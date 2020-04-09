 Зайцы на дистанции и другой пасхальный креатив (фото) | Кадр дня | DW | 13.04.2020

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Кадр за кадром

Зайцы на дистанции и другой пасхальный креатив (фото)

В этом году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии отличается от традиционного. Немцы отнеслись к нему с юмором.

Лужайка с пасхальной декорацией

Шмогров, Бранденбург

Котбус •  Чем-то нужно было занять себя и детей в домашней самоизоляции! Многие немцы принялись мастерить украшения для дома и отнеслись к этому с иронией. Так, житель бранденбургской деревни Шмогров, что недалеко от Котбуса, вместе с внуками украсил самодельными яйцами целую лужайку. Пасхальные зайцы соблюдают дистанцию: 1,5 метра!

пасхальный заяц

Оттенхофен, Бавария

Такого зайца установили у школы в баварском Оттенхофене. Зайцам во время Пасхи в Германии отводится особая роль. Именно они приносят... яйца, которые дети в пасхальное воскресенье ищут в палисадниках или дома. Поэтому фигурки "косого" являются непременным атрибутом декора - из шоколада, керамики, дерева. Или из соломы, в баварских кожаных штанах и с табличкой "Дурацкий коронавирус"!

Пасхальные украшения

Бад Вильдунген, Гессен

По традиции, на Пасху украшают и колодцы или фонтаны (Osterbrunnen) - возводят над ними так называемые пасхальные короны, сплетенные из веток, к которым крепят разноцветные яйца. В этом году их будет значительно меньше. Но в гессенском курортном городке Бад Вильдунген такой пасхальный фонтан будет радовать глаз прогуливающихся в местном парке. Маска против вируса - художественная самодеятельность горожан.

Смотрите также:

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    "Дорогой пасхальный заяц, желаю тебе..." Такие письма каждый год перед Пасхой поступают в этот специальный почтамт в немецкой земле Нижняя Саксония.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Он находится в городе Остерайштедт, где обитает один из немецких пасхальных зайцев, отвечающих на такие послания.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Сюда приходят не только письма и рисунки. Такие вот аппетитные морковки пасхальному зайцу прислали родители по поручению и от имени Николь Александры, которой еще не исполнилось два года.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    В предпасхальные недели на въезде в Остерайштедт даже установлен специальный указатель с изображением этого здешнего обитателя.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Для ответов на письма используются конверты со специальным штемпелем и почтовой маркой.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Каждый год в течение нескольких недель перед Пасхой сюда приходит около 35 тысяч писем со всего мира.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Одному пасхальному зайцу с таким количеством писем, открыток и посылок не справится, поэтому часть работы выполняют добровольные помощники.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Кстати, живет пасхальный заяц "На опушке леса" (Am Waldrand) в доме номер 12. Впрочем, местные почтальоны хорошо знают, где искать зайца Ханни.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Иногда зайцу присылают самодельные подарки и даже детские соски, когда приходит время от них торжественно отказаться.

  • Остерайштедте

    Пасхальный почтамт

    Писать сюда просят на немецком или английском. Адрес: Hanni Hase / Am Waldrand 12 / 27404 Ostereistedt / Germany.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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