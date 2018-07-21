 Замглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провокациях | Новости из Германии о России | DW | 24.07.2018

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Россия

Замглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провокациях

ФСИН приказало обеспечить безопасность Евгения Макарова. Следственный комитет проверяет действия следователя, который в 2017 году отказался возбуждать дело о пытках.

Ярославская исправительная колония №1

Ярославская исправительная колония №1

Заключенный Евгений Макаров, пытки которого были засняты на видео в ИК №1 в Ярославской области, пытался провоцировать сотрудников колонии, заявил в понедельник, 23 июля, первый замглавы ФСИН Анатолий Рудый. По его словам, Макаров "допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников". Рудый при этом признал, что "в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее", передает "Интерфакс".

ФСИН приказало обеспечить безопасность Макарова

Анатолий Рудый также дал "прямые указания своим подчиненным" обеспечить безопасность Макарова, сообщил агентству уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Контекст

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Рудый, Бабуркин и глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов 23 июля посетили ИК №1 в Ярославской области, после чего встретились с Макаровым в ярославской колонии №8, где он сейчас отбывает наказание. Евгений Макаров находится в тяжелом психологическом состоянии, заявил глава СПЧ Федотов.

СК проверит отказавшегося возбудить дело следователя

Макаров жаловался на пытки еще до того, как было снято это видео, - в апреле 2017 года. Тогда его обращение не принесло результатов. Следователь Родион Свирский в июле 2017 года ознакомился с записями с камер переносных видеорегистраторов и пришел к выводу об обоснованном и правомерном применении силы и специальных средств в отношении Макарова.

Возбуждать уголовное дело следователь отказался, в ноябре 2017 года он уволился по собственному желанию. Следственный комитет по Ярославской области теперь начал проверку действий Свирского.

Родственники фигуранта видео пожаловались на правозащитников

Родные одного из фигурантов видео с избиением Макарова обратились с жалобой в правоохранительные органы на "Новую газету" и правозащитный фонд "Общественный вердикт". Они написали, что их родственник проходил практику в ИК №1, присутствовал при пытках Макарова, но сам в них участия не принимал, пишет "Новая газета".

Издание 20 июля опубликовало видео, на котором видно, как сотрудники колонии издеваются над заключенным. В частности, его кладут на стол лицом вниз, избивают дубинками, выливают ему на голову воду из ведра. По данным газеты, преступление произошло 29 июня 2017 года. Запись журналистам передал "Общественный вердикт".

После публикации видео 17 сотрудников ФСИН, которые видны на записи, были отстранены от работы. СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, а ФСИН по Ярославской области начал служебную проверку.

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Ссылки в интернете

Омбудсмен сообщил об отстранении сотрудников колонии после пыток

"Новая газета": Он оправдал пытки?

"Новая газета": Родственники тюремщика из "пыточного видео" пожаловались на "Новую" и "Общественный вердикт"

Аудио- и видеофайлы по теме

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