 Закон о неуважении власти: ответ карикатуриста Елкина Путину | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.03.2019

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Россия

Закон о неуважении власти: ответ карикатуриста Елкина Путину

Президент России подписал закон, предусматривающий наказание за "неуважение к госорганам". Карикатурист Сергей Елкин ответил Владимиру Путину. В шутку или всерьез?

Карикатура - Сергей Елкин говорит Владимиру Путину: Все! Теперь карикатур про власть не дождетесь!.

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    Автор: Сергей Елкин


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Уважение по регламенту. Брексит по требованию. Отключаем сеть и мозг - "Заповедник", выпуск 67  

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