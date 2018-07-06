Закат в Бранденбурге

Германия в июне - 2018

Этот монумент посвящен войне немцев против наполеоновской оккупации в 1813-1815 годах. Зал Освобождения был заложен в 1842 году по распоряжению баварского короля Людвига I около города Кельхайм. Реставрация этого памятника была начата в 2011 году и завершена недавно к 150-летию со дня смерти этого монарха. На ремонт было потрачено более 7 млн евро.