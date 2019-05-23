Забор в сквере Екатеринбурга снесен: как принималось это решение

В Екатеринбурге после протестов убрали забор в сквере, где планировалось построить храм. Не обошлось ли там без вмешательства Трампа, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.
Пример Екатеринбурга показал, что для успеха протестных акций недостаточно абстрактных политических призывов. Протестующим всегда нужна четкая цель, считает Федор Крашенинников. (21.05.2019)
Президент Путин прокомментировал протесты против строительства храма в Екатеринбурге и предложил провести в городе опрос. DW выясняла, кто будет его проводить и перспективное ли это занятие. (17.05.2019)
Протестные акции против строительства новой церкви в столице Урала - следствие "глухоты" местной власти, считает Федор Крашенинников, который сам участвует в этих гражданских протестах. (15.05.2019)
Федор Крашенинников о том, почему вокруг строительства новых православных церквей в России все чаще возникают конфликты и как их подогревает позиция властей. (13.04.2019)
Четвертый срок Путина станет временем, когда выбранный гражданами, а не администрацией президента политик станет музейной редкостью, считает Константин Эггерт. (25.05.2018)