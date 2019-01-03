 Закрывшаяся в Германии IT-выставка CeBIT откроется в России | Наука и техника | DW | 03.01.2019

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Наука и техника

Закрывшаяся в Германии IT-выставка CeBIT откроется в России

В июне в РФ впервые пройдет CeBIT - некогда крупнейшая компьютерная выставка в мире. В Ганновере ее закрыли из-за снижения интереса публики, и CeBIT вышла на новые рынки.

На последней выставке CeBIT в Ганновере в 2018 году

На последней выставке CeBIT в Ганновере в 2018 году

Некогда крупнейшая в мире немецкая выставка информационных технологий CeBIT вышла на российский рынок. С 25 по 27 июня она пройдет в московском технопарке "Сколково" под брендом CeBIT Russia "Бизнес-фестиваль инноваций и цифровизации". "Марка CeBIT продолжает жить, мы будем наблюдать за развитием ситуации на рынке", - пояснила в четверг, 3 января, пресс-секретарь организатора выставки Deutsche Messe AG Бригитте Манкен-Брандхорст (Brigitte Mahnken-Brandhorst).

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Наряду с Россией в 2019 году выставка пройдет в Таиланде - уже во второй раз, и в Сиднее, где CeBIT проводится с 2001 года, уточнила Манкен-Брандхорст DW. У себя на родине в Ганновере запланированное на 2019 год мероприятие было отменено из-за низкого спроса компаний - потенциальных экспонентов и посетителей. Об этом организаторы CeBIT сообщили в ноябре 2018 года.

Они констатировали, что CeBIT не смог оживить даже обновленный формат, опробованный в 2018 году. В то время как в годы на стыке веков эту выставку посещали свыше 800 тысяч человек, в последний раз в выставочные залы пришли лишь около 120 тысяч посетителей, в ней отказались участвовать такие гиганты, как Microsoft и Sony.

Выставка в России рассчитана на 150 экспонентов и 5000 участников.

Впервые CeBIT состоялась в 1986 году.

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    Автор: Наталия Королева


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