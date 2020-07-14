 Задержания в Беларуси на акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов (фотогалерея) | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 15.07.2020

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Беларусь

Задержания в Беларуси на акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов (фотогалерея)

В Беларуси 14 июля прошли акции в поддержку кандидатов, которых не зарегистрировали для участия в выборах президента. Милиция задержала более 200 человек.

Стихийные акции в Беларуси

Стихийные акции в Беларуси

  • На акции в Минске

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    Стихийные акции по всей Беларуси

    Несанкционированные акции в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, не зарегистрированных в качестве кандидатов на выборах президента Беларуси, прошли 14 июля по всей стране. Люди вышли на улицы в Минске, а также в Пружанах, Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Столбцах и Гродно.

  • Задержания с участием ОМОНа

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    Массовые задержания

    Задержания начались около 20.00 по местному времени (совпадает с мск). Их осуществляли сотрудники ОМОНа, а также правоохранители в гражданском. В ряде случаев к ним подключались внутренние войска МВД. Всего к 01.50 мск 15 июля составляемый правозащитным центром "Весна" список задержанных в Минске насчитывал 173 фамилии, еще десятки были взяты под стражу в других городах страны.

  • Милиция несет задержанного в автозак

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    В числе задержанных - много журналистов

    Среди задержанных был целый ряд сотрудников СМИ, включая журналистов медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), "Еврорадио", а также оператора телекомпании BBC. Вскоре их отпустили. Кроме того, под стражей оказались репортер белорусской газеты "Новы час", а также журналистка польского телеканала "Белсат". Сотрудники РСЕ/РС имели при себе удостоверения, выданные МИД Беларуси.

  • Правозащитники говорили о применении ОМОНом силы

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    Очевидцы говорили о применении грубой силы

    Правозащитники и очевидцы сообщили, что сотрудники ОМОНа и милиция зачастую применяли грубую силу, избивали людей дубинками, ногами и кулаками. Это было видно на фото и видео, поступавших с мест событий. По данным СМИ, некоторых из помещенных в автозаки заставили стоять на коленях на полу с руками, заведенными за голову.

  • Жители Минска в масках и на велосипедах

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    "Стаскивали с велосипедов"

    Задержания проводились в разных частях столицы: на площади Победы и рядом с ней, возле Октябрьской площади, близ станции метро "Немига", около белорусского государственного цирка. Как уточнил портал Tut.by, задерживали не только в центре столицы, но и на окраинах, в частности, в Новой Боровой. По свидетельству очевидцев, "хватали возле детской площадки", "стаскивали прямо с велосипедов".

  • Сотрудники милиции в Минске

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    В Минске перекрыли улицы, закрыли ряд станций метро

    Милиция в столице перекрыла ряд улиц, после того как автомобилисты начали тормозить и сигналить. Кроме того, после 22:00 по местному времени 14 июня в столице были закрыты отдельные станции метро, а на ряде участков проспекта Независимости отключено освещение.

  • Участники акции в Минске убегают от милиции

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    От Гомеля до Гродно

    Задержания проводились и в других городах Беларуси, включая Пружаны, Гомель, Брест, Солигорск, Бобруйск, Столбцы и Гродно. При этом в Столбцах под стражей оказался Андрей Букато - координатор инициативной группы кандидата в президенты Сергея Черечня. Всего были задержаны десятки человек.

    Автор: Екатерина Венкина


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    За кресло президента Беларуси поборются пять человек - столько кандидатов зарегистрировал ЦИК 14 июля после проверки необходимых документов. Это жена блогера-оппозиционера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечнь и действующий президент Александр Лукашенко.

  • Глава ЦИК Лидия Ермошина

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    Без Бабарико и Цепкало

    Экс-банкир Виктор Бабарико, считающийся одним из главных соперников Лукашенко, а также бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало не были зарегистрированы кандидатами в президенты. Глава ЦИК Лидия Ермошина (на фото) зачитала письмо из КГК, в котором утверждалось, что Бабарико руководил отмывавшей деньги преступной группой. Группа Бабарико намерена оспорить это решение в суде.

  • Сбор подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты Беларуси

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    Подписи собрали не все

    Сначала в президентской гонке участвовали 15 человек, чьи инициативные группы зарегистрировал ЦИК. Необходимые для выдвижения кандидатом в президенты 100 тыс. подписей избирателей собрали группы шести претендентов. Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало, по данным ЦИК, не собрал нужное число подписей. При этом группа Цепкало сдала 160 тыс подписей, она намерена оспорить отказ в регистрации в суде.

  • Валерий Цепкало во время одного из выступлений

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    Серьезный отпечаток на кампанию наложило то, что она проходит в период пандемии коронавируса. Отношение к ней у Лукашенко и его оппонентов прямо противоположное. Глава государства не раз пытался преуменьшить опасность пандемии, убеждал, что лучше всего от вируса защищает водка, баня и трактор, а в начале июля заявил, что вирус побежден. Его оппоненты подчеркнуто соблюдали дистанцию и носили маски.

  • Майка с принтом Психо3%

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    Без социологии - "Психо3%"

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  • Представители белорусской оппозиции объявляют, кто примет участие в праймериз, 4 марта

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  • Виктор Бабарико на фоне Дома правительства в Минске

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    18 июня был задержан Виктор Бабарико и его сын Эдуард, глава избирательного штаба экс-банкира. 19 июня по всей стране прошли акции солидарности с альтернативными претендентами на пост президента, в ходе которых задержали около 100 человек. 21 июня Виктору и Эдураду Бабарико предъявили обвинения, конкретные статьи УК не назывались. AI признала обоих Бабарико и Сергея Тихановского узниками совести.

  • Владимир Путин и Александр Лукашенко смотрят в разные стороны

    Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании

    Метания Лукашенко

    Со своей стороны президент Александр Лукашенко заявил, что если он "поведет себя демократично", то потеряет страну и его "проклянут". Кампания Лукашенко, отмечают аналитики, выглядит противоречиво. Он и его соратники регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы и говорят о "кукловодах из "Газпрома" и выше". А между подобными заявлениями Лукашенко дважды встречается с Путиным.

  • Логотип мессенджера Telegram

    Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании

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    Выборы-2020 резко отличаются от прежних активным использованием цифровых технологий. Членов инициативных групп команды претендентов набирали в Сети, там же договаривались, где и когда можно поставить подпись за потенциального кандидата. Со встреч с ними, пикетов и акций протеста велись прямые трансляции в YouTube, в Telegram развернулась настоящая война сливов, утечек, фейков и их опровержений.

  • Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

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    Европа призывает соблюдать закон

    Выборы президента пройдут 9 августа. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Минск прекратить "травлю и преследование" кандидатов от оппозиции и позволить им реализовать их гражданские и политические права. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало Боррель заявил, что этот шаг Минска "ограничил возможность для граждан страны изъявить свою волю и подрывает демократичность выборов".

    Автор: Владимир Дорохов, Екатерина Крыжановская


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