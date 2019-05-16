Задержанного за нападения на турецкие лавки в ФРГ подозревают в планах теракта

Задержанного по подозрениям в совершении нападений на турецкие лавки в баварском городе Вальдкрайбург подозревают еще и в совершении "тяжелого, угрожающего основам государства преступления". Об этом во вторник, 19 мая, заявил представитель федеральной прокуратуры Германии, в которую дело было передано от местных органов из-за "особого значения" этого преступления.

Родившийся в Германии выходец из турецкой семьи подозревается в нападении на ряд турецких магазинов и поджоге, в результате чего ранения получили 6 человек. По информации журнала Der Spiegel, он готовил нападения на турецкие мечети в Германии и покушения на имамов. После задержания 25-летний мужчина назвал себя сторонником террористической группировки "Исламское государство". В качестве мотива своих деяний он назвал ненависть к туркам и антитурецкие настроения.

Взрывные устройства и пистолет

Подозреваемый был задержан вечером 8 мая после проверки федеральной полицией на вокзале в Мюльдорфе-на-Инне. В его сумке были обнаружены десять самодельных взрывных устройств, запаянных в отрезки труб и пригодные к эксплуатации. Ранее он не смог предъявить контролерам действительного проездного документа и был высажен с поезда.

На допросе мужчина признался, что спрятал другие устройства в автомобиле, находившемся на подземной парковке в Гархинге. Следователи обнаружили там еще 13 аналогичных взрывных устройств, а также 10 килограммов химикатов, пригодных для использования в качестве взрывчатки. В квартире подозреваемого в Вальдкрайбурге были найдены другие улики, а также пистолет.

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