 Завкафедры журфака МГУ: ″Спектакль″ Золотова легитимирует Навального как политика | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 14.09.2018

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Россия

Завкафедры журфака МГУ: "Спектакль" Золотова легитимирует Навального как политика

По мнению завкафедры новых медиа и теорий коммуникации журфака МГУ Ивана Засурского, вызов на дуэль Навального со стороны главы Росгвардии Золотова - это гарантия безопасности оппозиционера.

Глава Росгвардии Виктор Золотов

Глава Росгвардии Виктор Золотов

В своем недавнем видеообращении, вызывая на поединок Алексея Навального, глава Росгвардии Виктор Золотов использовал целый ряд стилистически сниженных выражений, подчас граничащих с вульгарными. На примере этого ролика, опубликованного в YouTube, журналист Иван Засурский, завкафедрой новых медиа и теорий коммуникации журфака МГУ, прокомментировал в интервью DW язык современных российских политиков.

DW: Иван, обращение главы Росгвардии шокировало вас? Если да, то почему?

Иван Засурский: Нет, не шокировало. Я видел много ляпов в социальных медиа, это просто один из них.

- Что было первым, что вы подумали, увидев это обращение - как лингвист и как человек, который занимается медиакоммуникациями?

- Я подумал, что это типичный пример неправильного и неточного использования социальных медиа.

- Что вы имеете в виду, говоря "неправильного"?

- Когда ты принимаешь решение о том, как действовать, нужно очень точно понимать, как работает эта система, если ты хочешь затушить скандал. А здесь, на мой взгляд, просто подлили бензина в огонь. Вы спрашивали, что я думал сразу и какие были первые мысли, вот сейчас уже я думаю, что это первая публично данная гарантия безопасности Навального в нашей стране.

Иван Засурский

Иван Засурский

- Почему?

- Это не угроза, угроза в России не практикуется как средство. В России обычно убивают, если хотят убить. В данном случае речь идет о спектакле. Речь идет о высказывании, которое делает - пусть и довольно необычным образом - Навального легитимным участником политического поля и присваивает ему какой-то статус, исключающий физическое насилие по отношению к нему.

- Давайте вернемся к этому "спектаклю", как вы это называете. С лингвистической точки зрения, стоит ли это в одном ряду с такими высказываниями как "мочить в сортире" - Путин о Чечне, "двушечку влепили" - Путин о Pussy Riot, "дебилы" Лаврова или это какая-то новая эскалация вербального насилия в России?

- В принципе у нас происходит демократизация языка и это, на самом деле, неплохо. Плохо забывать, где мы живем и что происходило в нашей стране в прошлом веке. Потому что новая советская нация создавалась с помощью ГУЛАГа. И через тюрьму, через тюремный язык прошли десятки миллионов человек. И, к сожалению, сегодня реальная система ценностей, которая существует, во многом опирается на тюремные понятия.

- Иван, это заявление было сделано не частным образом, на официальном канале YouTube Росгвардии, а не на личном канале Золотова. Придает ли это ему особый семантический вес?

Алексей Навальный

Алексей Навальный

- На самом деле, люди, такие как Золотов, в принципе не знают, как быть в таких ситуациях. Мы же вообще ничего не знаем про эту историю. Мы знаем только то, что один популярный блогер, используя только факты и цифры, не просто сделал какое-то заявление о коррупции, но еще и связал это с двумя людьми - Золотовым и почему-то Медведевым.

- Медведев, видимо, просто давний герой Навального.

- Я считаю, что в данном случае, к сожалению, можно говорить о том, что безотносительно того, как это выглядит со стороны, сложилась популярная коалиция силовиков, сформированная и за годы советской власти, и за годы пропагандистского телевидения, и какого-то такого репрессивного большинства. То есть, к сожалению, я не вижу никакой разницы между методами оппозиции и методами власти. И в том, и в другом случае мы видим, что публичный дискурс уходит от реалистичного, основанного на цифрах и фактах обмена мнениями, в котором возможен приход к каким-то выводам и рациональное развитие ситуации. И переходит перетягивание в силовое скандальное поле.

- Переходит в поле выражения "слизняк, я сделаю из тебя сочную отбивную", это как?

- Это значит, что есть в России силы, которые могут победить на выборах, не будучи никак не связанными привычными нам либеральными ценностями.

Контекст

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- Вы лингвист, с лингвистической точки зрения какой бы лингвистический портрет вы бы написали о человеке, который так выражается? Чей это язык, кто так говорит?

- Я вот вам пытаюсь сказать, что это лингва франка современной политической коммуникации в России. Откуда могли взяться другие люди в России? В Латвии, например, до сих пор русским матом ругаются. Русский язык, может, и отступает, но русский мат сохраняет позиции. Это просто очень эмоциональный язык человека, который не социализован в какую-то культурную университетскую среду, в отличие от, например, Медведева.

- Вы сказали, что Навальному не угрожают. Тем не менее, мы слышим такие метафоры, как "лейбл подлеца и труса", "сделать из тебя отбивную", "вытереть ноги", "дать по заднице, чтобы печенками прочувствовал". Если бы вас попросили сделать лингвистическую экспертизу этих слов, вы все же не видите здесь признаков угрозы?

- Я вижу. Это не hate speech (пропаганда ненависти, англ. - Ред.), но это такой тип мужского разговора, которого я всегда старался в своей жизни избегать. Он обычно возникает в ситуации, когда собеседник сомневается, что ты его уважаешь. Я думаю, что Золотов не сомневается, что Навальный к нему относится без уважения и пытается восстановить это. Но поскольку в Российской Федерации политический класс не умеет управлять пиар и не умеет действовать по современным правилам, а действует по старым, очень грубым - ты должен блокировать каналы коммуникации, создавать какое-то ощущение нежелательности такой коммуникации и надеться, что оно пойдет на спад. В новых медиа это, наоборот, провоцирует всплеск.

- Навальный в своем разоблачительном видео о предполагаемых хищениях на закупках продовольствия в Росгвардии, которое стало отправной точкой для выступления Золотова, тоже пользуется бранью типа "хмырь". Что, глядя на эти выступления, вы думаете о языке политики в России сегодня? Есть что-то, что ее объединяет вне зависимости от политического спектра?

- Это их действительно объединяет. Они представители одной партии, партии силы. И Навальный и Золотов - ценностные люди, очень содержательные, но они живут языком угроз и разоблачений. А эти бесконечные политические разборки в YouTube абсолютно лишены последствий, они совершенно стерильны. Настолько же, насколько они крикливы, развязны и на первый взгляд шокируют.

Беседовал Юрий Решето.

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    Автор: Илья Коваль


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