 Задержан еще один подозреваемый в причастности к стрельбе в Утрехте | Новости из Германии о Европе | DW | 20.03.2019

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Европа

Задержан еще один подозреваемый в причастности к стрельбе в Утрехте

Следствие в Нидерландах изучает возможную причастность 40-летнего мужчины к нападению в Утрехте. Основным подозреваемым является уроженец Турции. Полиция королевства назвала нападение терактом.

Полицейский около красного Renault Clio в Утрехте

В деле о стрельбе в нидерландском Утрехте появился еще один фигурант. Задержанного 40-летнего жителя города подозревают в причастности к нападению на пассажиров трамвая, однако его роль является предметом дальнейшего расследования, говорится в заявлении прокуратуры Нидерландов, опубликованном во вторник вечером, 19 марта.

Главным подозреваемым в нападении по-прежнему является 37-летний уроженец Турции Гёкмен Танис, задержанный через несколько часов после стрельбы. Еще двое задержанных после допросов в полиции отпущены на свободу.

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Утром 18 марта вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по пассажирам в трамвае в районе остановки 24oktoberplein на юге города и затем скрылся. В результате нападения погибли три человека, еще трое были тяжело ранены. После стрельбы власти общины Утрехт объявили террористическую угрозу максимального, пятого, уровня.

Полиция Нидерландов назвала стрельбу в Утрехте терактом

Правоохранительные органы королевства назвали произошедшее терактом. По данным полиции, в салоне красного Renault Clio, на котором пытался скрыться стрелявший, обнаружено письмо, которое указывает на террористический мотив его действий. Кроме того, в автомобиле  было найдено огнестрельное оружие. Следствие исключило версию "семейной драмы", поскольку "между жертвами и вероятным стрелком не обнаружено связей", говорится в заявлении властей.

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    Автор: Екатерина Венкина


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Ссылки в интернете

Заявление прокуратуры Нидерландов

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