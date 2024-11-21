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Занем Нети Заиди

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Занем Нети Заиди: избранные публикации

Человек держит в руке табличку с надписью Fake

На Сахель обрушился вал дезинформации из РФ, Китая и Катара

В соцсетях ширятся кампании по дезинформации, нацеленные на страны Сахеля, где в последние годы случились госперевороты.
Политика21 ноября 2024 г.
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