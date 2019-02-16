 Задержан возможный исполнитель громкого убийства следователя под Москвой | Новости из Германии о России | DW | 07.03.2019

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Россия

Задержан возможный исполнитель громкого убийства следователя под Москвой

Подполковник Евгения Шишкина вела дело о многомиллионных махинациях в связи с фиктивными возвратами билетов РЖД и S7.

Наручники

В Санкт-Петербурге задержаны предполагаемые посредник и исполнитель убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, занимавшейся сбором данных о многомиллионных махинациях с возвратами железнодорожных билетов. Об этом в четверг, 7 марта, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Как уточнила представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко, речь идет об Абдулазизе Абдулазизове 2000 года рождения и 17-летнем жителе Санкт-Петербурга, имя которого не разглашается.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и о незаконном хранении огнестрельного оружия.

Контекст

В Следственном комитете России - обыски и аресты. Олег Кашин о том, что чувствует он - не журналист, а живой человек, созерцая за решеткой людей, от которых пострадал и он сам, и многие его соратники. (20.07.2016)

Если вас не пускают в самолет с купленным билетом, то часто это не мошенничество, а законный овербукинг. Скоро он может быть легализован и в России. (26.06.2015)

В спецоперации по задержанию участвовали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД, Федеральной службы безопасности России и Росгвардии.

Заказчики преступления устанавливаются. 

Многомиллионные махинации на билетах

Евгения Шишкина была убита 10 октября 2018 года выстрелами в шею и спину возле своего дома в поселке Архангельское в Московской области. Она вела дело о преступном сообществе хакеров, которые, как сообщил РБК адвокат одного из обвиняемых по этому делу Николай Аршинов, могли заработать 17 млн рублей на мошеннической схеме возвратов билетов ряда компаний, в том числе "Российских железных дорог" (РЖД) и авиакомпании S7 Airlines. По данным следствия, речь идет примерно о 70 эпизодах мошенничества в 2013-2014 годах.

В конце 2018 года в Тбилиси был задержан Ярослав Сумбаев - главный подозреваемый по делу хакеров, которого следствие считает лидером преступного сообщества, причастным к убийству Шишкиной.

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    Автор: Галина Петровская


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