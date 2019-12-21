 Задержанные на ярмарке в Берлине принадлежат к салафитским кругам | Новости из Германии о Германии | DW | 22.12.2019

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Германия

Задержанные на ярмарке в Берлине принадлежат к салафитским кругам

Рождественский базар на площади Брайтшайдплац в Берлине был эвакуирован из-за подозрительного поведения двух мужчин. Стражи порядка задержали их. Личности мужчин установлены, они отпущены из полиции.

Автомобили полиции у площади Брайтшайдплац в Берлине

Автомобили полиции у площади Брайтшайдплац в Берлине

Двое мужчин, временно задержанных на рождественском базаре у берлинской площади Брайтшайдплац, принадлежат к салафитским кругам. Об этом представитель полиции сообщил в воскресенье, 22 декабря. Он не уточнил, признаны ли мужчины лицами, которые представляют потенциальную угрозу для общественной безопасности.

Личности обоих установлены, отметили в полиции. Речь идет о молодых людях в возрасте 21 года и 24 лет сирийского происхождения, проживающих в Берлине.

Контекст

В Северном Рейне - Вестфалии больше салафитов, чем в любом другом регионе ФРГ. В публичном пространстве они практически не видны, но по-прежнему активны и представляют угрозу для безопасности. (22.10.2018)

Путеводитель по оригинальным рождественским рынкам Берлина и Кельна для тех, кому надоел классический глинтвейн и жареные каштаны. (07.12.2018)

Подозрительное поведение двух посетителей рождественского базара у площади Брайтшайдплац 21 декабря привлекло внимание стражей порядка. Посетителей ярмарки эвакуировали. Полиция обыскала территорию на предмет подозрительных предметов, задействовав 350 служащих и поисковых собак, но ничего не обнаружила. Двоих мужчин задержали, но через некоторое время отпустили.

Первый крупный теракт в Германии

В декабре 2016 года рождественский базар у площади Брайтшайдплац стал местом первого крупного теракта в Германии. Грузовик, за рулем которого находился гражданин Туниса Анис Амри, врезался в толпу людей. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Первой жертвой стал польский водитель Лукаш Урбан, которого террорист убил при захвате грузовика. Террористу удалось скрыться. Позже Амри был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

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    Для скрытого патрулирования на автобанах полиция располагает специально оборудованными мощными автомобилями, способными угнаться за любой спортивной машиной. В потоке они - до поры, до времени - ничем себя не выдают. А вот времена, когда в Германии можно было увидеть такие полицейские Porsche, прошли. Этот списали в 2007 году. Впрочем...

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  • Renault Twizy

    Техника на службе немецкой полиции

    В городах земли Северный Рейн - Вестфалия уже появились полицейские электромобили Renault Twizy. Предназначены они для курьерских поездок. Однако этими новинками мирового автопрома "электрификация" немецкой полиции не заканчивается.

  • Кассель

    Техника на службе немецкой полиции

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  • Боркум

    Техника на службе немецкой полиции

    На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.

  • Дюссельдорф

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

  • Один из вертолетов федеральной полиции

    Техника на службе немецкой полиции

    А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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Около сотни человек собрались на берлинской площади Брайтшайдплац, где 19 декабря 2016 года произошел теракт. В память о погибших они провели минуту молчания, а после возложили цветы у мемориала.

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