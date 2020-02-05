Заблудившийся тюлень устроил 270-километровый заплыв вверх по Рейну (фото)

Крефельд • Этот обыкновенный тюлень (нем. Seehund) в начале недели привлек к себе внимание немецких СМИ. Он был замечен в Рейне около немецкого города Крефельда, то есть примерно в 270 километрах от места впадения этой реки в Северное море.

Как отмечает агентство dpa со ссылкой на экспертов, беспокоиться за него не следует. Тюлени действительно, хотя и редко, но заплывают в реки. Например, такой же заблудившийся тюлень был замечен в бывшем речном порту Дюссельдорфа - нынешней "Медийной гавани" - в 2014 году. Пресная вода для этих морских обитателей проблем не представляет, да и рыбы в Рейне достаточно. Через пару дней он сам найдет путь обратно в море. Главное - не мешать.

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