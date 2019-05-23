 Забор в сквере Екатеринбурга снесен: как принималось это решение | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 23.05.2019

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Россия

Забор в сквере Екатеринбурга снесен: как принималось это решение

В Екатеринбурге после протестов убрали забор в сквере, где планировалось построить храм. Не обошлось ли там без вмешательства Трампа, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Трамп о сносе забора в сквере Екатеринбурга - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Елена Барышева


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