 Нойшванштайн - сказочный замок баварского короля Людвига II | Советы туристам в Германии | DW | 04.09.2019

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Туристу на заметку

Нойшванштайн - сказочный замок баварского короля Людвига II

150 лет назад, 5 сентября 1869 года, был заложен первый камень одного из самых известных замков в мире.

Нойшванштайн

Приближается круглая дата - юбилей одного из самых известных замков в мире. 150 лет назад, 5 сентября 1869 года, в Баварии был заложен первый камень Нойшванштайна - одной из королевских резиденций, которой предстоит войти в число важнейших достопримечательностей всей Германии. Подготовительные работы на месте начались еще раньше - нужно было взорвать часть скалы, разровнять участок, подготовить фундаменты и проложить дорогу.

Сам заказчик - баварский король Людвиг II (Ludwig II) на торжественной церемонии не присутствовал. В этот день он находился в замке Берг. В фундамент были замурованы королевская грамота, строительные планы, портрет Людвига II на фарфоре и по одному экземпляру каждой из баварских монет, выпущенных со времени вступления этого монарха на престол. Святыми покровителями стройки были провозглашены Дева Мария и французский король Людовик IX. Об истории замка, судьбе Людвига II и причинах популярности этого места среди туристов - читайте в наших репортажах. Сегодня - часть первая.

Замок Нойшванштайн. Часть I

В любом замке есть что-то мистическое, загадочное. Практически каждый мог быть или может стать местом действия какой-нибудь сказки, древней легенды или романтической истории - о любви, коварстве, победе добра над злом.

"На высокой скале, где на фоне небес
Дикой чащей разросся чернеющий лес,
Где среди тишины водопад лишь шумит,
Белый замок, как лебедь, над лесом парит..."

Нойшванштайн (Neuschwanstein) - немецкий эталон сказочного замка - спрятался на скалистом склоне в тиши баварских Альп. Высокие деревья, словно бывалые солдаты, охраняют дорогу к нему, укрывая ее своими пышными кронами. В них богатым уловом, как рыба в сетях, плещутся лучи яркого горного солнца.

Этот замок построили, простите за умышленный повтор, по мотивам сказок, древних легенд и романтических историй - о любви, коварстве, победе добра над злом. "Местом действия" он не был, скорее - местом бездействия. На каждом шагу и по замку, и на подступах к нему - смесь реальности и вымысла, истории и легенд.

Фотогалерея: Замок Нойшванштайн

  • Нойшванштайн

    Замок Нойшванштайн

    Нойшванштайн был заложен по воле баварского короля Людвига II в 1869 году. Сейчас ежегодно этот замок в баварских Альпах посещает более 1,3 миллиона туристов.

  • Нойшванштайн

    Замок Нойшванштайн

    Вид на замок с моста Мариенбрюке.

  • Эскиз 1869 года

    Замок Нойшванштайн

    Эскиз для строительства замка, созданный театральным художником Кристианом Янком в 1869 году в соответствии с представлениями Людвига II.

  • Нойшванштайн

    Замок Нойшванштайн

    Вид на Альпы из замка Нойшванштайн.

  • Людвиг II

    Замок Нойшванштайн

    Баварский король Людвиг II (1845 - 1886).

  • Нойшванштайн

    Замок Нойшванштайн

    Колонны и потолочные росписи в Тронном зале.

  • Нойшванштайн

    Замок Нойшванштайн

    Апсида Тронного зала.

  • Нойшванштайн

    Замок Нойшванштайн

    Тронный зал. Изображения королей, признанных церковью святыми.

  • Нойшванштайн

    Замок Нойшванштайн

    Зал певцов в замке Нойшванштайн на почтовой открытке 1890 года.

  • Нойшванштайн

    Замок Нойшванштайн

    Тронный зал на почтовой открытке 1936 года.

  • Нойшванштайн из марципана

    Замок Нойшванштайн

    Нойшванштайн и новые технологии: миниатюрная копия замка, напечатанная из марципановой массы на 3D-принтере.

  • Два евро

    Замок Нойшванштайн

    Памятная монета в два евро с изображением замка Нойшванштайн и надписью "Бавария", 2012 год.

  • Швангау

    Замок Нойшванштайн

    Замок Нойшванштайн находится в баварском регионе Швангау. Эта фотография сделана во время ежегодного праздника, посвященного памяти Святого Коломана (St. Coloman).

  • Нойшванштайн

    Замок Нойшванштайн

    Летом 2015 года замок подсветили цветами флагов стран G7, саммит глав государств и правительств которых проходил в Баварии.

  • Нойшванштайн

    Замок Нойшванштайн

    Нойшванштайн в мистическом ночном тумане.

  • Нойшванштайн

    Замок Нойшванштайн

    Так окрестности Нойшванштайна выглядят зимой.

    Автор: Максим Нелюбин


В позапрошлом веке здесь по горным дорогам на конной упряжке, наслаждаясь одиночеством и одновременно страдая от него, по ночам любил кататься баварский король Людвиг II. В последние годы своей жизни он все больше и больше становился отшельником, окончательно ушедшим в собственный вымышленный мир, населенный героями легенд - о Парсифале, Тангейзере, Лоэнгрине...

"Сказочный король" (Märchenkönig), как его называют, часто поднимался вверх по ущелью к горному мосту Мариенбрюке (Marienbrücke), названному так в честь его матери - принцессы Марии Фридерики Прусской. С моста замок виден как на ладони. В такие вечера по приказу Людвига II во всех помещениях Нойшванштайна зажигали свет, чтобы под звездным небом он мог издали любоваться своей резиденцией - приютом коронованного затворника, театром одного зрителя, в котором оперы давали только для него. В наши дни укромный уголок на мосту давно превратился в смотровую площадку для миллионов туристов.

Во время таких прогулок Людвиг II любил представлять себя в образе мифического Рыцаря Лебедя - Лоэнгрина, иногда даже переодевался в его костюм. Согласно легенде, этот загадочный рыцарь появляется на озере в лодке, которую тянут лебеди. Он должен спасти деву, но она никогда не должна спрашивать о его происхождении... Однако не будем пересказывать весь сюжет, который лег в основу оперы "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера (Richard Wagner).

Замок Хоэншвангау на картине 1856 годаЗамок Хоэншвангау на картине 1856 года

Замок Хоэншвангау на картине 1856 года

Согласно другому преданию, сама баварская династия Виттельсбахов, к которой принадлежал Людвиг II, берет начало от средневековых рыцарей, замок которых располагался здесь у "Лебединого озера" - Шванзее (Schwansee). Они владели им несколько столетий, начиная с XII века, но затем покинули эти альпийские места. Старый замок постепенно превратился в руины, на которых отец Людвига II - Максимилиан II построил свою летнюю резиденцию Хоэншвангау.

Основой для плана замка Нойшванштайн, куда мы сейчас держим путь, с его романтическим антуражем и остроконечными тонкими башнями стали эскизы декораций, которые театральный художник Кристиан Янк (Christian Jank) подготовил к постановке вагнеровского "Лоэнгрина". В строительстве участвовали архитекторы Эдуард Ридель (Eduard Riedel) и Георг фон Дольман (Georg von Dollmann). При проектировании также использовались планы средневекового замка Вартбург (Wartburg), ставшего в XIX веке одним из главных символов немецкого романтизма.

Нетипичная история

Обычно, когда речь заходит о немецких замках, историю каждого из них можно рассказывать бесконечно долго. Они строились, перестраивались, переходили из рук в руки и от поколения к поколению, подвергались осадам, разрушались и восстанавливались, их хозяева совершали подвиги или отвоевывали себе место в летописях с помощью каких-то других трюков, в них подписывали важные соглашения или заключали сделки с далеко идущими последствиями, содержали пленников, заключали браки…

Историю замка Нойшванштайн можно рассказать быстро. Хотя выглядит он издалека старым и загадочным, строительство его было начато в 1869 году и продолжалось 17 лет. Уже через несколько недель после смерти его первого и последнего владельца Людвига II замок открыли для посетителей, чтобы хотя бы частично компенсировать расходы. Вот, в общем и целом, и вся история. Да, раньше на этом месте располагался средневековый замок Шванштайн ("Лебединый утес"), но во времена Людвига II от него остались только руины, которые сравняли с землей, чтобы укрепить скалу.

Баварский кронпринц Людвиг (справа) вместе с братом - принцем Отто на гравюре 1845 года

Баварский кронпринц Людвиг (справа) вместе с братом - принцем Отто на гравюре 1845 года

Людвиг II вырос в родовом "Лебедином замке" - Хоэншвангау (Hohenschwangau) - летней и охотничьей резиденции Виттельсбахов, залы которой украшены картинами и росписями по мотивам немецких легенд. Воспитывался принц в строгости, придворная жизнь его угнетала, и юный мечтательный Людвиг искал убежища в романтическом мире сказок, герои которых смотрели на него со стен.

Интроверт, он часами мог разглядывать эти картины, перевоплощаясь, оказываясь участником сюжетов. Сюжет его реальной жизни резко меняется в 1864 году после внезапной смерти короля Максимилиана II. В восемнадцатилетнем возрасте Людвиг II восходит на баварский престол. И уже через пять лет в 1869 году приступает к строительству собственного замка Нойшванштайн рядом с отцовским, в котором по-прежнему проводит много времени.

В Хоэншвангау продолжает жить и его мать, занимая покои королевы, - Людвиг, хотя и был помолвлен, так и не женился. У историков практически не вызывает сомнений тот факт, что высокий и статный король-красавец испытывал страсть к представителям своего пола и всю жизнь был вынужден подавлять в себе эти чувства.

Эрзац реальной власти

Бавария в середине позапрошлого века была монархией конституционной, с сильным правительством в Мюнхене. В начале царствования Людвиг II достаточно энергично участвовал в управлении страной, особое внимание уделял развитию культуры и искусства, продолжая традиции своего отца, но власть его была ограничена.

Обычно дворцы и замки в Европе строились для демонстрации абсолютной власти и могущества их владельцев. В случае с Людвигом II, как указывают историки, ситуация была другой. Его сказочный замок Нойшванштайн был своего рода объектом для проекции внутреннего мира и устремлений, эрзацем, игрушкой. Строился он совсем не для демонстрации власти и вдали от ее центра - Мюнхена.

На возведение Нойшванштайна из государственной казны была израсходована гигантская сумма в размере шести миллионов золотых марок, что в итоге стало последним аргументом для отстранения Людвига II от престола под предлогом его "безумия". Огромные средства из баварской казны были потрачены и на другие резиденции - Линдерхоф (Linderhof) и Херренкимзе (Herrenchiemsee). Ими Людвиг ограничиваться не собирался.
Продолжение следует.

Смотрите также:
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    Такой необычный замок, принадлежавший Мальтийскому ордену, расположен недалеко в баден-вюртембергском городе Мосбах. В XII веке здесь находилась укрепленная жилая башня, которую затем приобрел Мальтийский орден, чтобы создать госпиталь, для чего сооружение расширили и дополнили часовней.

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    Это древнее укрепление, состоящее из двух замков, расположено на берегу Неккара - примерно в 45 километрах от Гейдельберга. Первое упоминание Хорнберга датировано XII веком. Винодельческое хозяйство, принадлежащее замку, относится к числу самых старых действующих винодельческих хозяйств в мире. История здешних виноградников насчитывает 1500 лет.

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    Свой нынешний облик замок Нойенштайн получил в ренессансную эпоху. Был заложен в Средние века в качестве замка на воде. Сейчас в нем располагаются музей и архив немецкого знатного рода Гогенлоэ.

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    Комбург

    Этот бывший монастырь католического ордена Святого Бенедикта впервые упоминается в 1037 году. Романская базилика была освящена в 1088 году. Особыми достопримечательностями Комбурга являются роскошная алтарная плита и роскошная круглая люстра - одна из трех таких люстр в Германии. Другие находятся в Ахене и Хильдесхайме.

  • Абенберг (Abenberg)

    Немецкая дорога замков

    Абенберг

    Графы Абенберга построили свой первый деревянный замок в середине XI века. Уже через сто лет они возвели это каменное укрепление - одно из самых импозантных таких сооружений в Баварии. Графы покровительствовали средневековым поэтам - Тангейзерам, что нашло отражение в их произведениях XIII века.

  • Лангенбург (Schloss Langenburg)

    Немецкая дорога замков

    Лангенбург

    Замок Лангенбург возведен на высоком скалистом выступе. Впервые упоминается в 1226 году. С XIII века находится во владении рода Гогенлоэ. Часть замка отдана под музей. У посетителей также есть возможность зайти в часовню и совершить прогулку по барочному парку.

  • Гёсвайнштайн (Gößweinstein)

    Немецкая дорога замков

    Гёсвайнштайн

    Этот баварский замок впервые упоминается в 1076 году. Долгое время находился в собственности князей-епископов Бамберга. В конце XIX века был обновлен в неоготическом стиле. Как предполагается, Гёсвайнштайн был использован Рихардом Вагнером в качестве прототипа замка Святого Грааля в опере "Парсифаль".

  • Рабенштайн (Burg Rabenstein)

    Немецкая дорога замков

    Рабенштайн

    Замок Рабенштайн расположен к северу от Нюрнберга над долиной Айльсбахталь. Был заложен в середине XII века для контроля дороги. Долгое время считался неприступным. Архитектурной изюминкой является рыцарский зал. С 1956 года замок используется в качестве молодежной гостиницы.

  • Альтенбург (Altenburg)

    Немецкая дорога замков

    Альтенбург

    Замок Альтенбург - еще одно укрепление на этом туристическом маршруте, принадлежавшее князьям-епископам Бамберга. Известен тем, что в 1808-1813 годах здесь регулярно гостил и работал немецкий писатель-романтик Э. Т. А. Гофман - автор "Щелкунчика и Мышиного короля", "Крошки Цахеса, по прозванию Циннобер", "Житейских воззрений кота Мурра" и многих других широко известных произведений.

  • Хельдбург (Heldburg)

    Немецкая дорога замков

    Фесте Хельдбург

    Этот средневековый высотный замок, находящийся около тюрингского города Бад-Кольберг-Хельдбург, был перестроен в качестве ренессансной резиденции в XVI веке. Фесте Хельдбург - единственная достопримечательность Тюрингии на этом туристическом маршруте. В 2016 году здесь был открыт Немецкий музей замков.

  • Фесте Кобург (Veste Coburg)

    Немецкая дорога замков

    Фесте Кобург

    Фесте Кобург принадлежит к числу лучше всего сохранившихся и впечатляющих крепостей в Германии. В крепости находятся коллекция художественных произведений с картинами Кранаха Старшего, Дюрера, Рембрандта, а также эстампы, изделия из стекла, нумизматическая коллекция, доспехи и оружие. В 1530 году в замке жил Мартин Лютер.

  • Плассенбург (Plassenburg)

    Немецкая дорога замков

    Плассенбург

    Крепость Плассенбург возвышается на горе над городом Кульмбах. Свой нынешний облик приобрела в эпоху Ренессанса. Считается одной из самых живописных крепостей Германии. Впервые упоминается в 1135 году. В крепости расположено несколько музеев. Во внутреннем дворе проводятся концерты и другие представления.

  • Байройт (Bayreuth)

    Немецкая дорога замков

    Байройт

    Один из последних пунктов Дороги замков на территории Германии является Байройт. На карту маршрута нанесены три достопримечательности этого города - Новый и Старый дворцы, а также отображенный на этой фотографии Эрмитаж, являющийся памятником эпохи рококо.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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