Нойшванштайн - сказочный замок баварского короля Людвига II

150 лет назад, 5 сентября 1869 года, был заложен первый камень одного из самых известных замков в мире.
Приближается круглая дата - юбилей одного из самых известных замков в мире. 150 лет назад, 5 сентября 1869 года, в Баварии был заложен первый камень Нойшванштайна - одной из королевских резиденций, которой предстоит войти в число важнейших достопримечательностей всей Германии. Подготовительные работы на месте начались еще раньше - нужно было взорвать часть скалы, разровнять участок, подготовить фундаменты и проложить дорогу.
Сам заказчик - баварский король Людвиг II (Ludwig II) на торжественной церемонии не присутствовал. В этот день он находился в замке Берг. В фундамент были замурованы королевская грамота, строительные планы, портрет Людвига II на фарфоре и по одному экземпляру каждой из баварских монет, выпущенных со времени вступления этого монарха на престол. Святыми покровителями стройки были провозглашены Дева Мария и французский король Людовик IX. Об истории замка, судьбе Людвига II и причинах популярности этого места среди туристов - читайте в наших репортажах. Сегодня - часть первая.
Замок Нойшванштайн. Часть I
В любом замке есть что-то мистическое, загадочное. Практически каждый мог быть или может стать местом действия какой-нибудь сказки, древней легенды или романтической истории - о любви, коварстве, победе добра над злом.
"На высокой скале, где на фоне небес
Дикой чащей разросся чернеющий лес,
Где среди тишины водопад лишь шумит,
Белый замок, как лебедь, над лесом парит..."
Нойшванштайн (Neuschwanstein) - немецкий эталон сказочного замка - спрятался на скалистом склоне в тиши баварских Альп. Высокие деревья, словно бывалые солдаты, охраняют дорогу к нему, укрывая ее своими пышными кронами. В них богатым уловом, как рыба в сетях, плещутся лучи яркого горного солнца.
Этот замок построили, простите за умышленный повтор, по мотивам сказок, древних легенд и романтических историй - о любви, коварстве, победе добра над злом. "Местом действия" он не был, скорее - местом бездействия. На каждом шагу и по замку, и на подступах к нему - смесь реальности и вымысла, истории и легенд.
Фотогалерея: Замок Нойшванштайн
В позапрошлом веке здесь по горным дорогам на конной упряжке, наслаждаясь одиночеством и одновременно страдая от него, по ночам любил кататься баварский король Людвиг II. В последние годы своей жизни он все больше и больше становился отшельником, окончательно ушедшим в собственный вымышленный мир, населенный героями легенд - о Парсифале, Тангейзере, Лоэнгрине...
"Сказочный король" (Märchenkönig), как его называют, часто поднимался вверх по ущелью к горному мосту Мариенбрюке (Marienbrücke), названному так в честь его матери - принцессы Марии Фридерики Прусской. С моста замок виден как на ладони. В такие вечера по приказу Людвига II во всех помещениях Нойшванштайна зажигали свет, чтобы под звездным небом он мог издали любоваться своей резиденцией - приютом коронованного затворника, театром одного зрителя, в котором оперы давали только для него. В наши дни укромный уголок на мосту давно превратился в смотровую площадку для миллионов туристов.
Во время таких прогулок Людвиг II любил представлять себя в образе мифического Рыцаря Лебедя - Лоэнгрина, иногда даже переодевался в его костюм. Согласно легенде, этот загадочный рыцарь появляется на озере в лодке, которую тянут лебеди. Он должен спасти деву, но она никогда не должна спрашивать о его происхождении... Однако не будем пересказывать весь сюжет, который лег в основу оперы "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера (Richard Wagner).
Согласно другому преданию, сама баварская династия Виттельсбахов, к которой принадлежал Людвиг II, берет начало от средневековых рыцарей, замок которых располагался здесь у "Лебединого озера" - Шванзее (Schwansee). Они владели им несколько столетий, начиная с XII века, но затем покинули эти альпийские места. Старый замок постепенно превратился в руины, на которых отец Людвига II - Максимилиан II построил свою летнюю резиденцию Хоэншвангау.
Основой для плана замка Нойшванштайн, куда мы сейчас держим путь, с его романтическим антуражем и остроконечными тонкими башнями стали эскизы декораций, которые театральный художник Кристиан Янк (Christian Jank) подготовил к постановке вагнеровского "Лоэнгрина". В строительстве участвовали архитекторы Эдуард Ридель (Eduard Riedel) и Георг фон Дольман (Georg von Dollmann). При проектировании также использовались планы средневекового замка Вартбург (Wartburg), ставшего в XIX веке одним из главных символов немецкого романтизма.
Нетипичная история
Обычно, когда речь заходит о немецких замках, историю каждого из них можно рассказывать бесконечно долго. Они строились, перестраивались, переходили из рук в руки и от поколения к поколению, подвергались осадам, разрушались и восстанавливались, их хозяева совершали подвиги или отвоевывали себе место в летописях с помощью каких-то других трюков, в них подписывали важные соглашения или заключали сделки с далеко идущими последствиями, содержали пленников, заключали браки…
Историю замка Нойшванштайн можно рассказать быстро. Хотя выглядит он издалека старым и загадочным, строительство его было начато в 1869 году и продолжалось 17 лет. Уже через несколько недель после смерти его первого и последнего владельца Людвига II замок открыли для посетителей, чтобы хотя бы частично компенсировать расходы. Вот, в общем и целом, и вся история. Да, раньше на этом месте располагался средневековый замок Шванштайн ("Лебединый утес"), но во времена Людвига II от него остались только руины, которые сравняли с землей, чтобы укрепить скалу.
Людвиг II вырос в родовом "Лебедином замке" - Хоэншвангау (Hohenschwangau) - летней и охотничьей резиденции Виттельсбахов, залы которой украшены картинами и росписями по мотивам немецких легенд. Воспитывался принц в строгости, придворная жизнь его угнетала, и юный мечтательный Людвиг искал убежища в романтическом мире сказок, герои которых смотрели на него со стен.
Интроверт, он часами мог разглядывать эти картины, перевоплощаясь, оказываясь участником сюжетов. Сюжет его реальной жизни резко меняется в 1864 году после внезапной смерти короля Максимилиана II. В восемнадцатилетнем возрасте Людвиг II восходит на баварский престол. И уже через пять лет в 1869 году приступает к строительству собственного замка Нойшванштайн рядом с отцовским, в котором по-прежнему проводит много времени.
В Хоэншвангау продолжает жить и его мать, занимая покои королевы, - Людвиг, хотя и был помолвлен, так и не женился. У историков практически не вызывает сомнений тот факт, что высокий и статный король-красавец испытывал страсть к представителям своего пола и всю жизнь был вынужден подавлять в себе эти чувства.
Эрзац реальной власти
Бавария в середине позапрошлого века была монархией конституционной, с сильным правительством в Мюнхене. В начале царствования Людвиг II достаточно энергично участвовал в управлении страной, особое внимание уделял развитию культуры и искусства, продолжая традиции своего отца, но власть его была ограничена.
Обычно дворцы и замки в Европе строились для демонстрации абсолютной власти и могущества их владельцев. В случае с Людвигом II, как указывают историки, ситуация была другой. Его сказочный замок Нойшванштайн был своего рода объектом для проекции внутреннего мира и устремлений, эрзацем, игрушкой. Строился он совсем не для демонстрации власти и вдали от ее центра - Мюнхена.
На возведение Нойшванштайна из государственной казны была израсходована гигантская сумма в размере шести миллионов золотых марок, что в итоге стало последним аргументом для отстранения Людвига II от престола под предлогом его "безумия". Огромные средства из баварской казны были потрачены и на другие резиденции - Линдерхоф (Linderhof) и Херренкимзе (Herrenchiemsee). Ими Людвиг ограничиваться не собирался.
Продолжение следует.
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