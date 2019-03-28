 Задержание Абызова и Ишаева: какую роль играют силовики | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 28.03.2019

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Россия

Задержание Абызова и Ишаева: какую роль играют силовики

За последние дни в России были задержаны два бывших министра - Абызов и Ишаев. Что за этим стоит и какую роль в этом играют силовики? Ситуацию для DW прокомментировали наблюдатели.

Бывший министр правительства РФ Михаил Абызов

Бывший министр правительства РФ Михаил Абызов

Появились новые детали обвинений в адрес двух бывших министров российского правительства - задержанного в четверг, 28 марта, в Москве Виктора Ишаева, а также Михаила Абызова, арестованного после предъявления обвинений в организации преступного сообщества и хищении средств. DW попросила наблюдателей прокомментировать задержания крупных политических фигур.

Второй на неделе: Ишаев и "Роснефть"

Виктор Ишаев - политик с большим стажем: был руководителем Хабаровской области с 1991 по 2009 годы, затем работал полномочным представителем президента в Дальневосточном регионе и успел засветиться в правительстве Дмитрия Медведева в ранге министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Следственный комитет РФ обосновал задержание политического ветерана тем, что в течение 4 лет, с 2013-го до 2017 года, Ишаев якобы по завышенной цене сдавал принадлежащие ему помещения в аренду компании "Роснефть", чьим вице-президентом до 2018 года являлся.

Татьяна Становая, политолог и глава аналитической компании "R.Politik. Reality of Russian Politics", в разговоре с DW сказала, что "не стала бы исключать внутренних разборок" в "Роснефти". В этой связи она отметила, что нефтяная компания первой объявила о деле против Ишаева и собственном расследовании. "У Сечина (глава "Роснефти". - Ред.), насколько я знаю, репутация очень конфликтного руководителя. Мне не показалось бы удивительным, если выяснится, что для решения конфликтов "Роснефть" привлекает силовой ресурс".

Сделка Абызова с самим собой и конфликты с другими

Арест Абызова - удар и по премьер-министру Дмитрию Медведеву?

Арест Абызова - удар и по премьер-министру Дмитрию Медведеву?

Что касается экс-министра Михаила Абызова, то в четверг, 28 марта, стали известны новые детали его дела: газета "Коммерсант" рассказала о полной версии обвинений. Согласно публикации, Абызов, судя по всему, по завышенной цене перепродал подконтрольным офшорным компаниям принадлежащие ему же акции энергетических компаний. По расчетам "Коммерсанта", ущерб, который бывший министр якобы нанес одному из акционеров-миноритариев, должен составлять в таком случае, однако, не озвученные следствием 4 миллиарда, а лишь 10 миллионов рублей. Тем не менее операция перепродажи собственных активов в офшор, по оценке издания The Bell, выглядит как вывод средств за границу. 

Наблюдатели сходятся во мнении, что предъявленные обвинения в создании преступного сообщества и в хищении средств пока выглядят недостаточно прозрачными. "В реальности 159-я и 210-я статьи УК достаточно "резиновые" и используются в России в том числе для преследования по политическим мотивам или в корыстных целях, с целью извлечения дохода от их преследования и перераспределения ресурсов", - сказал в интервью DW заместитель генерального директора "Трансперенси Интернешнл-Россия" Илья Шуманов.

Конфликт с коммерческим подтекстом

Шуманов считает, что большое значение для дела Абызова, несколько лет курировавшего в кабинете Медведева проект "открытого правительства", имеет контекст: "За периметром уголовного дела остались конфликты, которые касались непосредственно хозяйственных отношений (Абызова. - Ред.). Суммы спора там - миллиарды рублей, достаточно большие деньги". По словам Шуманова, известно, что "как минимум, банкиры злы на него": контролируемая Абызовым инжиниринговая компания "Группа Е4" обанкротилась в 2016 году и не смогла платить по долгам. Замруководителя российского отделения "Трансперенси" напомнил и о "принципиальном споре" Абызова с бывшим партнером, предпринимателем Виктором Вексельбергом. Стороны несколько лет судятся как за границей, так и в России. Предмет спора - около полумиллиарда долларов.

Карикатура Сергея Ёлкина

Карикатура Сергея Ёлкина

"На мой взгляд, эта история выглядит больше как попытка урегулировать коммерческий спор через вовлечение Абызова в уголовное дело и, тем самым, попытку навязать, например, заключение мирового соглашения, перераспределение активов, которые у него остались, заинтересованными группами", - полагает Шуманов. С ним согласна и Татьяна Становая, считающая, что арест, вероятно, связан с долговыми проблемами и бизнесом бывшего министра: "По моим ощущениям, арест Абызова - это арест только Абызова, а те, кто это дело инициировали, пытались решать свои локальные задачи".

Дело Абызова - удар по Медведеву?

Тем менее после ареста Михаила Абызова большинство наблюдателей сошлись во мнении, что это событие является ударом по премьер-министру страны Дмитрию Медведеву, сказал DW глава московского бюро Фонда имени Фридриха Наумана (Friedrich-Naumann-Stiftung) Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен (Julius von Freytag-Loringhoven): "Бывший министр, к тому же очень богатый,… он был, естественно, идеальной жертвой, если надо арестовать кого-то из элиты и кто не находится под защитой силовиков".

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Становая считает, что хотя сам арест едва ли связан с попыткой ослабить Медведева, но точно сыграет на руку противникам премьера: "Он (Медведев. - Ред.) давно вызывает раздражение у многих сильных фигур, есть запрос на его смену". "Разумеется, фигуру Абызова невозможно отделить от Медведева", - согласился Илья Шуманов. Но в то же время, он обратил внимание на то, что "до сих пор аресты министров финансового или экономического блока российского правительства не помешали Медведеву вновь стать премьером и в этом смысле никак его не ослабили".

Силовики и задержания

В целом, аресты двух бывших министров в течение нескольких дней вызывают у наблюдателей тревогу. "Есть ощущение, что один арест буквально идет за другим, - сказала Татьяна Становая. - Мне кажется, силовики начинают беспорядочно применять свои возможности и ресурсы". По ее словам, до сих пор можно было пытаться искать "какую-то логику" в арестах: "С Улюкаевым было понятно, в чем история. С Белых - тоже. И была понятна доля политической составляющей". Сегодня же, по ее ощущениям, "любая разборка или разногласие выливаются в применение силовых ресурсов".

Татьяна Становая считает последние аресты проявлением очень опасной тенденции: "Если так каждый более или менее влиятельный игрок в бизнесе или в политической элите начинает налево и направо размахивать силовым ресурсом - к чему это приведет?".

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