексуальности. У него было много партнеров, однако большой любви в жизни он так и не нашел. Как полагает Марианне Крюль, он - как, впрочем, и другие дети Манна - знал о тайной страсти отца, но в разговорах с ним никогда эту тему не затрагивал.

Томас и Катя Манн с Клаусом и Эрикой

Самым близким другом Клауса была его родная сестра Эрика (Erika Mann, 1905-1969) - яркая писательница, актриса, журналистка, ответственная за публикации книг Клауса и отца. Эрика побывала замужем, у нее было немало романов – как с мужчинами, так и с женщинами.

Некоторые немецкие газеты даже утверждали, что у нее была инцестная связь с братом Клаусом. Эрика подала на эти издания в суд и выиграла процесс.

Говорят, что на детях гениев природа отдыхает. Вопреки этим утверждениям дети Томаса Манна были очень талантливыми людьми. Но каких бы успехов они ни достигали, выйти из тени отца им так и не удалось. То, что их постоянно с ним сравнивали, тяготило каждого. А историк и эссеист Голо Манн (Golo Mann, 1909-1994), второй по счету сын Томаса Манна, в конце жизни даже сказал о своем отце: "Я хотел, чтобы он умер". То есть принадлежность к семье выдающегося немецкого писателя стала для его детей и внуков одновременно и благословением, и проклятием.

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