Заклинатель белок (видео)

Фотографа Герта Веггена коллеги прозвали "заклинателем белок". Таких снимков этих милых зверушек вы еще точно никогда не видели!
Смотрите также:
Пожарные попытались освободить застрявшую белку самостоятельно, однако им это не удалось. Пришлось обращаться к ветеринару (но для начала проявить смекалку). (21.06.2019)
Если бы не внимательные и заботливые местные жители, бельчата погибли бы от голода. (12.03.2019)
Зачем искать спрятанные на зиму орехи, если можно подкрепиться из кормушки для птиц? Эта смекалистая белка живет под Гамбургом в Венторфе. (15.12.2017)