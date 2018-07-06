Закат в Бранденбурге

Эти снимки были сделаны корреспондентом агентства dpa возле в деревни Зиферсдорф в Бранденбурге.
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Скворцы над бранденбургским Якобсдорфом. Чтобы найти место для ночевки, во время заката они собираются в стаи, устраивая в небе такие завораживающие ежевечерние представления.
Этот весенний кадр, сделанный во время заката в нижнесаксонском Ольденбурге, в дополнительных комментариях не нуждается.
В Германии насчитывается до шести тысяч гнезд, в которых сейчас выводят потомство белые аисты. Эта фотография была сделана в нижнесаксонском Латцене.