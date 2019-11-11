 Замок в тумане (фото) | Кадр дня | DW | 18.11.2019

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Кадр за кадром

Замок в тумане (фото)

Продолжаем сезон фотографий из туманной Германии. На этот раз - осенняя пора в окрестностях замка Мариенбург под Ганновером.

Замок Мариенбург (Нижняя Саксония)

Паттензен • Эта фотография сделана в прошедшие ноябрьские выходные под Ганновером в земле Нижняя Саксония. Про сам замок Мариенбург мы рассказывали совсем недавно, поэтому не будем повторяться. Просто полюбуемся этим живописным осенним ландшафтом. Хотите увидеть еще больше красот нынешней немецкой осени? Полистайте нашу галерею ниже!

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    Замок Нойфра (Schloss Neufra) и приходская церковь Святых апостолов Петра и Павла (Pfarrkirche St. Peter und Paul) в баден-вюртембергском Ридлингене.

  • Эбелебен

    Немецкая осень - 2019

    Подсолнух в тюрингском Эбелебене.

  • Лебус

    Немецкая осень - 2019

    Холодное осеннее утро в окрестностях бранденбургского Лебуса.

  • Райтвайн

    Немецкая осень - 2019

    Осень на германо-польской границе. Река Одер в районе бранденбургского Райтвайна.

  • Броккен

    Немецкая осень - 2019

    Вид на город Вернигероде с вершины горы Броккен в Саксонии-Анхальт.

  • Буссен

    Немецкая осень - 2019

    "Святая гора Верхней Швабии" - Буссен в земле Баден-Вюртемберг. На вершине - паломнический храм Иоанна Крестителя (St. Johannes Baptist auf dem Bussen). Первое письменное упоминание церкви на этом месте датировано 805 годом.

  • Вельцов

    Немецкая осень - 2019

    Ветряки в окрестностях бранденбургского города Вельцова.

  • Одер

    Немецкая осень - 2019

    Загадочный утренний туман в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе.

  • Шефтларн

    Немецкая осень - 2019

    Красочное осеннее утро в Шефтларне в Баварии.

  • Таунус

    Немецкая осень - 2019

    Вид на Франкфурт-на-Майне из предгорий Таунуса в федеральной земле Гессен. Из тумана выглядывают лишь самые высокие банковские небоскребы и 337-метровая телевышка Европатурм.

    Автор: Максим Нелюбин


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Замок Мариенбург - #DailyDrone

Контекст

Туманное покрывало над франкфуртскими небоскребами

Во Франкфурте-на-Майне насчитывается более трех десятков небоскребов, но на этой фотографии из тумана выглядывают лишь самые высокие. (03.11.2019)  

Немецкие туманы - загадочные, синие, седые

Осень - лучшее время для тех, кто любит фотографировать туманные ландшафты и окутанные дымкой достопримечательности. Мы сделали подборку таких снимков из Германии. (14.11.2018)  

Сиреневый туман над голубым Дунаем

Предутренний туман в Баден-Вюртемберге - осенний, сиреневый, лиловый и загадочный. (21.10.2019)  

Розовый туман швабских ландшафтов

В такую погоду здесь даже видно Альпы, расположенные примерно в сотне километров отсюда. (04.10.2019)  

Мглою небо кроет, или Ноябрьский вечер в Восточном Альгое

Поздняя альпийская осень - на снимке из баварской коммуны Айтранг. (07.11.2019)  

Золотой туман во "Флоренции на Эльбе"

Раннее зимнее утро на Эльбе в саксонской столице - Дрездене. (27.01.2019)  

Мариенбург - замок Вельфов под Ганновером

Вельфы - один из древнейших княжеских родов Европы, ведущий свою историю с VIII века. (15.10.2019)  

Туристические маршруты по Германии: Дорога замков

Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса". (12.03.2018)  

Туристические маршруты по Германии: Романтическая дорога

Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу. (05.03.2018)  

Самые красивые средневековые замки Германии

Эльц, Пфальцграфенштайн, Марксбург, Кайзербург - в названиях этих и других немецких замков отдаются эхом залпы пушек, цокот копыт, звуки рыцарских турниров, шумных пиров и свадеб. (05.01.2019)  

Немецкая осень - 2019  

Аудио- и видеофайлы по теме

Замок Мариенбург - #DailyDrone  

Замок Целле - #DailyDrone  

Ханштайн - #DailyDrone  

Лойхтенбург - #DailyDrone  

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