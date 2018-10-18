 Задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже россиянин вернется в Москву | Новости из Германии о Европе | DW | 19.10.2018

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Европа

Задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже россиянин вернется в Москву

Норвежская полиция отозвала апелляцию на отмену ареста сотрудник аппарата Совфеда РФ Михаила Бочкарева. Накануне суд принял решение освободить его из-под стражи за недостаточностью улик.

Судебный молоток

Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев, арестованный в Норвегии по подозрению в шпионаже, вернется в Москву в ближайшие дни, российские дипломаты занимаются организацией его возвращения. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

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"Полиция отозвала апелляцию, которую подала вчера в связи с отменой его ареста судом. Посольство РФ занимается вопросами организации скорейшего возвращения Бочкарева в Москву, то есть в ближайшие дни", - пояснил собеседник агентства. Источник не уточнил, освобожден ли уже Бочкарев из-под стражи, отметив лишь, что "посольство за ним поехало".

Накануне Москва призвала Норвегию снять с Бочкарева, как было заявлено, необоснованные обвинения и незамедлительно освободить его. В МИД РФ напомнили, что 18 октября городской суд Осло принял решение освободить Бочкарева за недостаточностью доказательной базы, однако Полицейская служба безопасности Норвегии (ПСТ) обжаловала это решение прямо в зале суда.

Михаил Бочкарев 21 сентября был задержан в аэропорту Осло по подозрению в незаконной информационной деятельности. Официально Бочкарев прибыл в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в международном семинаре, проходившем в норвежском парламенте 20-21 сентября. Россиянина заподозрили в попытке взломать мобильные телефоны депутатов или других участников семинара.

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    Автор: Наталия Королева


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