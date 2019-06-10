Замглавы МИД Украины: Количество дел против России будет расти

Написавшая заявление об отставке замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в интервью DW назвала "необратимым" процесс подачи судебных исков против России - не только в связи с Донбассом.
Количество судебных исков против России будет только расти. Об этом в пятницу, 29 ноября, заявила в интервью DW заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. "Они все время думают, что выйдут сухими из воды, но количество дел и количество долгов, которые они должны заплатить, будет расти. Это необратимый процесс", - подчеркнула она.
Зеркаль представляла Украину в нескольких громких исках против России, в частности, по обвинению в нарушении конвенции о борьбе с финансированием терроризма в Донбассе и конвенции о ликвидации расовой дискриминации в Крыму. 8 ноября Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию по этому заявлению Украины, отклонив возражения РФ. По мнению замминистра, это был "сильный удар по репутации России", которая "тратит безумные деньги на защиту и пытается делать все, чтобы не быть признанной виновной".
Кроме того, дипломат представляла Украину в Международном трибунале ООН по морскому праву в Гамбурге, который в мае 2019 года принял решение в пользу Украины по делу о захваченных в Керченском проливе украинских кораблях и экипажах. Теперь керченский инцидент рассматривает международный третейский суд в Гааге. "Это самая большая победа в моей жизни", - сказала Зеркаль о результатах своей работы в международных судах.
Зеркаль о своей отставке: "Меня никто не заставлял"
В середине ноября Зеркаль через СМИ сообщила о намерении уйти в отставку, а в четверг, 28 ноября, написала заявление по собственному желанию и опубликовала его в социальной сети Facebook. "Меня никто не заставлял, я приняла самостоятельное решение", - сказала дипломат, которая была замглавы украинского МИДа с 2014 года. Она объяснила свое решение желанием "достигать результатов", а не "просто работать над бумажками". Ранее в интервью украинским СМИ Зеркаль дала понять, что не во всем согласна с политикой нового президента Украины Владимира Зеленского в отношениях с Россией, но не может ей сопротивляться, находясь на госслужбе.
Саммит в Париже: "Я не верю в благие намерения президента РФ"
Говоря о предстоящем в Париже 9 декабря саммите по урегулированию в восточной Украине в так называемом "нормандском формате", Зеркаль сказала: "Я надеюсь, что решение будет сбалансированным в пользу Украины… Во всяком случае, будет четко очерчено, как Россия будет выводить войска, тяжелое вооружение, как будут осуществляться все меры безопасности на этой территории, как будет гарантировано то, что там могут быть проведены выборы в соответствии с украинским законодательством и в соответствии со стандартами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)". При этом дипломат отметила, что настроена скептически: "Лично я не верю в благие намерения президента РФ". Россия отрицает военное присутствие на территории самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР".
Как заявил в пятницу, 29 ноября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на переговорах в Париже Владимир Путин и Владимир Зеленский могут также обсудить вопрос транзита российского газа через Украину после истечения в конце года действующего контракта. Зеркаль ранее говорила о риске прекращения транзита и возлагала вину на Россию. "Нет никаких технических проблем с подписанием этого (нового) контракта, кроме политических и нежелания исполнить решение суда, который присудил Украине выигрыш в размере 2 миллиарда 560 миллионов долларов", - говорит Зеркаль.
Речь идет о сумме по итогам двух споров о поставках газа в Стокгольмском арбитраже между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". Отказ от взаимных исков - одно из условий "Газпрома" для подписания нового контракта на транзит газа в Евросоюз через Украину.
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