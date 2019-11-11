Замок в тумане (фото)

Паттензен • Эта фотография сделана в прошедшие ноябрьские выходные под Ганновером в земле Нижняя Саксония. Про сам замок Мариенбург мы рассказывали совсем недавно, поэтому не будем повторяться. Просто полюбуемся этим живописным осенним ландшафтом. Хотите увидеть еще больше красот нынешней немецкой осени? Полистайте нашу галерею ниже!

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