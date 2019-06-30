Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне

Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.
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