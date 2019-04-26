Запрета на ввоз пармезана и хамона нет, а запашок есть

Раздача российских паспортов в Донбассе: угроза Кремля Украине?

Почему Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", опасен ли этот шаг для Украины и какой должна быть реакция Киева - в материале DW.