Самые красивые замки Германии: Бург Эльц

Замок Эльц спрятался от всего мира в тихом лесу около Мозеля. Раньше его изображение украшало купюру в 500 немецких марок.
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