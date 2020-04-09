Зайцы на дистанции и другой пасхальный креатив (фото)

Котбус • Чем-то нужно было занять себя и детей в домашней самоизоляции! Многие немцы принялись мастерить украшения для дома и отнеслись к этому с иронией. Так, житель бранденбургской деревни Шмогров, что недалеко от Котбуса, вместе с внуками украсил самодельными яйцами целую лужайку. Пасхальные зайцы соблюдают дистанцию: 1,5 метра!

Оттенхофен, Бавария

Такого зайца установили у школы в баварском Оттенхофене. Зайцам во время Пасхи в Германии отводится особая роль. Именно они приносят... яйца, которые дети в пасхальное воскресенье ищут в палисадниках или дома. Поэтому фигурки "косого" являются непременным атрибутом декора - из шоколада, керамики, дерева. Или из соломы, в баварских кожаных штанах и с табличкой "Дурацкий коронавирус"!

Бад Вильдунген, Гессен

По традиции, на Пасху украшают и колодцы или фонтаны (Osterbrunnen) - возводят над ними так называемые пасхальные короны, сплетенные из веток, к которым крепят разноцветные яйца. В этом году их будет значительно меньше. Но в гессенском курортном городке Бад Вильдунген такой пасхальный фонтан будет радовать глаз прогуливающихся в местном парке. Маска против вируса - художественная самодеятельность горожан.

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