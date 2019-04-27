Сибирские гуси выбирают Германию  

Дополнительная информация для туристов

Заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel), то есть Бислихский остров, расположен на Нижнем Рейне, в округе Везель, недалеко от города Ксантен, ведущего свою историю с древнеримского военного поселения. Заповедник является одним из немногих сохранившихся в Германии заливных ландшафтов. Почти девять квадратных километров этой территории находятся под охраной государства.

Парковки для автомобилей расположены около информационного центра "Природный форум" (RVR-Naturforum Bislicher Insel) и "Пойменного кафе" (Auencafe). Здесь же можно получить карты с ознакомительными прогулочными маршрутами.

Поселение Бислих (Bislich), давшее название заповеднику, сейчас находится на противоположной от него стороне Рейна. До 1788 года река делала в этом месте затяжной изгиб. Чтобы сократить время передвижения своих кораблей, прусский король Фридрих Великий (Friedrich der Große) приказал выпрямить русло - прорыть канал между двумя ближайшими точками рейнской излучины.

Образовавшийся остров получил название Бислихского, но постепенно старое русло начало мельчать и зарастать. Сейчас оно представляет собой череду отдельных озер, идеально подходящих для зимовки перелетных птиц. Формально островом эта территория давно не является, но сохранила свое историческое название.

Посещение заповедника можно совместить с осмотром достопримечательностей Ксантена: Римского музея, Археологического парка и средневекового Ксантенского собора, в котором особое внимание следует уделить великолепным резным алтарям, а также монастырской обходной галерее.

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