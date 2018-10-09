 Задержанный по делу об убийстве болгарской журналистки отпущен | Новости из Германии о Европе | DW | 09.10.2018

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Европа

Задержанный по делу об убийстве болгарской журналистки отпущен

Гражданину Румынии, задержанному в рамках расследования обстоятельств гибели Виктории Мариновой, не предъявлены обвинения ввиду недостатка доказательств.

В Болгарии вспоминают о Виктории Мариновой

В Болгарии вспоминают о Виктории Мариновой

Гражданин Румынии, задержанный по делу об убийстве сотрудницы частного болгарского телеканала TVN Виктории Мариновой, отпущен во вторник, 9 октября, без предъявления обвинений.

"Наша работа продолжается. Пока фактов и обстоятельств, о которых мы могли бы объявить, нет", - сообщил в болгарской Русе глава дунайской региональной полиции Теодор Атанасов. Правоохранительные органы допросят еще несколько человек для выяснения обстоятельств дела.

Задержанный ранее мужчина, по данным СМИ, был выходцем из Украины. У следствия не оказалось достаточных доказательств его вины.

Резонансное интервью

Тело 30-летней журналистки было найдено 6 октября в парке Русы. По данным регионального прокурора, ее смерть была вызвана неоднократными ударами по голове и удушением.

Контекст

Расследовать деятельность российских ЧВК опасно для жизни. Кто-то падает с балкона. Других убивают таинственные грабители. Иван Преображенский об убийстве журналистов Джемаля, Радченко и Расторгуева в ЦАР. (01.08.2018)

В 2017 году положение СМИ ухудшилось в ряде стран ЕС. В России СМИ распространяют госпропаганду, а журналистов отправляют за решетку, отмечают "Репортеры без границ" в рейтинге свободы прессы. (25.04.2018)

В конце сентября Маринова в одной из первых программ собственного ток-шоу "Детектор" взяла интервью у двух журналистов, которые занимаются расследованием предполагаемой растраты денег из бюджета ЕС болгарскими бизнесменами и политиками.

МВД Болгарии 8 октября заявило о начале расследования в отношении строительной компании GP Group по делу возможной растраты средств Евросоюза. Активы компании в объеме 14 млн евро заморожены, сообщило ведомство.

Свобода прессы - "элементарное гражданское право"

В 2018 году Болгария опустилась на 111-е место в ежегодном рейтинге свободы СМИ, составляемом международной правозащитной организацией "Репортеры без границ". Это худший результат среди членов Евросоюза. Распространение коррупции, теневые схемы владения СМИ, предполагаемые сговоры между журналистами, политиками и олигархами затрудняют объективное освещение ситуации в стране, считают правозащитники.

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    Жертвы во имя свободы печати

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  • фото блогера из Азербайджана Мехмана Гусейнова

    Жертвы во имя свободы печати

    Азербайджан: Мехман Гусейнов

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  • фото журналиста из Македонии Томислава Кежаровского

    Жертвы во имя свободы печати

    Македония: Томислав Кежаровский

    В 2013 году Томислав Кежаровский был приговорен судом в Скопье к 4,5 годам тюрьмы за то, что в своей статье назвал имя свидетеля убийства другого журналиста. По словам Кежаровского, он хотел пролить свет на "некоторые из многочисленных тайных пятен в македонской полиции и судебных органах". Позже приговор был смягчен. Сейчас журналист пишет книгу о своем заключении.

    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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