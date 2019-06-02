Замок Пфальцграфенштайн на Рейне (фото)

Кауб • Замок Пфальцграфенштайн (Burg Pfalzgrafenstein), возведенный на скале посреди Рейна, на протяжении многих столетий использовался в качестве таможенной станции для взимания пошлин за товары, перевозившиеся по реке. Сейчас здесь закончили реставрационные работы, продолжавшиеся несколько лет, во время которых замку постарались по возможности полностью вернуть оригинальный средневековый облик. Посмотрим еще пару фотографий, сделанных сейчас.

Отметим, что вместе с другими средневековыми романтическими достопримечательностями Среднего Рейна этот живописный замок включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Более подробно - читайте здесь: Пфальцграфенштайн - таможенный замок на романтическом Рейне.

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Немецкие памятники ЮНЕСКО 1981 год Вюрцбургская резиденция (Бавария)

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Немецкие памятники ЮНЕСКО 1984 год Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1985 год Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1986 год Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1987 год Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе

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Немецкие памятники ЮНЕСКО 1994 год Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади

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Немецкие памятники ЮНЕСКО 1995 год Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

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Немецкие памятники ЮНЕСКО 1996 год Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1996 год Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге

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Немецкие памятники ЮНЕСКО 1999 год Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)

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Немецкие памятники ЮНЕСКО 2002 год Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2004 год Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2004 год Парк Мускау (Саксония)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2005 год Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2006 год Старый город в Регенсбурге (Бавария)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2007 год Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2008 год Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц

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Немецкие памятники ЮНЕСКО 2011 год Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

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Немецкие памятники ЮНЕСКО 2012 год Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2013 год Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2014 год Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2015 год Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2016 год Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф

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Немецкие памятники ЮНЕСКО 2018 год Наумбургский собор (Саксония-Анхальт) Автор: Максим Нелюбин



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