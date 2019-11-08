 Завод VW в Цвиккау готовится к производству электромобилей | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 17.12.2019

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Германия

Завод VW в Цвиккау готовится к производству электромобилей

Завод VW в Цвиккау с 2021 года начнет выпускать только электромобили - по 330 тысяч в год. Переоборудование предприятия идет без приостановки производства прежних моделей.

Производство VW

На заводе VW в Цвиккау

C 2021 на заводе VW в Цвиккау будут производить только электромобили. Цель немецкого автоконцерна - выпуск и продажа до 2027 года 22 млн электрокаров 70 различных моделей. VW заявляет о начале новой эры в автомобилестроении и полной смене производственной философии, подразумевающей отказ от производства машин с двигателями внутреннего сгорания в пользу электромоторов.

На сборке машин на заводе VW в Цвиккау

На сборке машин на заводе VW в Цвиккау

Для этой цели на заводе в Цвиккау вблизи немецко-чешской границы должно быть создано крупнейшее в Европе предприятие по производству электромобилей. Чтобы переоборудовать существующий завод концерну потребуется 1,2 миллиарда евро. "Самый большой вызов для нас заключается в радикальной трансформации действующего предприятия без приостановки выпуска прежней модели Volkswagen Golf", - говорит Райнхард де Фрис (Reinhard de Vries), возглавляющий на VW отдел техники и логистики.

Прежде всего, речь идет о сборке, покраске и монтаже новых автомобилей. По словам Райнхарда де Фриса, на сборке кузовов электромобилей планируется задействовать 1700 новых роботов и 500 автоматизированных транспортных систем. Параллельно с техническим переоснащением к 2021 году 8000 сотрудников предприятия должны пройти переобучение.

Как в Цвиккау переобучают сотрудников

"У нас сложившаяся команда специалистов, которые умеют производить автомобили высокого качества и в больших количествах. У нас есть и необходимые знания, и свои традиции", - говорит Патрик Хофбауер (Patrick Hofbauer), координатор проекта по подбору и переобучению персонала. "Наши работники могут производить и другие автомобили, но они должны понимать, что именно они делают", - подчеркивает он.

Сотрудников VW обучают с помощью очков виртуальной реальности

Сотрудников VW обучают с помощью очков виртуальной реальности

Для этого руководство предприятия разработало концепцию переобучения персонала в Цвиккау, которая включает программу, состоящую из 13 000 дней обучения. Это обойдется VW в несколько миллионов евро. Многим сотрудникам завода придется  в конечном итоге заниматься совсем другой деятельностью, чем раньше. А для этого им необходимы как новые технические знания, касающиеся электромобилей, так и новые навыки для работы в команде, говорит Хофбауер.

Для этой цели на территории завода создан учебный центр площадью 200 квадратных метров. В нем с помощью современных учебных методик сотрудники в группах по 4 человека учатся работать в новых условиях. В программе их обучения более 300 тем: от истории предприятия VW до методов управления и обслуживания новых автомобилей. 

Контекст

Доплаты на покупку электромобилей стоимостью менее 40 тысяч евро с 2020 года вырастут в Германии с четырех до шести тысяч евро. Расходы на эти скидки разделят промышленные предприятия и государство. (05.11.2019)

"Фольксваген" хочет повторить успех своих легендарных массовых моделей "Жук" и VW Golf. Первый в Германии завод по выпуску только электрических автомобилей будет в бывшей ГДР. (04.11.2019)

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Эксперты считают, что после отказа от двигателей внутреннго сгорания в ФРГ будут сокращены 125 тысяч рабочих мест. Это связано с тем, что для производства электромобилей требуется меньше комплектующих. (29.09.2019)

Большая часть обучения посвящена технической стороне производства электромобилей. Ее сотрудники будут осваивать преимущественно с помощью новейших технологий виртуальной реальности, поскольку большая часть деталей электромобиля держится в секрете и не предоставляется для обучения, рассказывает один из тренеров, обучающих персонал завода Том Скларек (Tom Sklarek). В тренинговый центр Цвиккау приезжают не только коллеги из Вольфсбурга, где находится головной завод VW, но также из других стран: США, Китая, Чехии, Испании...

Каковы настроения сотрудников 

В самом начале сотрудники завода в Цвиккау относились ко всему довольно скептично. Многие испытывали страх пред сокращением рабочих мест, новыми условиями труда и новыми производственными технологиями.

Но психологическая подготовка сотрудников тоже является частью предлагаемых им в рамках переобучения тренингов. Кроме того, хорошей мотивацией послужила договоренность, достигнутая руководством компании в июне 2019 года о гарантии сохранения рабочих мест в Цвиккау до 2029 года.

При производстве электромобилей значительная часть процесса будет автоматизирована, но количество выпускаемых авто должно вырасти, и это обеспечит стабильную занятость сотрудникам предприятия. С 2021 года на заводе в Цвиккау планируется выпускать ежегодно 330 тысяч автомобилей, на 30 000 больше, чем сейчас. Официально производство планируют запустить в ноябре 2020 года. Но уже сейчас существует 35 000 заказов на электромобили "Made in Zwickau".

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    Автор: Андрей Гурков


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