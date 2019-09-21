Заоблачный Октоберфест: "Люфтганза" отмечает пивной праздник (фото)

Мюнхен • Эти фотографии были сделаны в аэропорту баварской столицы Мюнхена в понедельник, 23 сентября, перед отправкой очередного рейса "Люфтганзы" (Lufthansa) в Пекин. По традиции во время проведения мюнхенского пивного праздника Октоберфест некоторые команды бортпроводников этой немецкой компании выходят на работу в баварских нарядах.

Дирндли и кожаные штаны для стюардесс и стюардов по этому случаю шьются на заказ в одном из традиционных мюнхенских ателье. 3 октября этот же экипаж совершит рейс из Мюнхена в Нью-Йорк. Бортпроводников в такой необычной униформе можно будет также увидеть в сентябре и октябре на некоторых рейсах из Мюнхена в другие города Германии и Европы - в частности, в Амстердам, Милан, Белград, Варшаву и Кельн.

На земле в аэропорту Мюнхена о празднике тоже не забыли. В двенадцати бизнес-ложах "Люфтганзы" для пассажиров на время Октоберфеста заказали и запасли более четырех тонн баварской вареной колбасы - леберкезе, более 38 тысяч кренделей - брецелей и около 750 килограммов мюнхенских белых сосисок - вайсвурст. Пиво, понятно, в ассортименте присутствует всегда. В этом году мюнхенский Октоберфест открылся 21 сентября и продолжится до 6 октября.

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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Сделано в Баварии Образ типичного немца складывался веками. Более двух столетий свой вклад в создание этого образа и поддержание его на должном уровне вносит ежегодный мюнхенский праздник Октоберфест. Миллионы гостей, пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… "Малые" Октоберфесты проводятся по всему миру - от Америки до Китая, но мы расскажем о главном и оригинальном.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Шествие В 2019 году мюнхенский Октоберфест проходит с 21 сентября по 6 октября. Открывается он торжественным парадом, главные участники которого - общества и клубы, поддерживающие традиции национальных баварских костюмов (Trachtenvereine), духовые оркестры, а также повозки с пивными бочками. Бочки символически везут к главному месту действия праздника.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Прямой эфир По городу проходит до десяти тысяч человек в народных костюмах из всех регионов Баварии. Открытие Октоберфеста, конечно же, передается по телевидению в прямом эфире, причем, не только региональным баварским каналом, но и Первым немецком телевидением (ARD) на всю Германию.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Премьера Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года. Поводом для народного праздника стала свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы. На поле под Мюнхеном, которое с тех пор носит имя невесты - Theresienwiese, в честь молодоженов были устроены скачки. Баварское слово "Wiesn" (луг) стало вторым названием Октоберфеста.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене За столами - 119 тысяч человек На лугу Терезы устанавливают 14 больших пивных павильонов-шатров, каждый из которых может вместить несколько тысяч посетителей. Самый большой из них рассчитан на 10 тысяч человек. Ставят также более двух десятков малых павильонов: пивных, кафе и закусочных - до 500 человек. Общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 119 тысяч.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Тяжелая атлетика 10-12-14… Кельнерши на Октоберфесте ухитряются переносить за раз неподъемное, с точки зрения нетренированных граждан, количество тяжелых пивных кружек. В каждой - литр пива, да и сама кружка из толстого стекла весит порядочно. На празднике работают, в общей сложности, около 13 тысяч официантов, барменов, поваров и другой обслуживающий персонал.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене O'zapft is! В первый день проходит церемония начала праздника - открытие первой бочки. По традиции эту почетную обязанность выполняет бургомистр Мюнхена. Он должен с помощью деревянного молотка вогнать в бочку кран. Обычно для этого требуется два-три удара. Подняв первую кружку, бургомистр призывает: "O'zapft is!", то есть "Налито!" - конечно же, на баварском диалекте.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Почем пиво? Согласно данным организаторов праздника, в 2019 году цена литровой кружки пива (Maß Bier) на мюнхенском Октоберфесте составит в среднем 11,5 евро. Много пива утекло с тех времен, когда (в 1971 году) литр стоил 2,95 марки ФРГ. И даже в 2002 году за кружку платили 6,8 евро.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Мучает жажда Специально для Октоберфеста в Мюнхене варят около 7 миллионов литров пива. В 1980 году гости праздника за две недели выпили 3,8 миллиона литровых кружек, в 2017 году - 7,5 миллиона.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Спят усталые К сожалению, не все посетители могут правильно оценить возможности своего организма. В лучшем случае, им приходится мирно отсыпаться на газонах, но бывает и хуже. Сюжеты о нелегкой работе санитаров, охранников и полиции на Октоберфесте давно стали обязательной частью телевизионных репортажей во время праздника и после его окончания.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Бюро находок Чем больше людей, тем больше потерь. Во время праздника 2017 года в бюро находок на Октоберфесте было сдано более 4000 вещей. Среди них - 1300 удостоверений, 620 предметов одежды, 600 кошельков, 520 мобильных телефонов. Каждую четвертную находку удалось возвратить хозяйке или хозяину.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Гастрономические итоги В 2017 году гости Октоберфеста съели 127 быков и 59 телят, приготовленных на вертеле.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене В ногу со временем Октоберфест - это не только море пива и горы мяса. Праздник идет в ногу со временем, не ограничиваясь традиционными свиными рульками. Несколько лет назад в меню здесь появились блюда, приготовленные по правилам веганской кухни. Есть данные, что за последние два года количество людей, отказывающихся от продуктов животного происхождения, увеличилось в Германии с 600 тысяч до 900 тысяч человек.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Модный дирндль В последние годы всё больше и больше гостей приходят на Октоберфест в традиционных баварских костюмах. Мужчины надевают знаменитые кожаные шорты, женщины - дирндль. Многие народные женские платья шьют по классическим образцам, но с учетом актуальной моды.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Время работы В больших пивных шатрах по рабочим дням пиво разливают с десяти утра и до половины одиннадцатого вечера, а в выходные страдающих пивной жаждой гостей праздника начинают обслуживать на час раньше. В 23:30 на лугу Терезы все закрывается, а самые стойкие посетители перемещаются в обычные мюнхенские пивные, кабачки и рестораны.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Сувенирные кружки Каждый год организаторы Октоберфеста выпускают специальные памятные кружки с новыми эмблемами - стеклянные и глиняные, с крышками или без них.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Пряничный орден Типичными подарками на такого рода немецких праздниках являются большие пряники (Lebkuchen) с разными надписями: романтическими, шуточными, просто забавными или стандартными.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Гулянья 1896 года Какие народные гулянья без аттракционов! Как видно на этой старой открытке с Октоберфеста 1896 года, карусели уже тогда пользовались в Мюнхене большим спросом. Если присмотреться, то помимо тира на переднем плане, здесь можно найти шатры с "Гигантским ребенком", "Людоедом" и "Морским чудовищем", а также купить турецкий мед.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Аттракционы Классические американские горки, качели и карусели продолжают пользоваться популярностью, но людоедами и прочими чудовищами в наши времена уже никого не удивишь. Впрочем, куда приятнее вместо них просто взглянуть на Мюнхен с большого колеса обозрения или с высоты американской горки.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Рекорд В последние годы число посетителей Октоберфеста составляет около 5,6 - 6,5 миллионов человек. Рекордным стал 1985 год, когда Октоберфест посетило более семи миллионов человек. Автор: Максим Нелюбин



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