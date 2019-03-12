 Закон об оскорблении властей: ответная реакция | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 12.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Закон об оскорблении властей: ответная реакция

За неуважение к власти в России скоро будут наказывать - соответствующий закон депутаты Госдумы уже приняли. Карикатурист Сергей Елкин гадает, как широко он будет трактоваться.

Чиновник спрашивает кукушку: Кукушка-кукушка, сколько мне осталось жить без уважения? Следующая картинка: птичий помет у него на лбу (карикатура)

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Во что химические реагенты превращают Москву

    Многие москвичи недовольны использованием вредных реагентов на улицах столицы. На выходных в Москве даже прошел митинг против применения таких веществ. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Дополненная реальность, или Новые очки для полиции Москвы

    Мэрия Москвы заказала для полицейских очки, линзы которых могут получать информацию о разыскиваемых лицах. Вот такая она - дополненная реальность - в интерпретации карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Итоги субботника: а лед в Питере и ныне там

    Наледь и снег стали для Петербурга настоящим бедствием этой зимой. Карикатурист Сергей Елкин не верит в эффективность прошедшего субботника чиновников и врио губернатора Александра Беглова.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Изоляция Рунета: обрубят ли в России интернет-кабель?

    Рассмотрение законопроекта сенатора Клишаса об изоляции российского интернета в Госдуме все ближе. Карикатурист Сергей Елкин о будущем Рунета.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Экономическое чудо, или Секрет роста ВВП России

    Росстат отчитался о рекордном за последние шесть лет росте ВВП России - на 2,3 процента за 2018 год. Экономисты усомнились в цифрах ведомства. Карикатурист Сергей Елкин - о методике подсчета.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Кому в российской власти нужен переводчик?

    Задержанный сенатор Арашуков на допросе в СК попросил предоставить ему переводчика. Сергей Елкин задумался, у кого еще из его коллег в Совфеде могут быть проблемы с русским языком.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Коррупционер поневоле: кого в РФ могут освободить от наказания за взятки

    Российский Минюст предложил не наказывать чиновников, берущих взятки "вследствие обстоятельств непреодолимой силы". Сергей Елкин о том, что это могут быть за обстоятельства.

  • Рубль входит в штопор

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Последствия санкций США: для рубля настали тяжелые времена

    На фоне новых санкций и обострения ситуации в Сирии курс рубля к евро достиг минимального значения за последние полтора года. Сергей Елкин о перспективах российской валюты.

  • Карикатура Сергея Елкина: Девочка в розовом и убегающий с митинга губернатор

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Как девочка из Волоколамска губернатора на свалку отправила

    Карикатурист Сергей Елкин - о стихийном митинге против мусорного полигона в Волоколамске, бегстве губернатора и девочке, которая дала понять, как нужно поступать с политиками, из-за которых дети попадают в больницы.

  • default
    Еще по теме

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Лавров защитил "нашу девочку" в Берлине

    Январь: глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции коснулся нашумевшей истории с русскоязычной 13-летней девочкой Лизой, которую, по утверждению ее родственников, похитили и изнасиловали мигранты. Лавров, в частности, упрекнул власти Германии в попытках "политкорректно залакировать действительность во внутриполитических целях".

  • default

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Госдума России: Автопробеги - это демонстрация!

    Февраль: депутаты Госдумы предлагают принять законопроект, приравнивающий автопробег к демонстрации. Депутаты отрицают связь лоббируемой инициативами с акциями протеста недовольных дальнобойщиков.

  • default

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Громкий (не)уход Рамзана Кадырова

    Март: Рамзан Кадыров заявил о готовности уйти с поста главы Чечни... и остался.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Решение жилищного вопроса в современной России

    Март: необычное решение проблемы с жильем - как сообщают агентства, петербургский предприниматель Григорий Баевский, партнер миллиардера Аркадия Ротенберга, передал дорогую недвижимость сестре и бабушке экс-депутата Госдумы Алины Кабаевой, которую СМИ называют близкой подругой российского президента Владимира Путина.

  • Еда требует денег от человека - карикатура Сергея Елкина
    Еще по теме

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Когда еда бьет по карману

    Апрель: из-за кризиса россияне впервые с 2008 года стали тратить на продукты более половины доходов, говорится в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, которым занимается Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте России.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 02:56

Борьба с фейками: в Госдуме приняли вызывающий споры закон (07.03.2019)

Контекст

В чем опасность российских законов о фейках и неуважении к власти

Принятые Госдумой законы, запрещающие распространять фейковую информацию и выражать "явное неуважение" к органам госвласти, создают условия для самоцензуры и давления на СМИ, полагают эксперты. (07.03.2019)  

Госдума приняла закон о штрафах за "неуважение к государству"

Ресурс, заподозренный "в оскорблении" государства и госорганов, могут заблокировать вскоре после обращения генпрокурора в Роскомнадзор. (07.03.2019)  

В России принят закон о запрете распространения фейковой информации

Соответствующие нормы приняты Госдумой РФ в окончательном чтении. В зависимости от тяжести нарушения предусмотрены штрафы в размере от 30 тыс. до 1,5 млн рублей. (07.03.2019)  

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

Взгляд карикатуриста Сергея Елкина на происходящее в России и за ее пределами. Специально для DW. (01.04.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Митинг на проспекте Сахарова: россияне против изоляции рунета (11.03.2019)  

Независимые муниципальные депутаты: чего они добились за год в Москве? (25.10.2018)  

Борьба с фейками: в Госдуме приняли вызывающий споры закон (07.03.2019)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Помпео обвинил Россию и Кубу в причастности к кризису в Венесуэле  

Великобритания и ЕС достигли компромисса по "Брекзиту"  

Можно ли теперь летать на Boeing 737 MAX 8?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно