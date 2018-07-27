 Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы | Новости из Германии о России | DW | 28.07.2018

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Россия

Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы

Сенатор Константин Косачев, предложивший ввести аккредитацию визовых центров, заявил, что не отказывается от своей идеи. Законопроект будет доработан и перевнесен на осенней сессии в Госдуме.

Российский загранпаспорт (фото из архива)

Проект закона об обязательной аккредитации визовых центров отозван из Госдумы. Об этом в субботу, 28 июля, сообщил на своей странице в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Контекст

Среди стран бывшего СССР, гражданам которых нужна виза для посещения ЕС, отдыхать в ФРГ чаще всего ездят обладатели российских и белорусских паспортов. Жители Центральной Азии в основном предпочитают другие страны. (24.07.2018)

Ровно год назад граждане Украины получили возможность ездить в страны Шенгенской зоны и почти во все государства ЕС без визы. DW подводит итоги первого года безвизового режима. (11.06.2018)

По словам Косачева, он и соавтор документа, член комитета Олег Морозов, по-прежнему "убеждены в правильности самой идеи" и не отказываются от нее, а собираются вновь внести законопроект в измененной редакции на осенней сессии Госдумы. Сенатор отметил, что у них не было намерения закрывать визовые центры. В то же время, авторы законопроекта не могут не учитывать "информационную кампанию, развернутую оппонентами самой идеи и подогреваемую, как можно предположить, владельцами и бенефициарами таких центров", заявил Константин Косачев.

Ранее в Российском союзе туриндустрии выразили опасение, что принятие поправок в закон "О порядке выезда и въезда в РФ" приведет к закрытию визовых центров в стране. Депутаты "Единой России" предлагали наделить МИД РФ функцией обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз. Однако условия для получения этой аккредитации были столь строгими, что ни один из действующих визовых центров не смог бы их выполнить.

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    Автор: Илья Коваль


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