Запад и Пекин спорят о соблюдении прав человека в Китае

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине необходимо использовать в качестве инструмента для давления на КНР по проблеме соблюдения прав человека. Китаю было бы легко не обращать внимания на данную тему, когда о ней говорит лишь одна страна - США, но он может изменить свою политику, когда "мировое сообщество выступит единым фронтом", заявил Трюдо в видеоинтервью изданию Toronto Star в пятницу, 4 июня.
Канадский премьер отметил, что намерен поднять этот вопрос на саммите "большой семерки" в Великобритании на следующей неделе. Кроме того, он сообщил, что речи о бойкоте Олимпиады в Пекине канадскими спортсменами не идет, поскольку, как считает Олимпийский комитет Канады, это не изменит ситуацию с правами человека в КНР.
Пелоси призвала к бойкоту Олимпиады в Пекине
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предложила объявить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине и призвала глав государств не посещать КНР во время "продолжающегося там геноцида". Она выразила возмущение ухудшением ситуации с правами человека в Китае, особо выделив притеснения уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Соединенные Штаты в июне 2020 года ввели закон о санкциях в отношении Китая из-за притеснения уйгуров, в ответ КНР ввела штрафные меры в отношении ряда американских чиновников. Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в столице КНР запланированы на февраль 2022 года. Китай принимал летнюю Олимпиаду в 2008 году.
Китай критикует США и ЕС из-за акции в годовщину событий на площади Тяньаньмэнь
Между тем китайское руководство обвинило консульства США и ЕС в Гонконге за акцию в 32-ю годовщину трагических событий на пекинской площади Тяньаньмэнь. Демонстрация свечей в зданиях диппредставительств было "неуклюжим политическим шоу", дестабилизирующим город, заявили власти в Пекине.
Любая попытка использовать Гонконг для саботажа против властей материковой части Китая "пересекает красную линию" и "абсолютно недопустима", заявил представитель гонконгского офиса МИД КНР. Он призвал представительства иностранных государств в Гонконге "немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела Китая в целом и не играть с огнем".
Свечи в окнах дипмиссий в Гонконге
На протяжении трех десятилетий в Гонконге проходили акции при свечах в память о погибших на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, когда военные подавили демократические протесты в Пекине. Второй год подряд власти в Гонконге запрещают проведение памятного мероприятия, ссылаясь на угрозу коронавируса. Несмотря на это, сотни человек 4 июня вышли на улицы, но не смогли попасть в оцепленный полицией парк Виктория.
Вечером того же дня были замечены свечи в окнах здания, в котором расположено консульство США и которое находится рядом с резиденцией главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также в окнах офиса представительства ЕС. Дипмиссии также разместили в соцсетях фотографии своих акций в годовщину событий на площади Тяньаньмэнь.
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Автор: Габриэль Домингес, Александр Варкентин