Завод Tesla начал работу в Калифорнии, вопреки запрету властей

Глава компании Tesla Илон Макс объявил о том, что завод Tesla в городе Фримонт в калифорнийском округе Аламида начинает работу, несмотря на запреты местных властей. Об этом он в понедельник, 11 мая, написал в соцсети Twitter, сообщив, что работа завода будет возобновлена "сегодня".

"Я сам буду на конвейере вместе со всеми остальными. Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы им оказался я один", - написал Маск.

В конце апреля Маск публично назвал антиэпидемиологические меры в штате Калифорния "фашистскими". Во время телеконференции, посвященной публикации квартального отчета, Маск раскритиковал локдаун, введенный для сдерживания эпидемии коронавируса, заявив, что это нарушает конституционные права граждан. По его словам, желающие могут оставаться дома, но запрет покидать жилище под страхом ареста - "это по-фашистски, это недемократично".

9 мая Маск, недовольный калифорнийскими ограничениями, заявил, что Tesla немедленно перенесет свою штаб-квартиру и будущие программы в Техас и Неваду. Сейчас главный офис компании располагается в Калифорнии.

Ранее в тот же день глава другой известной американской компании - Facebook - Марк Цукерберг, наоборот, предостерег от преждевременного ослабления локдауна, которое, по его мнению, может привести к новой вспышке инфекции.

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