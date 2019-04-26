Запрета на ввоз пармезана и хамона нет, а запашок есть
Сообщения о том, что в РФ могут запретить и в частном порядке ввозить из-за границы мясную и молочную продукцию, вызвали беспокойство россиян. Что будет, если слухи станут явью? Карикатура Сергея Елкина.
Кирилла Серебренникова освободили под подписку о невыезде. Теперь многие - среди них и карикатурист Сергей Елкин - задаются вопросом, не наступила ли в России политическая оттепель.
Российская политика в карикатурах
Лайфхак от Дмитрия Пескова против бедности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивлен данным о доходах россиян и просит Росстат разъяснить, почему каждому третьему не хватает денег на обувь для семьи. Карикатурист Сергей Елкин тоже удивлен.
Российская политика в карикатурах
Что Роскомнадзор замышляет против Facebook и Twitter
Роскомнадзор добивается от Facebook и Twitter выплаты штрафа за отказ от переноса данных российских пользователей на серверы в РФ. Карикатурист Сергей Елкин знает, что на уме у чиновников.
Российская политика в карикатурах
Резонансные аресты в Росcии: кто следующий?
В России неделя громких арестов. Сначала бывший министр Михаил Абызов, теперь экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. О содержании российских новостей - карикатурист Сергей Елкин.
Российская политика в карикатурах
Феномен "суверенного интернета"
Работа депутатов российской Госдумы над законом об изоляции Рунета у одних вызывает одобрение, у других - критику и скепсис. Карикатурист Сергей Елкин явно в числе последних.
Российская политика в карикатурах
"Суверенный интернет" - новое обозначение изоляции России
Закон о "суверенном интернете" готовится принять Госдума России. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому действительно нужен автономный Рунет и что это значит на деле.
Российская политика в карикатурах
Закон о неуважении власти: ответ карикатуриста Елкина Путину
Президент России подписал закон, предусматривающий наказание за "неуважение к госорганам". Карикатурист Сергей Елкин ответил Владимиру Путину. В шутку или всерьез?
Российская политика в карикатурах
Он снова на коне: как Путин поздравил женщин с 8 марта
Владимир Путин поздравил сотрудниц конной полиции с 8 марта верхом на коне и подарил им рысака по кличке Золотой луч. Карикатурист Сергей Елкин о поздравлениях от президента РФ.
Российская политика в карикатурах
"Фейки" и Госдума: кого коснется новый закон
Государственная дума приняла законопроект о запрете на распространение недостоверной информации. Карикатурист Сергей Елкин о том, каких "фейков" стоит опасаться.
Российская политика в карикатурах
Отмывочная виолончель Ролдугина: друг Путина снова под подозрением
Виолончелиста и друга президента РФ Сергея Ролдугина вновь подозревают в причастности к отмыванию денег. Теперь, по данным OCCRP, через инвестбанк "Тройка Диалог". Взгляд Сергея Елкина.
Российская политика в карикатурах
Во что химические реагенты превращают Москву
Многие москвичи недовольны использованием вредных реагентов на улицах столицы. На выходных в Москве даже прошел митинг против применения таких веществ. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.
Российская политика в карикатурах
Считать в столбик - новый челлендж для российских политиков
Меры соцподдержки, объявленные Путиным в послании Федеральному собранию, он просчитывал "в столбик", поведала вице-премьер Голикова. Карикатурист Сергей Елкин о новом тренде от президента РФ.
Российская политика в карикатурах
Что с рейтингом Путина: послание не помогло?
Послание Путина Федеральному собранию стало самым непопулярным за последние годы, сообщают российские СМИ. Карикатурист Сергей Елкин о напрасных надеждах президента России.