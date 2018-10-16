Закон о госязыке: от чего и как нужно защищать украинский язык

В Верховной раде Украины идет подготовка ко второму чтению законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В начале октября депутаты украинского парламента большинством голосов приняли его в первом чтении. Законопроект предполагает использование украинского языка во всех областях общественной жизни: от здравоохранения до культуры и масс-медиа, от судопроизводства до сферы обслуживания.

Язык получит статус государственного символа наравне с гербом, надругательство над ним или пренебрежение будет караться штрафами или лишением свободы на срок до полугода. Следить за соблюдением закона будет специально созданная Национальная комиссия по стандартам государственного языка и уполномоченный по защите украинского языка, назначаемый кабинетом министров.

О языковой ситуации в Украине, изменениях, предусмотренных новым законопроектом, своевременности и целесообразности его принятия и отношении к нему DW поговорила с одним из инициаторов принятия документа, депутатом Рады Николаем Княжицким и генеральным директором Киевского международного института социологии (КМИС), профессором кафедры социологии университета "Киево-Могилянская Академия" Владимиром Паниотто.

Социолог: Родной язык - не всегда язык общения

Задача нового закона о языке, в первую очередь, состоит в том, чтобы "утвердить украинский язык как государственный", "регулировать его использование во всех сферах политической и государственной жизни" и "защитить украинцев, которые хотят говорить на своем языке", говорит депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Кроме того, добавляет он, новый закон важно принять и с законодательной точки зрения: он должен заполнить вакуум, образовавшийся в части украинского законодательства после того, как в феврале 2018 года Конституционный суд отменил закон о языке, принятый в 2012 году (известный как закон Кивалова-Колесниченко).

Один из инициаторов нового закона о языке Николай Княжицкий

Никаких последствий ни для русскоязычного населения, ни для представителей других национальных меньшинств, проживающих в Украине, новый законопроект иметь не будет, заверяет Княжицкий. Речь, по его словам, идет исключительно об "украиноязычном населении страны и защите его прав". "Все социологические исследования свидетельствуют о том, что большинство населения Украины является украиноязычным. По статистике, более 60 процентов считают украинский язык родным", - говорит инициатор нового закона.

Генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС), профессор кафедры социологии университета "Киево-Могилянская Академия" Владимир Паниотто называет ситуацию с определением украиноязычного и русскоязычного населения "несколько проблематичной". Вопрос "Какой язык вы считаете родным" не отражает реальной ситуации, объясняет он. И добавляет, что участники соцопросов всегда с большим перевесом называют родным языком украинский, но при этом уточняют, что с друзьями или дома говорят по-русски.

"В наших исследованиях мы обычно спрашиваем респондентов, на каком языке им удобнее разговаривать с интервьюером. В начале 90-х годов русский выбирали 55% опрашиваемых, сейчас их приблизительно 45%. То есть эффективность украинизации за эти годы оказалась не очень высокая. Частично это уменьшение (доли респондентов, выбирающих русский язык. - Ред.) связано с изменением территории социсследований: мы уже не проводим опросов в Крыму и на части Донбасса", - рассказывает социолог.

От судопроизводства до культуры

Принятый в первом чтении законопроект регулирует применение госязыка во всех государственных и публичных сферах жизни. Вся медицинская и судебная документация будет вестись исключительно на украинском языке, он же должен стать языком общения судебных работников и сотрудников государственных и коммунальных медучреждений. Впрочем, оказать пациентам медицинскую помощь можно будет и на другом языке, если они об этом попросят.

За новый законопроект о языке проголосовал 261 депутат Верховной рады

Профессиональная правовая помощь будет предоставляться только на украинском языке. В случае ведения судебного процесса на другом языке необходимо присутствие украинского переводчика. Языком всех предприятий и организаций сферы услуг, в том числе, онлайн-магазинов и каталогов, также станет украинский. Обслуживание на другом языке будет возможно по просьбе клиентов.

Любые печатные СМИ должны будут издаваться на украинском языке. Издание СМИ на других языках допускается лишь в том случае, если их содержание полностью соответствует украиноязычному оригиналу. Во всех местах распространения СМИ доля украиноязычных газет и журналов должна будет составлять не менее 50 процентов.

Существенные изменения предусмотрены и в сфере культуры. В соответствии с принятым в первом чтении законопроектом, языком практически всех культурных мероприятий - от музейных экспозиций до театральных и концертных представлений - должен быть украинский. В случае использования слов на других языках их необходимо дублировать в украинской транскрипции.

Театральные постановки зарубежных коллективов в государственных или коммунальных театрах должны сопровождаться субтитрами на украинском языке. Количество фильмов на иностранных языках в кинотеатрах не должно превышать 10 процентов от общего количества фильмов в месяц.

Нужна ли защита украиноязычным украинцам?

Социолог Владимир Паниотто

"Люди, которые говорят по-украински, чувствуют ограничение своих потребностей - в том числе, культурных, - говорит депутат Николай Княжицкий. - Они очень часто не могут получить достаточного количества информации на украинском языке - скажем, по телевидению или по радио. А эти люди хотели бы получить свою защиту. И закон им такую защиту гарантирует".

Действительно ли украиноязычные жители страны ощущают, что их потребности в языковой сфере не удовлетворены? "У меня не сложилось впечатление, что они чувствуют себя ущемленными в своих языковых правах", - говорит генеральный директор КМИС Владимир Паниотто.

По его словам, данные соцопросов свидетельствуют о том, что вопросы, связанные с языком, обычно занимают последнее или предпоследнее место (среди приоритетных. - Ред.) и не воспринимаются респондентами "как проблемы, которые нужно решать".

Как защищать украинский язык

Одним из основных аргументов украинских политиков, поддерживающих принятие нового закона о языке, является утверждение, что его необходимо защищать. "Украинский язык должен быть защищен от российской пропаганды, от различных провокаций, он должен быть гарантирован в употреблении", - убежден инициатор законопроекта Николай Княжицкий.

Разделяет это мнение и Владимир Паниотто. "В течение многих лет в Украине достаточно активно насаждался русский язык. Без каких-то специальных мер такая жесткая конкуренция не позволила бы расти доле украиноязычного населения страны. Поэтому я думаю, что его действительно нужно защищать. Вопрос в том, какими методами", - рассуждает социолог.

Киево-Могилянская академия считается одним из лучших украинских вузов

Правильными, по его мнению, должны быть не запрещающие указы, а создание новых возможностей для развития языка и его популяризация. Идеальным примером в этом смысле Владимир Паниотто считает создание в 1992 году Киево-Могилянской академии. "Этот вуз с двумя рабочими языками - украинским и английским - и сейчас является одним из лучших в стране, а в первые годы существования он вообще был самым лучшим. И молодые люди, которые хотят получить первоклассное образование, стремятся поступить в Киево-Могилянскую академию. Вот это правильный способ поддержки украинского языка", - указывает ученый.

Усилия, направленные на защиту и развитие языка, должны быть обратно пропорциональны возрасту, считает Владимир Паниотто: "Те меры, которые принимаются сейчас - отключение российских каналов, введение квот- действуют одинаково на все возрастные группы, а в данном случае они должны быть обратно пропорциональны возрасту: чем старше возрастная группа, тем меньше на нее должно оказываться давление по поводу изменения языка".

"Проблемы с языком воспринимаются людьми крайне болезненно"

Как относятся к новому законопроекту жители Украины, неизвестно - соцопросы на эту тему еще не проводились. Но проблемы с языком, по оценке профессора Паниотто, воспринимаются людьми крайне болезненно. "Говорить на каком-то языке - это как дышать воздухом: пока нет никаких препятствий, человек этого просто не осознает. Когда начинаются какие-то языковые притеснения, это вызывает у людей большое возмущение", - объясняет глава КМИС. И вспоминает ситуацию, сложившуюся в Украине в 2014 году, после победы Майдана.

Тогда Вячеслав Кириленко, занимавший в то время пост вице-премьера и министра культуры Украины, предложил отменить спорный закон Кивалова-Колесниченко, предусматривавший возможность введения статуса регионального языка в регионах с численностью национальных меньшинств более 10 процентов населения, и принять новый закон о языке.

Верховная рада проголосовала за это предложение, что вызвало резкую реакцию органов местного самоуправления в ряде регионов. И. о. президента Александр Турчинов заявил, что не подпишет решение парламента об отмене закона о региональных языках до тех пор, пока Рада не примет новый. Однако тему активно подхватил ряд российских СМИ, сообщивших о том, что в Украине запретили русский язык.

"Закон Кивалова-Колесниченко действительно был не очень удачным, его многие критиковали, но есть закон, а есть реальная практика. По всем исследованиям, его применение никого не особо не беспокоило, с ним существовали какое-то время и могли существовать и дальше. Насущной необходимости отменять его не было - в стране, в которой, фактически, начиналась война, это было все равно, что плеснуть бензин в тлеющий костер. На мой взгляд, это привело к тому, что число (пророссийских. - Ред.) добровольцев на востоке Украины увеличилось, а количество жертв конфликта в Донбассе возросло", - полагает украинский социолог.

Попытку обсуждения и принятия нового закона о языке незадолго до выборов Владимир Паниотто считает не очень удачной: "Возможно, новый закон о языке действительно следует принять, но лучшее для этого время - сразу после выборов, в спокойном режиме, при длительном обсуждении и с более полным учетом мнений общественности. А принимать его незадолго до выборов, когда уровень доверия избирателей и без того очень низкий, не лучшее решение".

Когда состоится второе чтение законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", пока неизвестно.

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