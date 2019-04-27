 Сибирские гуси выбирают Германию | Фоторепортажи о Германии | DW | 12.01.2020

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Фоторепортажи

Сибирские гуси выбирают Германию

В пойменном заповеднике на Нижнем Рейне зимуют тысячи гусей с Таймыра и Кольского полуострова.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Утро на Рейне

    Утренние сумерки на Нижнем Рейне - в часе езды от Кельна по сонному автобану в сторону границы с Голландией. Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel). Неосвещенная пустая парковка, рядом - несколько домов. Что-то вроде хутора. Предрассветное спокойствие где-то совсем рядом нарушают крики птиц. Здесь зимуют - с октября по март - тысячи сибирских гусей.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Пролог

    Этот утренний шум над Рейном напоминает какофонию гигантского оркестра, когда музыканты настраивают свои инструменты перед концертом. Но вместо симфонии птицы, окончательно проснувшись, вдруг начинают показывать экспрессивный воздушный балет, рванув в небо тысячами крыльев с заливных лугов, на которых провели эту холодную ночь.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Над головой

    Уже ради одного этого момента стоило вставать ни свет ни заря: ехать, спешить от стоянки по тополиной аллее и размокшей грунтовой дорожке в чистое поле, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. По оценкам орнитологов, только в этом районе Германии зиму проводят около 30 тысяч диких гусей с Таймыра и Кольского полуострова. Всего же в Западной Европе их зимует более миллиона.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Соблюдай дистанцию

    Распавшись в небе на группы по несколько семейных пар с выводком прошедшего года, арктические гуси отправляются на пастбища с молодой травой и поля, засеянные озимыми. Охота на гостей из далекой Сибири здесь запрещена, о чем они явно осведомлены. Во всяком случае, подпускают к себе намного ближе, метров на сорок, чем серые немецкие гуси, местные, которые держат дистанцию метров в двести-триста.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Зеленый стол

    Идеальная погода для зимовки - от двух градусов тепла и выше. При этой температуре лучше всего растут молодая трава и всходы зерновых. Следы гусиных пиршеств отчетливо заметны на полях. По бокам они - сочно-зеленые, словно их кто-то обвел валиком с краской, а в центре - желтоватые, методично общипанные гусями. К кромке гуси не подходят: держат дистанцию.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    И гуси сыты, и деньги целы…

    Фермеры на эти набеги сибирских зимовщиков смотрят спокойно. За наносимый озимым ущерб они получают компенсации от властей, только в земле Северный Рейн-Вестфалия - от двух до трех миллионов евро ежегодно. Более того: территории, на которых пасутся гуси, нельзя отводить под другие цели, например, для обустройства песчаных карьеров - бизнес на Нижнем Рейне распространенный и прибыльный.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    При ближайшем рассмотрении

    Гусиный день на зимовке подчиняется строгому и размеренному распорядку. Насытившись, часа в два пополудни они перелетают к воде - основному руслу Рейна, боковым рукавам, заводям, затопленным карьерам. Утоляют жажду, собравшись в более крупные группы. Для простого человека гуси - они и есть гуси. Эксперты, наблюдая в бинокль, помимо сибирских и немецких могут различить еще несколько видов.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    От Сибири до Египта

    Белолобые гуси и гуменники - из России. Серые - местные, живут здесь круглый год. Их популяцию восстановили на Нижнем Рейне в 70-х годах, переселив из Восточной Германии, несмотря на "железный занавес". Встречаются также священные гуси древних египтян - нильские. Их начали привозить в Европу в XVIII веке в качестве декоративных птиц. Вырвавшиеся на свободу - приспособились…

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Редкий гусь

    В трудные времена находчивые нильские гуси Нижнего Рейна кормятся у силосных ям. Некоторые прижились на Майне, во Франкфурте: разгуливают у набережной на фоне небоскребов. Их популяция в Европе увеличивается, чего нельзя сказать о мелком гусе - пискульке. Увидеть его - огромная редкость даже для профессионалов. Родина пискулек - Скандинавия, Сибирь, Урал.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Новые маршруты

    Для "карликовых гусей" (Zwerggans), как их называют на немецком, заповедники Нижнего Рейна являются одним из последних ареалов для надежной зимовки. Ради сохранения вида предпринимаются неординарные меры. Орнитологи сопровождают гусей-пискулек во время сезонной миграции на сверхлегких летательных аппаратах, выступая в роли вожаков, чтобы показать новые маршруты и привести в безопасное место.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Экспедиции и мониторинг

    Немецкие ученые регулярно посещают полярные регионы в летние месяцы, изучают обстановку в местах гнездования. В качестве одной из главных причин снижения популяции разных видов диких гусей в России они называют ухудшение экологической обстановки из-за интенсивной добычи нефти и газа. Вторая причина - охота на птиц, как разрешенная, так и браконьерская.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Ценный ресурс

    Каждый год немецкие ученые крепят на нескольких гусях передатчики, с помощью которых через спутники отслеживают пути их передвижения между Сибирью и Западной Европой. Раньше данные в режиме реального времени публиковались в интернете, но сейчас это делается с двухнедельной задержкой. Выяснилось, что экологический ресурс обнаружили российские охотники…

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Скромное вознаграждение

    Таким образом, они с точностью до нескольких метров были осведомлены, где находятся перелетные птицы и корректировали свои планы. Один такой охотник, подстреливший и гуся с передатчиком, обратился к немцам с деловым предложением - вернуть им ценный прибор за вознаграждение в две тысячи евро. Что, конечно, ниже его стоимости. Немецкие экологи только развели руками от такой наглости...

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Зимняя радуга

    Вечером над поймой Рейна появилась зимняя радуга - явление редкое, как и некоторые птицы, зимующие здесь на заливных лугах... В заповеднике Бислихер Инзель работает небольшой музей с информационным центром и кафе (Bislicher Insel 11, 46509 Xanten). Проводятся экскурсии.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Утро на Рейне

    Утренние сумерки на Нижнем Рейне - в часе езды от Кельна по сонному автобану в сторону границы с Голландией. Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel). Неосвещенная пустая парковка, рядом - несколько домов. Что-то вроде хутора. Предрассветное спокойствие где-то совсем рядом нарушают крики птиц. Здесь зимуют - с октября по март - тысячи сибирских гусей.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Пролог

    Этот утренний шум над Рейном напоминает какофонию гигантского оркестра, когда музыканты настраивают свои инструменты перед концертом. Но вместо симфонии птицы, окончательно проснувшись, вдруг начинают показывать экспрессивный воздушный балет, рванув в небо тысячами крыльев с заливных лугов, на которых провели эту холодную ночь.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Над головой

    Уже ради одного этого момента стоило вставать ни свет ни заря: ехать, спешить от стоянки по тополиной аллее и размокшей грунтовой дорожке в чистое поле, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. По оценкам орнитологов, только в этом районе Германии зиму проводят около 30 тысяч диких гусей с Таймыра и Кольского полуострова. Всего же в Западной Европе их зимует более миллиона.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Соблюдай дистанцию

    Распавшись в небе на группы по несколько семейных пар с выводком прошедшего года, арктические гуси отправляются на пастбища с молодой травой и поля, засеянные озимыми. Охота на гостей из далекой Сибири здесь запрещена, о чем они явно осведомлены. Во всяком случае, подпускают к себе намного ближе, метров на сорок, чем серые немецкие гуси, местные, которые держат дистанцию метров в двести-триста.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Зеленый стол

    Идеальная погода для зимовки - от двух градусов тепла и выше. При этой температуре лучше всего растут молодая трава и всходы зерновых. Следы гусиных пиршеств отчетливо заметны на полях. По бокам они - сочно-зеленые, словно их кто-то обвел валиком с краской, а в центре - желтоватые, методично общипанные гусями. К кромке гуси не подходят: держат дистанцию.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    И гуси сыты, и деньги целы…

    Фермеры на эти набеги сибирских зимовщиков смотрят спокойно. За наносимый озимым ущерб они получают компенсации от властей, только в земле Северный Рейн-Вестфалия - от двух до трех миллионов евро ежегодно. Более того: территории, на которых пасутся гуси, нельзя отводить под другие цели, например, для обустройства песчаных карьеров - бизнес на Нижнем Рейне распространенный и прибыльный.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    При ближайшем рассмотрении

    Гусиный день на зимовке подчиняется строгому и размеренному распорядку. Насытившись, часа в два пополудни они перелетают к воде - основному руслу Рейна, боковым рукавам, заводям, затопленным карьерам. Утоляют жажду, собравшись в более крупные группы. Для простого человека гуси - они и есть гуси. Эксперты, наблюдая в бинокль, помимо сибирских и немецких могут различить еще несколько видов.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    От Сибири до Египта

    Белолобые гуси и гуменники - из России. Серые - местные, живут здесь круглый год. Их популяцию восстановили на Нижнем Рейне в 70-х годах, переселив из Восточной Германии, несмотря на "железный занавес". Встречаются также священные гуси древних египтян - нильские. Их начали привозить в Европу в XVIII веке в качестве декоративных птиц. Вырвавшиеся на свободу - приспособились…

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Редкий гусь

    В трудные времена находчивые нильские гуси Нижнего Рейна кормятся у силосных ям. Некоторые прижились на Майне, во Франкфурте: разгуливают у набережной на фоне небоскребов. Их популяция в Европе увеличивается, чего нельзя сказать о мелком гусе - пискульке. Увидеть его - огромная редкость даже для профессионалов. Родина пискулек - Скандинавия, Сибирь, Урал.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Новые маршруты

    Для "карликовых гусей" (Zwerggans), как их называют на немецком, заповедники Нижнего Рейна являются одним из последних ареалов для надежной зимовки. Ради сохранения вида предпринимаются неординарные меры. Орнитологи сопровождают гусей-пискулек во время сезонной миграции на сверхлегких летательных аппаратах, выступая в роли вожаков, чтобы показать новые маршруты и привести в безопасное место.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Экспедиции и мониторинг

    Немецкие ученые регулярно посещают полярные регионы в летние месяцы, изучают обстановку в местах гнездования. В качестве одной из главных причин снижения популяции разных видов диких гусей в России они называют ухудшение экологической обстановки из-за интенсивной добычи нефти и газа. Вторая причина - охота на птиц, как разрешенная, так и браконьерская.

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Ценный ресурс

    Каждый год немецкие ученые крепят на нескольких гусях передатчики, с помощью которых через спутники отслеживают пути их передвижения между Сибирью и Западной Европой. Раньше данные в режиме реального времени публиковались в интернете, но сейчас это делается с двухнедельной задержкой. Выяснилось, что экологический ресурс обнаружили российские охотники…

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Скромное вознаграждение

    Таким образом, они с точностью до нескольких метров были осведомлены, где находятся перелетные птицы и корректировали свои планы. Один такой охотник, подстреливший и гуся с передатчиком, обратился к немцам с деловым предложением - вернуть им ценный прибор за вознаграждение в две тысячи евро. Что, конечно, ниже его стоимости. Немецкие экологи только развели руками от такой наглости...

  • Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), Нижний Рейн. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Сибирские гуси на Нижнем Рейне

    Зимняя радуга

    Вечером над поймой Рейна появилась зимняя радуга - явление редкое, как и некоторые птицы, зимующие здесь на заливных лугах... В заповеднике Бислихер Инзель работает небольшой музей с информационным центром и кафе (Bislicher Insel 11, 46509 Xanten). Проводятся экскурсии.

    Автор: Максим Нелюбин


Дополнительная информация для туристов

Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), то есть Бислихский остров, расположен на Нижнем Рейне, в округе Везель, недалеко от города Ксантен, ведущего свою историю с древнеримского военного поселения. Заповедник является одним из немногих сохранившихся в Германии заливных ландшафтов. Почти девять квадратных километров этой территории находятся под охраной государства.

Парковки для автомобилей расположены около информационного центра "Природный форум" (RVR-Naturforum Bislicher Insel) и "Пойменного кафе" (Auencafe). Здесь же можно получить карты с ознакомительными прогулочными маршрутами.

Поселение Бислих (Bislich), давшее название заповеднику, сейчас находится на противоположной от него стороне Рейна. До 1788 года река делала в этом месте затяжной изгиб. Чтобы сократить время передвижения своих кораблей, прусский король Фридрих Великий (Friedrich der Große) приказал выпрямить русло - прорыть канал между двумя ближайшими точками рейнской излучины.

Образовавшийся остров получил название Бислихского, но постепенно старое русло начало мельчать и зарастать. Сейчас оно представляет собой череду отдельных озер, идеально подходящих для зимовки перелетных птиц. Формально островом эта территория давно не является, но сохранила свое историческое название.

Посещение заповедника можно совместить с осмотром достопримечательностей Ксантена: Римского музея, Археологического парка и средневекового Ксантенского собора, в котором особое внимание следует уделить великолепным резным алтарям, а также монастырской обходной галерее.

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    Природные парки в Германии

    Тюрингский лес

    Природный парк Тюрингский лес (Naturpark Thüringer Wald). Федеральная земля Тюрингия. Год создания: 1990. Площадь: 2082 квадратных километра.

  • Вулканический Айфель

    Природные парки в Германии

    Вулканический Айфель

    Природный и геологический парк Вулканический Айфель (Natur- und Geopark Vulkaneifel). Федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Год создания: 2010. Площадь: 980 квадратных километров. На фотографии: озеро в кратере потухшего вулкана около Дауна (Daun).

  • Река Везер

    Природные парки в Германии

    Везерское нагорье

    Природный парк Везерское нагорье Шаумбург-Гамельн (Naturpark Weserbergland Schaumburg-Hamel). Федеральная земля Нижняя Саксония. Год создания: 1975. Площадь: 1116 квадратных километров. На фотографии: река Везер.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Ссылки в интернете

www.nrw-tourismus.de

Информация о заповеднике на туристическом сайте земли Северный Рейн - Вестфалия

www.rvr.ruhr

Заповедник Бислихер Инзель

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