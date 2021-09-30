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Ситуация на рынке труда в ФРГ продолжает улучшаться. В сентябре на бирже труда в Германии было зарегистрировано на 114 тысяч безработных меньше, чем в августе.
Это показатель выше. чем даже во время мирового кризиса 2009 года. По словам эксперта по ситуации на рынке труда, "неполная занятость зафиксирована практически во всех секторах экономики".
Только с начала марта в США зарегистрировано 33 млн новых безработных. Более катастрофическая ситуация с занятостью была в этой стране лишь во времена Великой депрессии.
Уровень безработицы в Германии повысился до 5,8 процента. Более 10 млн трудящихся переведены на работу по сокращенным графикам, сообщило Федеральное агентство по труду.
Согласно статистике, в ФРГ трудоустроены 76 процентов женщин. В Европейском Союзе выше показатели лишь у Швеции и Литвы.
В 2019 году заработные платы жителей ФРГ увеличились на 2,6 процента, тогда как потребительские цены - лишь на 1,4 процента.
В 2019 году профицит бюджета Германии составил 1,5 процента ВВП, сообщило Федеральное статистическое ведомства.
Судьба многих рабочих мест в ФРГ, обеспечивающих торговлю с Великобританией, после выхода королевства из ЕС в конце января неизвестна.
В сравнении с 2000 годом выросло количество жителей ФРГ, самостоятельно зарабатывающих на жизнь. Число зависимых членов семей за тот же период уменьшилось.
Мигранты официально отправили более полтриллиона долларов, посчитал Всемирный банк. От восстановления экономической активности РФ выгоду получили Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
Наиболее высокая неформальная занятость - в республиках Северного Кавказа, свидетельствует из данных Росстата.
За последние десять лет выросли показатели занятости среди мигрантов и уровень успеваемости в школе у их детей, говорится в исследовании ОЭСР и ЕС.
Рост уровня занятости в Германии связан с тем, что в стране стало больше трудоустроенных женщин, молодежи и людей предпенсионного возраста.
ВВП ФРГ в минувшем году увеличился на 2,2 процента. Отмечены максимальные со времен объединения Германия показатели занятости. Консолидированный бюджет демонстрирует профицит четвертый год подряд.
Экономический подъем привел к рекордной занятости и обострил нехватку квалифицированных кадров. Без трудовых мигрантов, в том числе из России и Украины, проблему не решить.
В 2017 уровень занятости вырос до самого высокого показателя с момента объединения Германии, сообщило Федеральное статистическое ведомство.
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