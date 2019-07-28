 Задержан экс-министр обороны Грузии | Новости из Германии о Европе | DW | 28.07.2019

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Европа

Задержан экс-министр обороны Грузии

По делу о беспорядках в Тбилиси задержан Ираклий Окруашвили, экс-министр обороны Грузии. Его обвиняют в "организации группового насилия".

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили арестован по делу о беспорядках в Тбилиси, которые произошли 20-21 июня. Как сообщили в воскресенье, 28 июля, грузинские СМИ, Окруашвили в рамках следствия была назначена мера пресечения в виде заключения под стражей. Накануне экс-министру было предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса Грузии, в которых идет речь об "организации группового насилия, участия в нем и руководства им".

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Всего по этому делу задержаны 17 человек. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, чьи слова приводит "Интерфакс", заявил, что Окруашвили был одним из организаторов и участников штурма парламента 20 июня, что было зафиксировано телекамерами. Окруашвили является лидером оппозиционной партии "Победившая Грузия". Он занимал пост министра обороны с 2004 по 2006 годы. Кроме того, Окруашвили возглавлял грузинские министерства внутренних дел и экономического развития.

Массовые протесты в Грузии начались 20 июня. Они связаны с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавлявший российскую делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке. 

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