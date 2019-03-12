Закон об оскорблении властей: ответная реакция

За неуважение к власти в России скоро будут наказывать - соответствующий закон депутаты Госдумы уже приняли. Карикатурист Сергей Елкин гадает, как широко он будет трактоваться.
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