Закон о неуважении власти: ответ карикатуриста Елкина Путину

Президент России подписал закон, предусматривающий наказание за "неуважение к госорганам". Карикатурист Сергей Елкин ответил Владимиру Путину. В шутку или всерьез?
Вопреки советам СПЧ, президент России подписал спорные законы о фейковых новостях и наказании за оскорбление власти. Эти документы касаются только интернет-изданий, "традиционные медиа" выведены из-под их действия. (18.03.2019)
Принятые Госдумой законы, запрещающие распространять фейковую информацию и выражать "явное неуважение" к органам госвласти, создают условия для самоцензуры и давления на СМИ, полагают эксперты. (07.03.2019)