"Заплакала от радости": молодые люди о том, как впервые сдали тест на ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят", вышедший 11 февраля, посмотрели уже более 14 млн человек. За это время удвоился спрос на экспресс-тесты для определения ВИЧ-статуса. Корреспондент DW поговорила с теми, кого фильм Дудя убедил впервые сдать такой тест, и узнала, почему они не делали этого раньше.

Сдали тест на ВИЧ вместе с друзьями

Дине 26 лет, она работает менеджером в IT-сфере в Москве и встречается с 30-летним Степаном. Он тоже из айтишников, вместе они уже три года. Раньше Дина не знала свой ВИЧ-статус, а ее парень сдавал тест много лет назад. Фильм Дудя они посмотрели вместе, но инициатором пойти провериться оказалась их общая подруга.

Пройти текст на ВИЧ можно быстро

"Она тоже посмотрела фильм, очень переживала и попросила ее поддержать и сдать анализы за компанию. Мы заказали тест слюны в интернете за 620 рублей каждый. Получили в аптеке, пришли домой, все вместе сделали тест и радостно запостили фотку в сториз, советуя нашим подписчикам последовать нашему примеру", - рассказывает Дина.

По ее словам, фильм Дудя не то чтобы сильно изменил ее представления о вирусе - о разнице между ВИЧ и СПИД ей рассказывали еще в раннем детстве. Поэтому девушка не боялась увидеть положительный результат: "Но подруга, которая предложила сделать тест, не знала о ВИЧ практически ничего. Те двадцать минут, пока проявляются полоски, она вся тряслась. И когда увидела отрицательный результат, заплакала от радости".

Дина признается, кто фильм точно поменял ее отношение к ВИЧ-фобии в России. По словам девушки, теперь вдвойне грустно читать новости, когда в больнице отказывают в приеме больному с ВИЧ. "Неужели до сих пор медработники так будут относиться к ВИЧ-инфицированным, если вокруг столько информации, и даже Дудь говорит об этом на всю страну, - возмущается она. - Очень грустно было также узнать, какой дефицит терапии в России. Мне казалось, что если ты ВИЧ-инфицирован и встал на учет, то получаешь медикаменты в требуемом тебе количестве и без ограничений. Оказалось, что там очередь и нужно еще заслужить эти таблетки, которые ты получишь, только если твой иммунный статус стал очень низким. Вот это полный ад, на мой взгляд".

Лишь половина ВИЧ-инфицированных в России получают лечение

Больше всего девушке не нравится, что проблема замалчивается и подростков никто не просвещает. Об успехе фильма Дудя она рассуждает так: "Думаю, такие проекты очень помогают, потому что они не спущены сверху. Дудь все же воспринимается как человек из народа, поднимающий темы, которые интересуют народ. Это классно".

"В фильме дали конкретную инструкцию, куда идти и что делать"

Не только Дина и ее друзья выложили свои тесты в соцсети. Так, с призывом пройти тест на ВИЧ выступил журналист Иван Голунов, друг которого умер от СПИДа. 27-летняя фотограф Полина Якутович тоже сдала тест после фильма Дудя и опубликовала результаты в своем аккаунте в Instagram. Сначала девушка хотела сделать экспресс-тест у себя на родине, в Сыктывкаре, но не вышло. В аптеках его не было, а дожидаться результатов из лаборатории не могла - нужно было ехать возвращаться на работу в Санкт-Петербург. В итоге сдала экспресс-тест в петербургском Центре СПИД - бесплатно и анонимно.

Презерватив остается надежной защитой от ВИЧ-инфекции

"Конкретно на ВИЧ сдавала впервые, но до этого были сдачи донорской крови. И там, кажется, проверяли, но результатов никаких не говорили. Я несколько раз хотела сдать анализ в день профилактики и борьбы со СПИДом, но почему-то так и не доходила. Хотя жила в пятидесяти метрах от этого центра в Сыктывкаре", - делится Полина.

По ее выражению, фильм Дудя просто лег на благодатную почву: "До этого много раз видела информацию о распространении заболевания по России, а знакомые медики из Сыктывкара рассказывали в красках о цифрах в республике. Но в фильме дали конкретную инструкцию, куда идти и что делать. Раньше это была какая-то абстрактная ситуация с анализами не пойми на что, а когда оказалось, что все просто и понятно, то и отмазки не идти кончились".

Наконец, Полина иначе взглянула на жизнь людей с положительным ВИЧ-статусом: "После того, как сама побегала по аптекам в поисках теста и постояла в очередях, где от тебя шарахаются, как только ты попросишь анализ на ВИЧ... Думаю, если встречу человека с таким диагнозом, буду больше следить за своим поведением, чтобы его не ранить".

"Прошлый год был насыщен свиданиями из "Тиндера"

18-летняя студентка из Санкт-Петербурга Алина Стрельникова посмотрела фильм про ВИЧ накануне Дня святого Валентина - не специально, просто он появился в топе YouTube. До этого она видела у Дудя только интервью с видеоблогером Настей Ивлеевой. Во время просмотра фильма у девушки было небольшое чувство тревоги, так как она не знала, есть ли у нее ВИЧ.

"Я вообще об этом впервые задумалась. В моем окружении никогда не было разговоров про это, и я всегда думала, что с этим сталкиваются только люди легкого поведения. Я смотрела и понимала, сколько у меня самой было незащищенных половых актов. Испугалась и решила срочно провериться", - рассказывает Алина. Сначала она хотела заказать тест слюны, но его сложно найти. В итоге сдала анализ крови за 550 рублей: "Не очень дорого, но знаю, что моим знакомым было бы жалко на такое денег".

На вопрос, говорили ли с ней о ВИЧ в школе, девушка отвечает, что нет. Но даже если бы и рассказывали, это ее не очень бы волновало: "В школе я не вела половую жизнь и все пропустила бы мимо ушей. Да и здоровье меня заботило, только если что-то совсем очевидное случалось, типа аллергии или гастрита. А когда тема интересна и смотришь сам, то воспринимается совсем иначе".

27-летняя менеджер по закупкам Юлия из Москвы тоже сделала свой первый тест после фильма Дудя. "Прошлый год был насыщен свиданиями из "Тиндера", новыми сексуальными приключениями, часто без презерватива. Я знала про эпидемию ВИЧ, но когда дело доходило до секса с новым партнером, который не хочет предохраняться, я надеялась на "авось пронесет" или "этот парень выглядит нормальным", - признается девушка. В фильме ее подкупило то, что провериться на ВИЧ можно без очереди в поликлинику, в которой будешь стоять "под укоряющие взгляды".

"Через десять минут после просмотра я заказала тест в интернете с самовывозом в аптеке. На кассе сказала, что у меня там тест на ВИЧ. И оказалось, что это совсем не страшно и не стыдно. Осталось побороть страх и стыд, когда просишь партнера надеть презерватив", - подвела итог Юлия.

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