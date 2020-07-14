Задержания в Беларуси на акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов (фотогалерея)

В Беларуси 14 июля прошли акции в поддержку кандидатов, которых не зарегистрировали для участия в выборах президента. Милиция задержала более 200 человек.
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