 Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне | Фоторепортажи о Германии | DW | 03.07.2019

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Фоторепортажи

Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне

Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    Верхняя долина Среднего Рейна (Oberes Mittelrhein) считается одним их самых романтических культурных ландшафтов Германии. Протянулась она почти на семь десятков километров между Бингеном и Кобленцем - там, где эта могучая река пробила себе дорогу через здешние Сланцевые горы. Если говорить точно, долина находится между 526 и 593 рейнскими километрами.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    Часто в туристических путеводителях и описаниях эти места называют просто - Средний Рейн (Mittelrhein), опуская указание на Верхнюю долину, хотя в целом весь Средний Рейн намного длиннее - 130 километров от Бингена до Бонна. Однако в список Всемирного наследия включена именно Верхняя долина, а не весь Средний Рейн - впрочем, прекрасный на каждом своем километре и повороте.

  • Замок Райнфельс на гравюре XIX века

    Замок Райнфельс

    Здешние горные склоны прекрасно подходили для строительства замков, чтобы контролировать движение по этой самой важной немецкой реке. Сегодня мы познакомимся с одним из них - Райнфельсом. Всего же в Верхней долине Среднего Рейна насчитывается более двух десятков замков и живописных развалин, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Здесь Райнфельс изображен на гравюре XIX века.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    Хотя на территории работают музей и отель, наш сегодняшний замок относится ко второй категории - замковых развалин (Burgruine). Разрушен он был французскими революционными войсками в 1796-1797 годах. За два года до этого Райнфельс, переживший много осад и войн, был сдан французам без сопротивления - поспешно оставлен, когда на горизонте появилась наступавшая 30-тысячная армия.

  • Замок Райнфельс на картине 1923 года. Автор - Николай Львович Астудин (Nikolai von Astudin)

    Замок Райнфельс

    В Средние века замок считался неприступным, но с развитием артиллерии такого рода укрепления становились все более уязвимыми. При этом еще в ходе войны за Пфальцское наследство (1688-1697) он выдержал осаду 28-тысячной армии при трехтысячном гарнизоне. Во время двух попыток штурма тогда погибло около четырех тысяч французов и более пятисот защитников замка, а раненых было еще больше.

  • Замок Райнфельс на почтовой открытке начала 1930-х годов

    Замок Райнфельс

    Так он выглядел в 1930-х годах. Замок был заложен на этом горном отроге в 1245 году здешним графом Дитером V фон Катценэленбогеном, чтобы взимать таможенные пошлины с кораблей, шедших вверх по реке. Название "Rheinfels" означает "Рейнская скала". В хрониках и документах встречается почти два десятка вариантов написания - от "Rinefels" до "Rheynfelsch". Хозяев в истории замка было не меньше.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    За многие столетия (до конца XVII века) замок постоянно расширяли, укрепляли, перестраивали. Особенно мощно и импозантно выглядела 54-метровая башня Бергфрид, от которой сейчас ничего не осталось. Она считалась самой высокой замковой башней в Германии. При хорошей погоде со смотровой площадки для дозорных открывался вид на несколько десятков километров - до регионов Хунсрюк и Таунус.

  • Замок Райнфельс и город Санкт-Гоар на Рейне

    Замок Райнфельс

    С 1925 года владельцем Райнфельса является город Санкт-Гоар, расположенный ниже на берегу реки. На пароме отсюда можно перебраться на другую сторону в Санкт-Гоарсхаузен, около которого находится знаменитая скала, овеянная сказаниями и легендами о русалке Лорелей - Деве Рейна, чаровавшей своим пением и губившей рыбаков.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    На примере этого замка можно изучать историю феодальной Германии, а также последующих эпох - вплоть до времен Веймарской республики: как делились и объединялись немецкие графства, как велись войны за наследство, как по-новому делил карту Европы Наполеон, а после него - Венский конгресс. В 1812 году, когда Наполеона как раз уже гнали из России, руины были проданы французами одному здешнему купцу.

  • Замок Райнфельс на картине 1850-1860 годов. Автор - Карл Моргенштерн (Carl Morgenstern)

    Замок Райнфельс

    Затем развалины использовали в качестве каменоломни для строительства крепости Эренбрайтштайн в Кобленце - тогдашней столице Рейнской провинции в составе Прусского королевства. В 1843 году руины замка Райнфельс, чтобы спасти от дальнейшего разрушения, купил прусский принц Вильгельм - большой любитель средневековой романтики и будущий император Вильгельм I.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    После свержения монархии в 1918 году и отречения Вильгельма II от престола, большинство дворцов и замков рода Гогенцоллернов перешло под контроль государственного управления бывших королевских владений. Сейчас эти задачи выполняет Фонд прусских дворцов и садов Берлина и Бранденбурга. Однако Райнфельс был почти сразу передан городу Санкт-Гоар, который обязался заботиться об этом памятнике.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    В 2019 году представители рода Гогенцоллернов пытались отсудить замок и вернуть его в свою собственность, обвиняя Санкт-Гоар в нарушении условий тогдашнего договора - в передаче Райнфельса в аренду под отель. Но суд иск отклонил. Скоро в обустройство замка будет инвестировано около 15 млн. евро - в рамках подготовки к Федеральной выставке садоводства и ландшафтной архитектуры (BUGA) в 2029 году.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    Верхняя долина Среднего Рейна (Oberes Mittelrhein) считается одним их самых романтических культурных ландшафтов Германии. Протянулась она почти на семь десятков километров между Бингеном и Кобленцем - там, где эта могучая река пробила себе дорогу через здешние Сланцевые горы. Если говорить точно, долина находится между 526 и 593 рейнскими километрами.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    Часто в туристических путеводителях и описаниях эти места называют просто - Средний Рейн (Mittelrhein), опуская указание на Верхнюю долину, хотя в целом весь Средний Рейн намного длиннее - 130 километров от Бингена до Бонна. Однако в список Всемирного наследия включена именно Верхняя долина, а не весь Средний Рейн - впрочем, прекрасный на каждом своем километре и повороте.

  • Замок Райнфельс на гравюре XIX века

    Замок Райнфельс

    Здешние горные склоны прекрасно подходили для строительства замков, чтобы контролировать движение по этой самой важной немецкой реке. Сегодня мы познакомимся с одним из них - Райнфельсом. Всего же в Верхней долине Среднего Рейна насчитывается более двух десятков замков и живописных развалин, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Здесь Райнфельс изображен на гравюре XIX века.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    Хотя на территории работают музей и отель, наш сегодняшний замок относится ко второй категории - замковых развалин (Burgruine). Разрушен он был французскими революционными войсками в 1796-1797 годах. За два года до этого Райнфельс, переживший много осад и войн, был сдан французам без сопротивления - поспешно оставлен, когда на горизонте появилась наступавшая 30-тысячная армия.

  • Замок Райнфельс на картине 1923 года. Автор - Николай Львович Астудин (Nikolai von Astudin)

    Замок Райнфельс

    В Средние века замок считался неприступным, но с развитием артиллерии такого рода укрепления становились все более уязвимыми. При этом еще в ходе войны за Пфальцское наследство (1688-1697) он выдержал осаду 28-тысячной армии при трехтысячном гарнизоне. Во время двух попыток штурма тогда погибло около четырех тысяч французов и более пятисот защитников замка, а раненых было еще больше.

  • Замок Райнфельс на почтовой открытке начала 1930-х годов

    Замок Райнфельс

    Так он выглядел в 1930-х годах. Замок был заложен на этом горном отроге в 1245 году здешним графом Дитером V фон Катценэленбогеном, чтобы взимать таможенные пошлины с кораблей, шедших вверх по реке. Название "Rheinfels" означает "Рейнская скала". В хрониках и документах встречается почти два десятка вариантов написания - от "Rinefels" до "Rheynfelsch". Хозяев в истории замка было не меньше.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    За многие столетия (до конца XVII века) замок постоянно расширяли, укрепляли, перестраивали. Особенно мощно и импозантно выглядела 54-метровая башня Бергфрид, от которой сейчас ничего не осталось. Она считалась самой высокой замковой башней в Германии. При хорошей погоде со смотровой площадки для дозорных открывался вид на несколько десятков километров - до регионов Хунсрюк и Таунус.

  • Замок Райнфельс и город Санкт-Гоар на Рейне

    Замок Райнфельс

    С 1925 года владельцем Райнфельса является город Санкт-Гоар, расположенный ниже на берегу реки. На пароме отсюда можно перебраться на другую сторону в Санкт-Гоарсхаузен, около которого находится знаменитая скала, овеянная сказаниями и легендами о русалке Лорелей - Деве Рейна, чаровавшей своим пением и губившей рыбаков.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    На примере этого замка можно изучать историю феодальной Германии, а также последующих эпох - вплоть до времен Веймарской республики: как делились и объединялись немецкие графства, как велись войны за наследство, как по-новому делил карту Европы Наполеон, а после него - Венский конгресс. В 1812 году, когда Наполеона как раз уже гнали из России, руины были проданы французами одному здешнему купцу.

  • Замок Райнфельс на картине 1850-1860 годов. Автор - Карл Моргенштерн (Carl Morgenstern)

    Замок Райнфельс

    Затем развалины использовали в качестве каменоломни для строительства крепости Эренбрайтштайн в Кобленце - тогдашней столице Рейнской провинции в составе Прусского королевства. В 1843 году руины замка Райнфельс, чтобы спасти от дальнейшего разрушения, купил прусский принц Вильгельм - большой любитель средневековой романтики и будущий император Вильгельм I.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    После свержения монархии в 1918 году и отречения Вильгельма II от престола, большинство дворцов и замков рода Гогенцоллернов перешло под контроль государственного управления бывших королевских владений. Сейчас эти задачи выполняет Фонд прусских дворцов и садов Берлина и Бранденбурга. Однако Райнфельс был почти сразу передан городу Санкт-Гоар, который обязался заботиться об этом памятнике.

  • Замок Райнфельс

    Замок Райнфельс

    В 2019 году представители рода Гогенцоллернов пытались отсудить замок и вернуть его в свою собственность, обвиняя Санкт-Гоар в нарушении условий тогдашнего договора - в передаче Райнфельса в аренду под отель. Но суд иск отклонил. Скоро в обустройство замка будет инвестировано около 15 млн. евро - в рамках подготовки к Федеральной выставке садоводства и ландшафтной архитектуры (BUGA) в 2029 году.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
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  • Ахен

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    1978 год

    Ахенский собор (Северный Рейн - Вестфалия). Первый немецкий объект в списке Всемирного наследия. Получил статус памятника ЮНЕСКО в 1978 году

  • Шпайер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1981 год

    Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)

  • Вюрцбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1981 год

    Вюрцбургская резиденция (Бавария)

  • Штайнгаден

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1983 год

    Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)

  • Дворец Фалькенлуст

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1984 год

    Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст

  • Хильдесхайм

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1985 год

    Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор

  • Трир

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1986 год

    Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра

  • Любек

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1987 год

    Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе

  • Потсдам

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1990 год

    Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси

  • Лорш

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1991 год

    Монастырь в городе Лорш (Гессен)

  • Гослар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1992 год

    Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе

  • Бамберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

  • Маульбронн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)

  • Кведлинбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади

  • Фёльклинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)

  • Окаменевший скелет примитивной лошади

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1995 год

    Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

  • Кельн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Дессау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау

  • Виттенберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге

  • Веймар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1998 год

    Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее

  • Вартбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)

  • Луизиум

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум

  • Остров Райхенау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель

  • Эссен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2001 год

    Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Кауб

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна

  • Висмар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара

  • Бремен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

  • Бад-Мускау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Парк Мускау (Саксония)

  • Ремс-Мур

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2005 год

    Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом

  • Регенсбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2006 год

    Старый город в Регенсбурге (Бавария)

  • Национальный парк Хайних

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2007 год

    Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних

  • Берлин

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    2008 год

    Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц

  • Вестерхефер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2009 год

    Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере

  • Альфельд

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

  • Унтерульдинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере

  • Байройт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2012 год

    Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)

  • Кассель

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2013 год

    Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)

  • Аббатство Корвей

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2014 год

    Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Гамбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2015 год

    Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт

  • Штутгарт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2016 год

    Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф

  • Швабская Венера

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2017 год

    Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека

  • Хедебю

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю

  • Наумбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Наумбургский собор (Саксония-Анхальт)

    Автор: Максим Нелюбин


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