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Занятость

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В Германии уровень безработицы сократился до 5,4 процента 30.09.2021

Ситуация на рынке труда в ФРГ продолжает улучшаться. В сентябре на бирже труда в Германии было зарегистрировано на 114 тысяч безработных меньше, чем в августе.
DEU/Deutschland/Brandenburg, Illustration, 18.03.2020, Symbolfoto Homeoffice. | Verwendung weltweit

В ФРГ число работающих по сокращенному графику достигло рекордных 7,3 млн 02.06.2020

Это показатель выше. чем даже во время мирового кризиса 2009 года. По словам эксперта по ситуации на рынке труда, "неполная занятость зафиксирована практически во всех секторах экономики".

ARCHIV - Menschen stehen am 12.04.2012 vor einem Regierungsgebäude in Brooklyn, New York, an, um an einer vom Bundesstaat New York geförderten Jobmesse teilzunehmen. Arbeitslosigkeit hat manchen US-Präsidenten das Amt gekostet. Zuletzt musste Bush senior den Platz für Clinton («It's the economy, stupid») freimachen, weil er nach Meinung der Wähler die Wirtschaft nicht im Griff hatte. 2012 könnte es wieder so weit sein. EPA/JUSTIN LANE (zu dpa «Wirtschaftsbilanz von Obamas Amtszeit: Schleichend aus dem Tal», Serie US-Präsidentenwahl 2012 am 29.10.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В США безработица выросла на фоне пандемии почти до 15 процентов 08.05.2020

Только с начала марта в США зарегистрировано 33 млн новых безработных. Более катастрофическая ситуация с занятостью была в этой стране лишь во времена Великой депрессии.

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В Германии безработица выросла на 300 тысяч человек 30.04.2020

Уровень безработицы в Германии повысился до 5,8 процента. Более 10 млн трудящихся переведены на работу по сокращенным графикам, сообщило Федеральное агентство по труду.
Frau, die whiteboard waehrend der Sitzungssaal-Praesentation verwendet, Woman using whiteboard during board room presentation | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Германия занимает третье место в ЕС по занятости женщин на рынке труда 06.03.2020

Согласно статистике, в ФРГ трудоустроены 76 процентов женщин. В Европейском Союзе выше показатели лишь у Швеции и Литвы.
DEUTSCHLAND, BONN, 16.09.2003, Bündel mit 100 und 50 Euro Scheinen. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Реальные зарплаты в Германии растут шестой год подряд 12.02.2020

В 2019 году заработные платы жителей ФРГ увеличились на 2,6 процента, тогда как потребительские цены - лишь на 1,4 процента.
Grossbaustelle fuer neue Eigentums- und Sozialwohnungen in Freiburg. In Deutschland fehlen hunderttausende bezahlbare Wohnungen : Foto: Winfried Rothermel | Verwendung weltweit +++ Symbolbild: Deutschland gute Konjunktur/BIP

Доходы ФРГ восьмой год подряд превысили расходы 15.01.2020

В 2019 году профицит бюджета Германии составил 1,5 процента ВВП, сообщило Федеральное статистическое ведомства.
ARCHIV - 10.07.2018, Hamburg: Container stehen am Terminal Tollerort. (Zu dpa WTO: Welthandel kann massiv vom digitalen Wandel profitieren) Foto: Axel Heimken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Почти полмиллиона работников в Германии могут столкнуться с последствиями "Брекзита" 07.01.2020

Судьба многих рабочих мест в ФРГ, обеспечивающих торговлю с Великобританией, после выхода королевства из ЕС в конце января неизвестна.
ARCHIV: 2006 ++++ARCHIV - Ein Berufspendler geht am Donnerstag (29.06.2006) auf dem Weg zur Arbeit über eine Straßenkreuzung in Düsseldorf. Pendlerland Nordrhein-Westfalen: So viele Menschen wie nie zuvor sind in Nordrhein-Westfalen 2011 in eine andere Gemeinde zur Arbeit gefahren - jeder zweite Erwerbstätige pendelte. Die Zahl der Berufspendler stieg im Vergleich zu 2010 um 2,3 Prozent. Von den insgesamt 8,4 Millionen Erwerbstätigen fuhren rund 295 000 aus anderen Gemeinden nach Köln und 282 000 nach Düsseldorf. Foto: Martin Gerten dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/M. Gerten

Менее половины населения ФРГ работает 11.07.2019

В сравнении с 2000 годом выросло количество жителей ФРГ, самостоятельно зарабатывающих на жизнь. Число зависимых членов семей за тот же период уменьшилось.
Tadschikischer Arbeitsmigrant auf einer Baustelle in Russland. Autor: DW/Galim Fasthudinov, DW-Korrespondent in Tadschikistan.

Трудовые мигранты перевели рекордный объем денег 09.04.2019

Мигранты официально отправили более полтриллиона долларов, посчитал Всемирный банк. От восстановления экономической активности РФ выгоду получили Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Angebote von Ich-AG. Warum Ich-AG in RU lieber in der Schattenwirtschaft bleibt Foto: DW-Korrespondentin in Moskau Ewlaliya Samedowa im März 2019

В неформальном секторе занята почти четверть россиян 27.03.2019

Наиболее высокая неформальная занятость - в республиках Северного Кавказа, свидетельствует из данных Росстата.

In der Volkshochschule in Leipzig (Sachsen) korrigieren Teilnehmer aus Tunesien, Tansania, Eritrea und Marokko beim Deutsch-Unterricht im Integrationskurs Texte an der Tafel, aufgenommen am 23.06.2015. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa (zu lsn «Volle Kurse - Großes Interesse für Deutsch als Fremdsprache» vom 30.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ОЭСР выявила прогресс в интеграции мигрантов в Германии 16.01.2019

За последние десять лет выросли показатели занятости среди мигрантов и уровень успеваемости в школе у их детей, говорится в исследовании ОЭСР и ЕС.
Pharmazeutin am Mikroskop im Genlabor, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Германия занимает второе место в ЕС по уровню занятости 28.11.2018

Рост уровня занятости в Германии связан с тем, что в стране стало больше трудоустроенных женщин, молодежи и людей предпенсионного возраста.
DEUTSCHLAND, BONN, 21.06.2001, 100 Euro Scheine in einem Kreis. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Экономика Германии в 2017 году продемонстрировала рекордный рост 11.01.2018

ВВП ФРГ в минувшем году увеличился на 2,2 процента. Отмечены максимальные со времен объединения Германия показатели занятости. Консолидированный бюджет демонстрирует профицит четвертый год подряд.

#37024444 - Handwerker© imageteam Autor imageteamPortfolio ansehen Bildnummer 37024444 Land Deutschland

Германии срочно требуются иностранные работники 04.01.2018

Экономический подъем привел к рекордной занятости и обострил нехватку квалифицированных кадров. Без трудовых мигрантов, в том числе из России и Украины, проблему не решить.
Bildnummer: 59507760 Datum: 05.09.2012 Copyright: imago/Caro Neumuenster, Schleswig-Holstein, Deutschland - Letzte Vorbereitungen fuer die Messe Nordbau auf dem Messegelaende der Holstenhallen Neumuenster. (QF, Arbeitsplätze, europäisch, Messegelände, Neumünster) 0HX120905D366CARO.JPG MODELxRELEASE:xNO, PROPERTY RELEASE: NO PUBLICATIONxNOTxINxPOL xdp x0x 2012 quer 30-40 Jahre Alltag Arbeit arbeiten Arbeitsplaetze Arbeitsplatz Arbeitswelten aussen Aussenansicht Aussenaufnahme Bagger Bauarbeiten Baubranche Baufahrzeug Baufahrzeuge Baumaschine Baumaschinen Baumesse Baustelle Beruf Berufe Berufsleben deutsch Deutschland Europa europaeisch Fachmesse Fahrzeug Fahrzeuge Gesellschaft Holstenhallen Job Kaukasier kaukasisch Leute Mann Maschine Maschinen Mensch Menschen Messe Messe Nordbau Messegelaende Neumuenster Nordbau Nutzfahrzeug Nutzfahrzeuge Person Personen Schleswig-Holstein Technik technisch Technologie technologisch Veranstaltung Veranstaltungen Westeuropa Wirtschaft 59507760 Date 05 09 2012 Copyright Imago Caro Neumuenster Schleswig Holstein Germany last Preparations for the trade Fair on the Fairground the Neumuenster QF Jobs Euro Exhibition Centre Neumünster JPG Property Release No PUBLICATIONxNOTxINxPOL XDP x0x 2012 horizontal 30 40 Years Everyday life Work Work Jobs Work world of work exterior exterior view Outside view Excavators Construction work Construction industry Baufahrzeug Construction vehicles Machine Construction machinery Building bulding site Occupation Professions Professional life German Germany Europe Eisch Europe Trade fair Vehicle Vehicles Society Job Caucasians caucasian People Man Machine Machines Man People trade Fair trade Fair Fairground Neumuenster Vehicle Vehicles Person People Schleswig Holstein Technology Technically Technology technological Event Events Western Europe Economy

В Германии установлен рекордный рост занятости 02.01.2018

В 2017 уровень занятости вырос до самого высокого показателя с момента объединения Германии, сообщило Федеральное статистическое ведомство.
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